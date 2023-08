Acer Chromebook 314 a soli 216€ su MediaWorld

Approfitta subito del Let’s Go Summer di MediaWorld! Acquista un Acer Chromebook 314 a soli 216,99 euro, invece di 229 euro. Si tratta di un’offerta potente per questo notebook dalle caratteristiche speciali. Infatti, la sua batteria dura tantissimo, permettendoti una mobilità lontano da casa e da fonti di energia. Inoltre, grazie al sistema operativo ChromeOS, ha una longevità che garantisce velocità nel tempo come fosse il primo giorno di accensione.

Tra l’altro, con MediaWorld, puoi ordinarlo subito online – così non rischi di rimanere a bocca asciutta – ritirarlo al pronto presso il negozio più vicino a te con la formula ritiro gratuito. Un’ottima opportunità quindi, ma devi essere veloce perché sta letteralmente andando a ruba. Questo notebook leggerissimo da 14 pollici nasce per soddisfare la tua voglia di portabilità. Sottile e leggero, lo porti ovunque e ti regala sempre prestazioni eccellenti.

Acer Chromebook 314: basso consumo energetico, velocità del software

Grazie al processore Intel Celeron, di ultima generazione, ottieni velocità del software unita a basso consumo energetico. Così puoi lavorare con il tuo Acer Chromebook 314 a progetti complessi in modo semplice e veloce. Tra l’altro lo puoi fare per molto tempo. Infatti, la batteria in dotazione assicura fino a 12 ore di autonomia con una ricarica. Così potrai sopperire tranquillamente a un’intera giornata di lavoro.

Dotato di connettività Intel Gigabit WiFi e di antenna wireless WiFi 5 hai sempre un segnale potente e continuo per una connessione spettacolare ovunque ti trovi. Il connettore USB 3.1 Type-C è fondamentale per un trasferimento dati velocissimo. Inoltre, hai anche due porte USB 3.0 Type-A a disposizione. Cosa stai aspettando? Acquistalo immediatamente a soli 216,99 euro, invece di 229 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.