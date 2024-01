Cuffie Bluetooth Sony: 3 colorazioni, un unico grande sconto del 50%

Le cuffie over ear di Sony, modello WH-CH720N, sono il prodotto perfetto se cercate qualcosa per godere della buona musica o dei vostri contenuti audio preferiti ovunque voi siate. Si tratta di un prodotto di fascia alta che solo per oggi, grazie alla promozione del giorno presente su Amazon, si può portare a casa a soli 74,90 euro invece di 149,99 euro. Il prezzo finale, frutto dello sconto del 50%, è incredibilmente basso, pari al minimo storico sul web, e inaspettatamente riguarda le sue tre colorazioni ovvero Blu, Bianco e Nero.

Cuffie Sony WH-CH720N: caratteristiche principali

Queste fantastiche cuffie Sony sono wireless, leggere e non danno fastidio neanche quando si indossano per ore. In più hanno una batteria a lunga durata che vi garantisce tane ore di utilizzo continuativo. Si parla di ben 35 ore con una singola carica con tanto di cancellazione del rumore attiva e con la ricarica rapida bastano 3 minuti sotto la corrente per godere di 60 minuti di autonomia.

Con queste cuffie potrete ascoltare la musica con una qualità incredibile grazie al processore brevettato e integrato V1 e alla tecnologia DSEE. Potrete anche personalizzare il suono in-app e godervi la coinvolgente esperienza 360 Reality Audio Certified. Queste cuffie presentano la comodissima tecnologia Dual Noise Sensor che consente di adattare il suono al rumore ambientale e con l’app Headphones Connect potete anche regolare il suono su 20 diversi livelli.

Infine, sono presenti i pulsanti a bordo dei padiglioni così da gestire in comodità le funzioni principali durante una chiamata o relative all'ascolto di una canzone.

