5 migliori crypto da acquistare mentre continuano le difficoltà di Shiba Inu

Mentre Shiba Inu è alle prese con una prolungata battuta d’arresto, lo spazio delle criptovalute assiste all’ascesa di formidabili contendenti che promettono innovazione, offerte uniche e rendimenti sostanziali. Che si tratti della fusione tra il gioco d’azzardo e le ricompense tangibili di NuggetRush o dell’innovativo concetto di crowdfunding Web3 di InQubeta, il cambiamento dinamico nel panorama delle criptovalute è palpabile. Considerati i nuovi ingressi come Borroe Finance, che si concentra sul finanziamento decentralizzato su misura per i creatori di contenuti, e meme coin come Pepe e Wojak che stanno diventando rapidamente popolari, la narrazione è chiara: ci sono alternative intriganti ed emergenti che potrebbero offrire agli investitori prospettive abbondanti in un ambiente delle criptovalute mutevole.

Mentre Shiba Inu affronta continue sfide, emerge una nuova opportunità per gli investitori: NuggetRush ($NUGX). Non più solo un’altra meme coin con utilità limitata, NuggetRush rivoluziona il settore introducendo un gioco play-to-earn guidato dalla community. Questo gioco unico non solo coinvolge i suoi giocatori con un gameplay accattivante, ma contribuisce anche al benessere dei minatori artigianali nei paesi sottosviluppati. Integrando le emozioni dell’estrazione dell’oro e delle criptovalute, è il pioniere nel collegare lo spazio virtuale con gli impatti positivi del mondo reale.

Il token NuggetRush (NUGX), basato su Ethereum, ha un’offerta totale di 500.000.000. Promette ai suoi giocatori un mondo in cui non si limitano a giocare, ma guadagnano ricompense tangibili. In questo ecosistema, le meme coin passano da semplici beni digitali a valore reale. Ogni miniera in cui ci si addentra può contenere tesori in attesa di essere scoperti. È più di un semplice gioco: è un percorso in cui una community dedicata crea il futuro dello spazio delle criptovalute.

Per coloro che si avventurano nel mondo delle criptovalute, in particolare delle criptovalute per principianti, o per coloro che si chiedono “come lanciare una criptovaluta”, NuggetRush presenta un percorso approfondito. Grazie a token come $NUGX, non si tratta solo delle migliori ICO o delle nuove ICO; si tratta di capire dove si sta dirigendo il mondo delle criptovalute. E per gli investitori che si chiedono quale criptovaluta acquistare o che cercano la migliore criptovaluta in cui investire ora, il fiorente mondo di GameFi e i token come NUGX offrono prospettive entusiasmanti.

Acquista la prevendita di NuggetRush

Nel panorama in continua evoluzione delle criptovalute, trovare i migliori altcoin su cui investire diventa un compito importante. Ecco InQubeta, più conosciuta con il simbolo del token QUBE. InQubeta si distingue come la prima piattaforma di crowdfunding Web3 al mondo incentrata sulle start-up di intelligenza artificiale. E non si tratta solo di un’affermazione audace: il suo quadro innovativo consente di investire in modo frazionato in queste imprese tecnologiche in erba. QUBE offre molto di più delle semplici possibilità di investimento. È un token deflazionistico; con ogni transazione, una certa percentuale di token QUBE subisce burning. In particolare, il 2% delle vendite e l’1% degli acquisti vengono rimossi dalla circolazione e cancellati. Questo modello di scarsità promette un valore maggiore nel tempo. Inoltre, i possessori di QUBE hanno a disposizione un’area di gioco per le scommesse. Impegnando i loro token in una pool di ricompense di staking dedicata, sbloccano flussi di reddito passivo. A ogni acquisto o vendita, la pool si riempie, ricompensando il possessore persistente di token QUBE.

Ma la vera svolta è l’imminente lancio del marketplace NFT personalizzato di InQubeta. Per le start-up di intelligenza artificiale, si tratta di una piattaforma rivoluzionaria per raccogliere fondi. Queste start-up possono trasformare le loro azioni in NFT, consentendo a un’ampia varietà di investitori di sostenerle in base alla loro disponibilità finanziaria. I possessori di token QUBE si trovano in un ecosistema solido, con il token che funge anche da strumento di governance. È una democrazia in cui le decisioni non vengono prese solo dall’alto verso il basso, ma sono influenzate dalla comunità. Se si dovesse scegliere la migliore criptovaluta da acquistare ora, QUBE, con un aumento previsto del 400% dopo la prevendita, non è solo un concorrente, ma un leader.

