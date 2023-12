Acer Aspire C24-1800: PC All-in-One in MEGA sconto del 25%

Se stai cercando un PC All-in-One potente e versatile, non perdere l’opportunità di acquistare l’Acer Aspire C24-1800, attualmente in offerta con uno sconto del 25% su Amazon. Questa macchina è una vera gemma che offre prestazioni elevate e una serie di caratteristiche che la rendono un’affare irresistibile. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 665,10 euro.

Acer Aspire C24-1800: le scorte a disposizione sono quasi finite

Una delle principali ragioni per cui dovresti considerare l’acquisto di questo PC è la sua potenza eccezionale. Con i processori Intel Core di 13a generazione e la scheda grafica Intel Iris Xe, l’Acer Aspire C24-1800 semplifica le attività più complesse e la modifica dei contenuti. Con una spinta ulteriore fornita da 8 GB di RAM DDR4, puoi aprire senza sforzo tutte le applicazioni che desideri, garantendo una fluida esperienza utente.

Grazie ai processori Intel Core i5-1335U, ottimizzati per la produttività e la collaborazione, questo PC offre una maggiore capacità multitasking, consentendoti di massimizzare la tua produttività lavorativa. Che tu stia lavorando su progetti complessi o gestendo più attività contemporaneamente, l’Acer Aspire C24-1800 è pronto a rispondere alle tue esigenze.

Il display da 23.8″ IPS FHD non solo offre un’immagine nitida e dettagliata, ma presenta anche una cornice sottile e un rapporto screen-to-body eccezionale. Con la possibilità di inclinare lo schermo da -5° a 25°, potrai adattare facilmente l’angolazione per massimizzare il tuo comfort visivo. Inoltre, la tecnologia Acer BlueLightShield contribuisce a ridurre l’affaticamento degli occhi per una sessione di lavoro più lunga e confortevole.

Se la tua vita online richiede frequenti videochiamate, sarai entusiasta della webcam integrata da 5MP e dei due microfoni stereo che offrono un’esperienza di comunicazione chiara e coinvolgente. Inoltre, l’otturatore per la privacy integrato garantisce la tua tranquillità e riservatezza quando non desideri essere visto.

Con la connettività avanzata, inclusi Wi-Fi 6E, Bluetooth 5, USB 3.2 Gen1 e 2, e USB 3.2 Gen2 Type C, l’Acer Aspire C24-1800 offre un’ampia gamma di opzioni per collegare tutte le tue periferiche. Non lasciarti sfuggire questa occasione e aggiorna il tuo setup informatico con prestazioni di alto livello e versatilità offerte da questo eccezionale PC All-in-One Acer. Non perdere altro tempo e acquistalo al prezzo speciale di soli 665,10 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.