9,99€ per Power Bank super sottile, portatile e con 2 ricariche (Amazon)

Non un power bank classico ma bensì un modello che metti in tasca e porti sempre con te, dal peso piuma e tanta energia. Un compagno perfetto per viaggi e giornate fuori casa soprattutto se la batteria del tuo smartphone fa un po’ la difficile.

10000mAh a disposizione e compatibilità avanzata. Collegati su Amazon dove prima spunti il coupon del 25% e poi usi il codice FBVM89VL al checkout. Il prezzo scende ad appena 9,99€ per il tuo affare personale.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Power Bank 10000mAh extra compatto: portalo con te

Se il Power Bank è ingombrante o pesante perde del tutto le sue funzioni. Deve essere comodo da portare in giro per questo quando lo acquisti devi fare attenzione a diversi dettagli. Se vuoi tutto subito, eccoti servito un modello che non ti fa mancare niente. Sta in tasca, ha un peso extra leggero e tanta potenza.

In termini di compatibilità non ti fa perdere un secondo perché lo puoi usare con Samsung, Apple, Xiaomi e tutto il resto. Naturalmente sto parlando di smartphone ma puoi adoperarlo anche con tablet, accessori vari e così via.

Hai a disposizione 3 uscite per usarlo con 3 dispositivi in contemporanea. 10000mAh sono pari a un paio di ricariche su diversi dispositivi in commercio, una completa la hai di sicuro.

Se poi sei a corto di luce, sappi che c’è una torcia integrata che può tornare sempre utile. Infine, usa il display per sapere sempre quanta ricarica è rimasta al suo interno.

Collegati al volo su Amazon dove con il coupon e il codice FBVM89VL porti a casa questo meraviglioso e potente power bank a soli 9,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.