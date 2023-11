6 colorate Lampadine Smart Alexa e Google a 5€ ciascuna: AFFARE

Rendere l’illuminazione della tua casa intelligente non è mai stato né così semplice né così economico. Con queste 6 lampadine smart di Aigostar hai tutto quello che ti occorre con un solo acquisto. Non scendi a compromessi perché sono compatibili con gli assistenti, sono multicolor e soprattutto consumano pochissimo.

Collegati proprio su Amazon dove ti aspetta il coupon incriminato. Grazie alla spunta risparmi subito il 20% e porti a casa il tuo acquisto ad appena 32€. Se ti fai un calcolo veloce sono circa 5€ e pochi centesimi a lampadina.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime.

Lampadine Smart Alexa e Google: colorate e super innovative

Aigostar ha conquistato sempre più fama nel mondo dell’illuminazione intelligente e questo è stato reso possibile da una caratteristica: prodotti economici ma che funzionano e sono di grande qualità. Queste 6 lampadine Smart che ti sto consigliando non sono da meno e con un tocco ti fanno convertire la tua casa.

Dotate di attacco E27 le colleghi a qualunque lampada e lampadario. Con una sola avvitata entrano in funzione e non hai bisogno di nient’altro. Per gestirle scarica l’applicazione sul tuo smartphone e, come ti anticipavo, sincronizzale con gli assistenti se ne hai uno a casa. Sia Amazon Alexa che Google Assistant sono supportati e compatibili.

Sono multicolor e quindi possono essere impostate su un colore a tua scelta, tra questi anche le tonalità di bianco. Puoi regolare la luminosità in base a vari livelli e perché no, persino creare timer e routine.

Hai anche funzioni interattive come la sincronizzazione con l’audio per creare un ambiente unico.

Hai anche funzioni interattive come la sincronizzazione con l'audio per creare un ambiente unico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.