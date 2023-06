Siete alla ricerca di un nuovo telefono cellulare, ma non volete spendere cifre folli per un top di gamma? Allora dovete assolutamente andare su Amazon e dare un’occhiata a questa promozione riguardante lo stupendo Samsung Galaxy A54 5G. Il suo prezzo arriva a un minimo storico inimmaginabile raggiungendo la quota di 419 euro. Lo sconto è del 26% e il risparmio è di ben 150 euro per un telefono di altissima qualità.

Samsung Galaxy A54 5G: tanta qualità nascosta da un prezzo inaspettatamente basso

Stiamo parlando di uno smartphone equilibrato sotto ogni punto di vista. Immediatamente spicca il suo meraviglioso display Super AMOLED FHD+ da 6.4 pollici Infinity-O grazie al quale potrete godere di immagini eccezionali anche all’aperto e con una forte luminosità. Inoltre, la frequenza di aggiornamento fino a 120Hz vi permetterà di avere contenuti con la massima fluidità, anche per gli amanti del gaming.

Incluso nel prezzo super scontato, e non è una cosa da poco, avrete anche la Samsung Clear Cover Trasparente per una protezione massima del dispositivo. In particolar modo, essendo sporgente, vi proteggerà lo stupendo comparto fotografico che vede la presenza di una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP e una fotocamera macro da 5 MP.

A completare il comparto fotografico, una fotocamera frontale da 32 MP. La tecnologia 5G, invece, garantirà una connessione fluida ed estremamente stabile ed è anche dotato di certificazione IP67, per essere immerso in acqua dolce fino a 1 metro di profondità per non più di mezz’ora. Di alto livello la batteria da 5.000 mAh che vi garantirà lunghe sessioni di gaming, ma anche di intrattenimento e ascolto musicale. Il tutto senza il minimo rallentamento grazie alla presenza di un potente processore Octa-core, 8GB di RAM e 256GB di memoria di archiviazione.

Insomma, potrete avere in mano uno smartphone unico a un prezzo mai visto prima. Quindi non vi resta che correre su Amazon e acquistare subito il Samsung Galaxy A54 5G al minimo storico di soli 419 euro con la possibilità di pagarlo anche a rate grazie a Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.