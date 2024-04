Acquista con le tue criptovalute grazie a Nexo

Nexo è la piattaforma più simile a un conto corrente bancario per gestire le tue criptovalute. Grazie a questa soluzione puoi utilizzarle quotidianamente per i tuoi acquisti in modo semplice, immediato e intuitivo. Proprio come fai con la tua carta di debito. Registrati subito, è completamente gratuito. In un attimo hai accesso a tutte le sue incredibili funzionalità.

Grazie a questo exchange hai la possibilità di gestire il tuo patrimonio dandogli valore e tenendolo al sicuro da svalutazione e pericoli vari. Una volta aperto il tuo conto personale hai la possibilità di accedere a oltre 70 asset digitali. L’interfaccia di utilizzo è molto facile da usare. Ti sentirei presto a casa grazie alla grafica simile a quella di una comunissima app di banca.

Tutte le criptovalute disponibili all’acquisto possono essere tue tramite carta o bonifico istantaneo. In un attimo sono posizionate sul tuo portafoglio pronte per essere utilizzate. Infatti, puoi richiedere la prima carta crittografica dual mode collegata al circuito MasterCard. In pratica acquisti tranquillamente e ottieni fino al 2% di cashback in criptovalute e tantissimi altri vantaggi.

Criptovalute in modalità di credito: fai prestiti convenienti

Con Nexo le criptovalute hanno ancora più valore. Infatti, oggi puoi istantaneamente ottenere fondi conservando le tue crypto. Registrati subito, è completamente gratuito. Pensa, i tassi partono da 0% e senza costi aggiuntivi. Basta effettuare una ricarica e la tua linea di credito è immediatamente disponibile. Perché scegliere Nexo per prendere in prestito?

Approvazione istantanea. Oltre 30 valute fiat. Garanzia di molteplici asset. Nessuna rata, paghi quando vuoi. Restituzione semplice.