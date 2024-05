Acer Aspire 7: sconto clamoroso di 500 euro a carrello (anche in 3 rate)

Lo store ufficiale di Acer ha lanciato nei giorni scorsi le offerte Year of Sports, con protagonisti i migliori PC da gaming prodotti negli ultimi anni. Tra le promozioni più interessanti segnaliamo Acer Aspire 7, in offerta a 699 euro invece di 1.199 euro grazie al maxi sconto di 500 euro applicato automaticamente nel carrello.

La scheda video dedicata NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, un’unità SSD da 512 GB, 16 GB di RAM e un processore AMD Ryzen di quinta generazione: questi i principali punti di forza del modello Aspire 7 di Acer in vendita sul sito ufficiale Acer.com. Al momento del pagamento è possibile scegliere di pagare in tre rate a interessi zero con Klarna o PayPal.

Acer Aspire 7 in offerta a 699 euro sullo store ufficiale

Il fiore all’occhiello del notebook Aspire 7 è il processore AMD Ryzen 5 5625U Hexa-core, che garantisce prestazioni superiori alla media per un’eccellente produttività. Merita una menzione speciale anche la scheda grafica NVIDIA RTX 3050 Ti, con 4 GB di memoria dedicata, per un’esperienza gaming e di lavoro ancora una volta di gran lunga migliore rispetto a quanto offerto allo stesso prezzo dalla concorrenza.

Un altro punto di forza del PC Acer in vendita è la webcam in alta definizione, associata alla soluzione proprietaria Acer TNR, per videochiamate più nitide in qualsiasi condizione di luce, sia all’aperto sotto la luce diretta del sole che al buio alla sera in casa. Pollice in alto infine per il brillante display da 15,6 pollici con risoluzione FHD, per un’esperienza di visione eccellente sotto tutti i punti di vista.

Il notebook Acer Aspire 7 è in offerta a 699 euro sullo store ufficiale acer.com. Ti confermiamo che le spese di spedizione sono gratuite e che puoi dilazionare la spesa in tre rate a interessi zero con Klarna o PayPal.