Visita la prevendita di InQubeta

Mentre il mercato DeFi continua a evolversi, il mondo delle criptovalute è in fermento per l’ultimo arrivato, Borroe Finance, simboleggiato come $ROE. Operando sulla chain Polygon, una sidechain di Ethereum, Borroe ha dedicato un’impressionante fornitura di 1 miliardo di token ROE. L’attrazione unica? Borroe offre un mercato di finanziamento guidato dall’intelligenza artificiale progettato specificamente per i creatori di contenuti e gli appassionati di Web3. Facilitando la vendita di guadagni futuri derivanti da royalties, abbonamenti e simili, Borroe offre una nuova via per la generazione immediata di flussi di cassa.

Borroe si allinea perfettamente all’etica di Web3: un Internet decentralizzato incentrato sulla distribuzione equa del valore tra creatori e consumatori. È evidente che, mentre le strutture di finanziamento tradizionali sono state lente nell’adattarsi alla transizione digitale, Borroe fa un balzo in avanti, introducendo un approccio innovativo. Grazie a Borroe, le aziende possono coniare e scaricare NFT indicativi delle loro future fatture a tassi ridotti sul mercato. Ciò che eleva ulteriormente questa piattaforma è l’integrazione dell’analisi del rischio dell’intelligenza artificiale, della tecnologia blockchain e di meccanismi di pagamento efficienti, che garantiscono un percorso di raccolta fondi sicuro e trasparente. La piattaforma non si limita a questo. Promuove un fiorente ecosistema peer-to-peer, consentendo la negoziazione di queste fatture NFT su piattaforme secondarie.Inoltre, dispone di rimborsi automatici integrati, semplificando ulteriormente il processo di acquisto.

Per quanto riguarda la tokenomica, o “Roenomica” come la chiamano loro, c’è una chiara struttura che mira a rafforzare il valore dei token $ROE nelle varie fasi. Un significativo 50% dell’allocazione dei token è destinato al pubblico, a seguito di una maturazione lineare nell’arco di tre mesi dopo il Token Generation Event (TGE). Sono state stabilite varie tasse sia per gli acquisti che per le vendite, per garantire che il token aumenti di valore. La struttura fiscale comprende l’1% ciascuno per il burning, i premi e il marketing.

Per coloro che desiderano entrare in anticipo, la prevendita offre una chiara tabella di marcia con vari round, strutture di prezzo e aumenti totali, rendendo più facile per i potenziali investitori strategizzare il loro ingresso. Data la sua distinta proposta di valore, combinata con basi tecnologiche avanzate e un solido quadro di gestione, Borroe è destinata a scuotere il settore, puntando a una fetta sostanziale della torta del mercato globale. Per coloro che si chiedono quali siano le migliori criptovalute da acquistare ora o le migliori criptovalute in cui investire, $ROE di Borroe è un concorrente da tenere d’occhio.

Vedi tutti i dettagli sulla prevendita di BorroeFinance

Pepe (PEPE) – meme coin più popolare da comprare per una crescita a lungo termine

Emersa dalle trincee digitali, Pepe Coin (PEPE) ha preso d’assalto lo spazio delle criptovalute, scalando rapidamente le classifiche dei migliori altcoin su cui investire. Coniata sulla blockchain di Ethereum, l’ascesa astronomica di $PEPE contrasta con quella di Dogecoin (DOGE). Mentre quest’ultima ha impiegato ben quattro anni per raggiungere il traguardo del miliardo di dollari di capitalizzazione di mercato Pepe Coin ha superato di slancio questo parametro in sole tre settimane dopo il suo rilascio pubblico nell’aprile 2023.

Sebbene la volatilità del prezzo DeFi di Pepe Coin abbia tenuto gli operatori con il fiato sospeso, il crescente numero di possessori dimostra la crescente fiducia in questa moneta meme. Mentre la criptovaluta porta con orgoglio il distintivo “solo intrattenimento” sul suo sito ufficiale, dichiarando i suoi token privi di qualsiasi valore intrinseco, il mercato racconta una storia diversa. Exchange rinomati come Bybit, Gemini e Binance hanno già inserito $PEPE nel loro elenco di altcoin, a testimonianza della sua crescente legittimità sul mercato.

