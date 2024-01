Arlo Ultra 2 in offerta su Amazon: risparmia 140€ su questa eccellente telecamera Wi-Fi per esterno

L’Arlo Ultra 2 è una telecamera Wi-Fi progettata per aiutarti a tenere sotto controllo la tua casa ovunque ti trovi. Con un’ottima risoluzione e diverse caratteristiche avanzate, oggi questa telecamera di sicurezza è in offerta su Amazon a soli 209,99€, anziché 349,99€. Approfitta di questa occasione per migliorare la sicurezza della tua proprietà con una telecamera dalle prestazioni eccezionali.

Grazie alla risoluzione video 4K HDR, questa telecamera cattura ogni dettaglio con nitidezza cristallina e senza distorsioni. La visione notturna a colori ottimizzata 4K consente di vedere chiaramente anche nelle notti più buie, garantendo una sicurezza ottimale.

Il campo visivo estremamente ampio di 180° assicura una copertura completa della tua area, mentre il fluido frame-rate da 24 fps cattura ogni secondo dell’azione con la massima chiarezza, indipendentemente dalla velocità.

Se lo desideri puoi sottoscrivere un abbonamento Arlo Secure, che ti permetterà di avere un backup sicuro dei tuoi video su cloud e include funzionalità avanzate come il rilevamento di persone, auto, animali domestici e pacchi, insieme all’assicurazione contro il furto della fotocamera.

Anche senza l’abbonamento, le videocamere Arlo offrono streaming live, avvisi di movimento e conversazione bidirezionale direttamente sul tuo cellulare. Inoltre, con la presenza di una stazione base, è possibile usufruire dell’archiviazione locale. Insomma, in entrambi i casi si tratta di un prodotto completo in grado di mettere in piena sicurezza la tua casa grazie a caratteristiche eccellenti.

Quanto alle conversazioni bidirezionali, la tecnologia di cancellazione del rumore garantisce una chiara comunicazione, riducendo i rumori di fondo come il vento e il traffico. Approfitta di questa offerta per assicurarti la tua Arlo Ultra 2 e migliorare la sicurezza della tua casa con una telecamera di alta qualità ad un prezzo competitivo!

