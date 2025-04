Dolori al polso ADDIO con questo mouse ergonomico verticale in SUPER SCONTO

Il mouse ergonomico verticale del marchio ProtoArc è la soluzione perfetta se lavori molte ore al PC e vuoi evitare di accusare dolori al polso e ai tendini. Ricaricabile e con la possibilità di connetterlo e regolarlo per 3 dispositivi diversi, oggi può essere tuo a soli 24,22 euro invece di 36,99, con spedizione Prime e consegna gratuita.

Mouse ergonomico verticale ProtoArc in sconto: ti fa lavorare meglio

La forma particolare di questo mouse verticale, con supporto allungato per il polso, ti permette di mantenere una postura naturale e rilassata, riducendo la tensione e prevenendo i fastidi tipici dell’uso prolungato.

Comodo e soprattutto versatile dato che puoi collegarlo fino a 3 dispositivi contemporaneamente, usando sia il Bluetooth che la connessione USB wireless. In termini pratici, potrai passare da un PC a un tablet o a un Mac con un click. Compatibile con Windows, Mac e Android, insomma, si adatta a tutto.

Si alimenta tramite una batteria ricaricabile da 500mAh con cavo USB-C già incluso nella confezione. Il sensore ottico è regolabile in 3 livelli di DPI (1000/1600/2400) e i clic silenziosi ti permettono di usarlo in ufficio o in biblioteca senza disturbare nessuno.

Oggi lo trovi in offerta su Amazon a un prezzo che vale ogni centesimo che costa: acquistalo a soli 24,22 euro invece di 36,99.