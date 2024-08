5 PC da acquistare durante il Back to School MediaWorld

In vista del ritorno a scuola di milioni di studenti italiani, MediaWorld ha lanciato la promozione Back to School. Grazie alla nuova promo, chi acquista un PC riceve in regalo una Gift Card fino a 250 euro, con l’aggiunta di una valutazione fino a 1.000 euro su un vecchio PC da permutare.

Dato che i computer tra cui scegliere sono davvero tanti, vi proponiamo una lista di cinque modelli grazie ai quali è possibile riscattare una Gift Card da 75, 150 e 250 euro. Le offerte Back to School di casa MediaWorld saranno valide fino al 1° settembre, con la pagina completa disponibile qui.

5 PC da acquistare con il Back to School di MediaWorld

Su questa pagina del sito MediaWorld trovate tutti gli altri PC che partecipano alla promozione Back to School.