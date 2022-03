Acquista un Huawei Watch G3 e MediaWorld ti regala le FreeBuds 4i

Continua il Red Weekend di MediaWorld che sconta tantissimi prodotti hi-tech delle migliori marche. È impossibile non trovare l'articolo giusto che soddisfi le tue esigenze. Inoltre, in mezzo alle offerte ce ne sono alcune che nascondono anche interessanti regali. Come questo Huawei Watch G3 46mm che acquisti a soli 229,99 euro, invece di 318,98 euro.

Scegliendo questo articolo e mettendolo nel carrello, MediaWorld ti regala le fantastiche Huawei FreeBuds 4i. Incredibile vero? Prendi due e paghi uno, ma solo online con consegna gratuita o ritiro presso il punto vendita più vicino a te.

Non perdere questa irripetibile occasione. Lasciati tentare dall'offerta di MediaWorld che ti propone anche un incredibile regalo, tra l'altro molto utile. Scegli il meglio per te e non aspettare altro tempo. La promo sta per finire domenica, ma le scorte potrebbero esaurirsi molto prima.

Huawei Watch GT3: scegli il massimo che la tecnologia può darti

Con il Red Weekend puoi accedere al meglio della tecnologia a prezzi davvero imbattibili. Come questo Huawei Watch G3 46mm. Mettilo nel carrello a soli 229,99 euro, invece di 318,98 euro. Riceverai in regalo da MediaWorld le eccezionali Huawei FreeBuds 4i.

Huawei Watch G3 è uno smartwatch davvero eccezionale. Misurazione del battito cardiaco e fitness tracking sono tra i più accurati della categoria. Potrai monitorare lo stato della tua salute grazie alla tecnologia Always-On. Inoltre, massima durata della batteria, con una ricarica passerai fino a 14 giorni di utilizzo.

Ecco 6 buoni motivi per scegliere questo prodotto eccezionale:

chiamate con la tecnologia Bluetooth; coach personale e professionale per la corsa; più di 100 modalità di allenamento; monitoraggio preciso della frequenza cardiaca; monitoraggio dell'ossigenazione del sangue 24 ore su 24; durata della batteria di 14 giorni.

Insomma, Huawei Watch GT 3 è un vero spettacolo. Scegli di indossarlo mettendolo nel carrello a soli 229,99 euro, invece di 318,98 euro. MediaWorld ti regalerà le fantastiche Huawei FreeBuds 4i.