Al di là della facciata di magia dei meme, Pepe Coin vanta un innovativo meccanismo deflazionistico che prevede il burning di un frammento di token per ogni transazione, creando scarsità. Questo approccio, unito a una strategia di ridistribuzione che premia gli attuali detentori di token, sottolinea il fascino di $PEPE come una buona criptovaluta da acquistare per chi punta a guadagni a lungo termine.

Per i potenziali investitori incuriositi da quale criptovaluta acquistare, soprattutto quando si avventurano nelle meme coin, è indispensabile tenere conto dei rischi. Al fine di mettere al sicuro Pepe Coin è necessario impostare wallet compatibili come MetaMask, Coinbase o Uniswap che facilitano le transazioni di Ethereum e di altri token ERC-20. Una volta preparati, scambiare ETH con $PEPE diventa facilissimo.

Nonostante i rischi, l’accattivante narrazione della crescita di Pepe Coin – alimentata da acquisti di alto profilo e amplificata su piattaforme come Twitter – la pone come un contendente accattivante nella categoria delle migliori nuove criptovalute in cui investire. Mentre Pepe Coin continua i suoi passi strategici – coltivando le partnership con le community, bloccando le quotazioni sui principali exchange di criptovalute centralizzati e ampliando il raggio d’azione del suo marchio – si sta innegabilmente ritagliando una nicchia nello spazio delle meme coin.

Wojak (WOJAK) – una delle migliori criptovalute da acquistare ora

Grazie al rapido slancio sul mercato della DeFi, l’ascesa della criptovaluta WOJAK dimostra che non solo i progetti avanzati possono registrare un’impennata esponenziale dei prezzi. WOJAK, un token ERC-20 sulla catena Ethereum, nato il 17 aprile 2023, porta con sé l’eredità del meme Wojak, ampiamente riconosciuto. La sua traiettoria di crescita suggerisce che presto potrebbe entrare tra i migliori 10 altcoin.

WOJAK non è solo un’altra meme coin. L’etica del progetto ruota attorno alla valorizzazione e alla cura della propria community. Il team anonimo di criptovalute dietro WOJAK crede che il successo del progetto dipenda dai suoi ardenti sostenitori. Impegnandosi in una comunicazione aperta, adeguandosi ai feedback e perfezionando costantemente l’esperienza della community, mira a creare un ecosistema sicuro, gratificante e trasparente. Gli osservatori possono capire la loro dedizione dalla loro presenza proattiva sul canale Twitter di Wojak Coin $WOJAK, che vanta un seguito di oltre 9.000 persone.

Alla base di WOJAK c’è il famoso meme internet Wojak, apparso nel 2009. La sua rappresentazione monocromatica ritrae quello che potrebbe essere un uomo calvo. È interessante notare che “wojak” si traduce in polacco con “soldato”, alludendo potenzialmente alla caricatura di un soldato polacco. Le radici di questo meme risalgono a un’origine sconosciuta su una imageboard polacca “Vichan”, ma ha acquisito il suo moniker quando è stato ripostato sulla tedesca “Krautchan” da un utente chiamato “wojak”. In seguito ha preso piede su 4chan, abbinato a frasi come “that feel when” e al popolare nickname “Feels Guy”. Come per molti elementi virali di internet, vari adattamenti del meme originale di Wojak popolano il web, con la criptovaluta WOJAK che rappresenta la sua ultima incarnazione nel panorama in evoluzione del trading di criptovalute per principianti.

5 migliori criptovalute da acquistare mentre le difficoltà di Shiba Inu continuano – Conclusione

Come dimostra l’elevato potenziale di token come NUGX, QUBE, ROE, PEPE e WOJAK, il mondo delle criptovalute rimane imprevedibile e ricco di potenziale. Dalle innovative piattaforme GameFi passando per le soluzioni decentralizzate Web3 alle meme coincon un forte sostegno da parte della comunità, diversificare il proprio wallet non è mai stato così prudente. Per gli investitori, sia esperti che principianti, immergersi nelle sfumature di questi altcoin, comprenderne i fondamenti e analizzarne il potenziale potrebbe essere la chiave per cogliere la prossima grande opportunità in criptovalute.

In collaborazione con LocxLabs

Telefonino.net non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). Telefonino.net non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.