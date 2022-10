400 app Android e iOS hackerano il tuo account Facebook

Continuano le brutte notizie lato sicurezza che non risparmiano nemmeno gli utenti Apple che, fino a non molto tempo fa, si sentivano invulnerabili. Meta Platforms ha pubblicato un articolo sul suo blog ufficiale dove rivela di aver scoperto oltre 400 applicazioni Android e iOS che mettono in pericolo il tuo account Facebook.

In altre parole, al loro interno si nascondono strategie di attacco per violare l’account personale di Facebook degli utenti che le installano sui loro dispositivi. Un vero e proprio allarme visto che al suo interno ci sono tantissime informazioni personali e sensibili, oltre ai dati dei tantissimi amici collegati al profilo del social network.

Sostanzialmente, queste app pericolose per Android e iOS infettano i dispositivi delle vittime che le scaricano dagli store ufficiali di Google, il Play Store, e di Apple, l’App Store. Occorre perciò proteggersi per evitare danni e pericolosi data breach conseguenza di un hackeraggio all’account Facebook.

La soluzione si chiama AVG Ultimate. Si tratta di un sistema antivirus che non solo protegge dai virus più recenti, ma include anche una scansione profonda di ogni applicazione che si decide di scaricare e installare sul proprio smartphone e/o tablet. In caso di anomalie verrai allertato prontamente così da evitare l’utilizzo di quell’app.

Il tuo account Facebook è in pericolo: 400 app Android e iOS sono infette

Meta Platforms ha spiegato che in un recente studio i suoi esperti di sicurezza informatica hanno individuato oltre 400 app infette disponibili al download per Android e iOS. Al loro interno un malware chiede l’accesso all’account di Facebook per hackerarlo. Ecco cosa ha dichiarato l’azienda:

Queste applicazioni, tutte disponibili su Google Play Store e App Store offerti da Apple, si atteggiavano ad app di fotoritocco, servizi VPN, app aziendali e altre utility per spingere gli utenti a scaricarle.

Ma come agiscono queste app pericolose pronte a violare il tuo account Facebook sia che tu abbia un dispositivo Android, sia che tu abbia un dispositivo iOS? Lo ha rivelato, dopo una serie di prove e test, Meta Platforms sul suo articolo:

Quando una persona installa l’app dannosa, potrebbe chiedere loro di “Accedere con Facebook” prima che possano utilizzare le funzionalità promesse. Se inseriscono le loro credenziali, il malware ruba il loro nome utente e password.

Se le informazioni di accesso vengono rubate, gli aggressori potrebbero potenzialmente ottenere l’accesso completo all’account di una persona e fare cose come inviare messaggi ai propri amici o accedere a informazioni private.

Per l’elenco completo delle app sia relative ad Android che a iOS ti rimandiamo all’articolo ufficiale pubblicato sul blog di Meta Platforms. In questo modo potrai verificare tu stesso per scongiurare di averne installata anche solo una sul tuo dispositivo.

In conclusione, oggi le minacce informatiche possono arrivare anche dai luoghi che riteniamo più sicuri come il Google Play Store o l’Apple App Store. Per questo è necessario dotarsi di una protezione come quella fornita da AVG Ultimate in grado di scansionare ogni singola app e rilevare possibili infezioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.