Acer Aspire 7: notebook da gaming al MINIMO STORICO AMAZON (-19%)

C’è un’opportunità che gli amanti del gaming e della potenza non possono permettersi di perdere: il notebook da gaming Acer Aspire 7 è ora in offerta su Amazon a soli 799 euro, rispetto al prezzo originale di 990 euro, rappresentando il suo minimo storico assoluto.

Se sei in cerca di un compagno affidabile per le tue sessioni di gioco e per svolgere qualsiasi attività in modo veloce ed efficiente, non puoi lasciarti scappare questa occasione.

Acer Aspire 7 in offerta: la scheda tecnica del notebook da gaming

Uno dei punti di forza principali di questo notebook è il processore AMD Ryzen 5 5625U, che garantisce prestazioni potenti e reattive. Abbinato alla grafica NVIDIA RTX 3050 con 4 GB di memoria GDDR6, avrai a disposizione la potenza necessaria per affrontare anche i giochi più impegnativi e le applicazioni multimediali più complesse. Inoltre, con 16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 32 GB) e un’ampia memoria SSD da 512 GB, potrai godere di spazio sufficiente per archiviare tutti i tuoi giochi, file e contenuti multimediali.

Il notebook Acer Aspire 7 non delude nemmeno a livello visivo. Lo schermo Full HD da 15,6″ con cornice sottile offre prestazioni visive eccezionali grazie alla tecnologia Acer Color Intelligence e Acer ExaColor. Questo ti consentirà di immergerti completamente nei tuoi giochi preferiti e di godere di un’esperienza visiva coinvolgente e dettagliata.

Oltre alle prestazioni di gioco, Acer ha curato anche l’aspetto delle videochiamate e dell’audio. La webcam HD con la soluzione Acer TNR assicura videochiamate più nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre i due altoparlanti DTS offrono un’esperienza audio chiara e coinvolgente.

La connettività è completa e avanzata: Wi-Fi 6E per velocità di condivisione dei file ad alta velocità e streaming 4K senza interruzioni, Bluetooth 5 per una migliore qualità del segnale e porte essenziali per aumentare la produttività.

Il design elegante e professionale, con una cover nera che si adatta a qualsiasi occasione, rende l’Acer Aspire 7 un compagno discreto sia per il lavoro che per il divertimento.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità di ottenere un notebook da gaming di alta qualità a un prezzo eccezionale. Acquista ora il notebook da gaming Acer Aspire 7 su Amazon e preparati ad affrontare le tue avventure videoludiche con stile e potenza.

