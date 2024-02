-95% su tutte le lingue: è la nuova promo esclusiva di Mondly

Mondly è una delle applicazioni di riferimento a disposizione degli utenti che intendono apprendere una nuova lingua straniera o migliorare le abilità con una lingua che già conoscono. Il database di Mondly include ben 41 lingue tra cui scegliere. Per ogni lingua, l’app mette a disposizione tanti strumenti diversi per migliorare le proprie capacità, sia nella comprensione che nell’esposizione.

Con la promozione disponibile oggi è possibile accedere a Mondly con le migliori condizioni possibili. L’Accesso a vita (a tutte le lingue) è disponibile al costo di 99,99 euro una tantum, senza costi ricorrenti. Lo sconto è del 95%. Si tratta di una promozione valida a tempo limitato. Per attivarla basta premere sul box riportato qui di sotto, in modo da poter accedere al sito ufficiale di Mondly.

Tutte le lingue al -95% con la nuova promozione di Mondly

La nuova promozione in corso in questo momento è l’occasione giusta per iniziare a utilizzare Mondly. Grazie all’offerta di oggi, infatti, è possibile:

accedere a tutte e 41 le lingue disponibili sulla piattaforma

disponibili sulla piattaforma ridurre la spesa del 95%, passando da 1.999,99 euro a 99,99 euro, senza alcun costo ricorrente

Si tratta, quindi, dell’opportunità da cogliere per iniziare a studiare una nuova lingua con Mondly. La piattaforma mette a disposizione tanti strumenti per apprendere in modo veloce ed efficace una nuova lingua. Per accedere subito alla promo, quindi, è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto.

Da notare che, in alternativa all’Accesso avita, è possibile attivare l’abbonamento mensile o l’abbonamento annuale a una sola lingua. Il costo è di 9,99 euro al mese oppure di 49,99 euro all’anno. Puntare sulla promo relativa all’Accesso a vita con sconto del 95%, quindi, rappresenta una soluzione decisamente più vantaggiosa, soprattutto in ottica futura grazie all’assenza di costi ricorrenti dopo l’attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.