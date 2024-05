-50% di SCONTO per l'iconica POLAROID con pellicole incluse!

La fotografia è una delle tue più grandi passioni e vuoi trasformare i momenti migliori in ricordi tangibili? Allora sarai felice di sapere che la bellissima fotocamera istantanea Polaroid Go è protagonista di un ribasso del -50% che fa crollare il suo prezzo a soli 59,99€, l’esatta metà rispetto al prezzo originale di 119,99€!

Tutte le caratteristiche di Polaroid Go

La Polaroid Go ti consente di catturare i tuoi momenti preferiti e stamparli all’istante, proprio come le classiche Polaroid di una volta. Le foto in formato mini (4.6 x 6.7 cm) che scatterai sono perfette da condividere, oppure da conservare in un album fotografico dedicato.

Con pochi pulsanti facili da usare e un mirino integrato, scattare foto con questa Polaroid è semplicissimo. E la fotocamera funziona con pellicole istantanee Fujifilm Instax Mini, che sono facilmente reperibili, garantendo così di non rimanere mai senza possibilità di scattare.

Per gli amanti dei selfie, troviamo uno specchietto selfie integrato che permette di ottenere scatti perfetti. Abbiamo poi il flash integrato che consente di scattare anche in ambienti poco luminosi. Inoltre, la funzione di doppia esposizione offre la possibilità di creare effetti artistici unici.

E questa fotocamera ti verrà inviata all’interno dell’Everything Box che include una confezione di pellicole istantanee a colori, permettendoti di iniziare subito a scattare. Questo set è perfetto per chi desidera avere tutto il necessario fin da subito per catturare e conservare i propri ricordi.

Inizia a scattare delle bellissime foto istantanee con la Polaroid Go a soli 59,99€, al posto dei classici 119,99€! Ti ricordiamo che il kit Everything Box includerà sia la fotocamera che delle pellicole, per iniziare a immortalare i tuoi momenti più belli senza dover fare altri acquisti!