6 confezioni di Lenor Profumatore in sconto del 20% su Amazon

Vuoi assicurarti un bucato sempre pulito, igienizzato ma anche profumato? È possibile, basta acquistare i detersivi giusti e nel settore Lenoir è senza dubbio una garanzia.c’è da dire però che i prezzi dei prodotti non sono bassissimi, per cui come sistemare questo problema? Ti basta acquistare la maxi scatola contenente ben sei confezioni di Lenor Profumatore in sconto del 20% su Amazon per l’offerta di primavera! Si tratta di un’occasione davvero unica che ti permette di portare a casa ben sei bottiglie a soli 19,99€ invece di 25,14€.

Panni sempre super profumati con Lenor Profumatore

Ti spieghiamo più nel dettaglio perché non dovresti farti scappare questo prodotto in casa. Si tratta di una detersivo composto di piccole perle profumate che agiscono nella tua lavatrice per donare al bucato un profumo senza precedenti! In più, ti assicurano un’esplosione di freschezza, lavaggio dopo lavaggio e potrai scegliere sempre quanto vuoi far profumare i tuoi panni: ti basterà variare la quantità utilizzata!

Ma, dato che l’abbiamo accennato, parliamo della modalità di utilizzo di questo Lenor Profumatore. Per utilizzarlo nella tua lavatrice ti basterà semplicemente versare le perle nel cestello vuoto, subito prima di I panni da lavare. Niente di più facile, veloce ed efficiente! Inoltre, la profumazione che ti stiamo proponendo è risveglio primaverile, più che adatta al periodo! Questo tipo di profumazione infatti gioca su la presenza di note ai fiori di primavera, patchouli, cedro e molto altro ancora.

Un vero must have, soprattutto in vista delle pulizie di primavera e del cambio di stagione! Non farti scappare la promozione in corso, che ti permetterà di portare a casa ben sei bottiglie di Lenor Profumatole e acquistalo finché è in sconto del 20% su Amazon.