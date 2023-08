Acquista Acer Chromebook a 229€: ottieni un rimborso fino a 100€

Scegli Unieuro per acquistare un Acer Chromebook 14″ a soli 229 euro, invece di 339,90 euro. Per te fino a 100 euro di rimborso se cambi il tuo computer! La promozione è valida fino al 24 agosto 2023, salvo esaurimento scorte. In pratica potresti pagarlo solo 129 euro. Un ottimo vantaggio che deve assolutamente essere tuo. Tra l’altro con Unieuro hai anche altri due benefici inclusi in questa offertona.

Primo, la consegna gratuita direttamente a casa tua o il ritiro gratuito dell’ordine al pronto nel negozio che preferisci. Secondo, la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 76,33 euro al mese. La prima rata ti viene addebitata al momento dell’acquisto. Le altre due, invece, lo stesso giorno dei due mesi successivi. Niente male vero? Allora cosa stai aspettando? Approfitta subito di questa incredibile opportunità.

Acer Chromebook: il tuo compagno di produttività veloce, leggero e silenzioso

Con il tuo Acer Chromebook 14″ puoi fare tantissime cose ovunque tu sia. Non limitarti a lavorare o studiare in casa. Porta con te le tue attività grazie alla sua scocca leggera e resistente. Inoltre, avendo ChromeOS come sistema operativo, è il notebook più longevo di sempre. Rimarrà veloce e reattivo come il primo giorno nonostante il passare del tempo e l’utilizzo. Basso consumo energetico e rapidità del software rendono l’esperienza utente molto soddisfacente.

Utilizzalo per tutta la giornata grazie alla sua potente batteria che ti assicura fino a 10 ore di autonomia. Acquistalo subito a soli 229 euro, invece di 339,90 euro. Rottamando il tuo vecchio computer puoi ottenere fino a 100 euro di rimborso andandolo così a pagare solo 129 euro. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, dividi l’intero importo in 3 rate senza interessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.