Acer Aspire 7 in offerta su Amazon: AMD Ryzen 5 e NVIDIA RTX 3050 a meno di 800€

L’Acer Aspire 7 è un laptop da gaming decisamente interessante, che offre prestazioni avanzate ad un prezzo accattivante. Attualmente è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 799€, con un risparmio del 19% sul suo normale prezzo di listino. È un’opzione perfetta per chi cerca una macchina versatile e in grado di dare il massimo in ogni circostanza, ma allo stesso tempo vuole tenersi ben lontano dalla soglia psicologica dei 1000€.

Questo laptop della Acer è in disponibilità immediata, il che significa che se lo ordini subito lo riceverai a casa non più tardi di domani. Come per tutti gli altri prodotti venduti su Amazon e caratterizzati da un prezzo importante, anche l’Acer Aspire 7 può essere acquistato a rate usando una delle diverse opzioni fornite direttamente da Amazon. Ad esempio, al momento del checkout potrai scegliere il pagamento tramite finanziamento di Cofidis, che ti permetterà di dividere l’importo in 3, 6, 12 o più rate — è un ottimo modo per rendere questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Ma vediamo subito le caratteristiche di questo laptop. È un 15,6 pollici che poggia su piattaforma AMD e viene ovviamente venduto con Windows 11 pre-installato (come ormai un po’ tutti i laptop recenti). Buono il processore, un AMD Ryzen 5 5625U, che nella configurazione protagonista di questa offerta viene supportato da 16 GB di RAM DDR4 e da un capiente (e rapido) storage SSD PCIe NVMe da ben 512GB. Come dicevamo nella nostra apertua, questo Acer Aspire 7 è una soluzione per il gaming di fascia media ed è pertanto equipaggiato con GPU NVIDIA RTX 3050 4 GB GDDR6 — cioè quanto basta per riprodurre la stragrande maggioranza dei giochi tripla A recenti a 1080p e con un frame-rate più che stabile.

Se stai cercando un laptop veloce e potente, ma con un prezzo più che ragionevole, ti suggeriamo di non farti scappare questa offerta di Amazon e puntare proprio su l’Acer Aspire 7. Ti consigliamo di fare in fretta: acquistalo subito, prima che il laptop torni a prezzo pieno.