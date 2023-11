4 Videocamere di Sorveglianza Amazon SCONTATE a 139,49€ grazie al Black Friday!

Se stai cercando un sistema di sicurezza affidabile e conveniente, il set di 4 videocamere Blink Outdoor è l’opzione perfetta per te. Attualmente in offerta su Amazon a soli 139,49€ anziché 309,99€, questo kit offre un incredibile risparmio su una soluzione di sicurezza di alta qualità.

Monitoraggio Continuo senza fili

Le videocamere Blink Outdoor sono videocamere di sicurezza in HD senza fili, alimentate a batteria. Questo significa che puoi monitorare la tua casa in qualsiasi momento, giorno e notte, sfruttando anche la visione notturna a infrarossi per una sicurezza costante.

Una delle caratteristiche distintive di queste videocamere è la loro lunga durata della batteria. Con soli due batterie AA al litio, incluse nel kit, Blink Outdoor può funzionare ininterrottamente fino a due anni. Questo assicura una protezione costante senza la preoccupazione costante di dover sostituire le batterie. Blink Outdoor è progettata per resistere agli agenti atmosferici, garantendo una protezione affidabile sia all’interno che all’esterno della tua casa, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

Grazie alla sua avanzata tecnologia di rilevamento movimento, riceverai notifiche direttamente sul tuo telefono quando la videocamera identifica attività sospette. Puoi anche personalizzare le zone di movimento tramite l’app Blink Home Monitor, garantendo che riceverai avvisi solo quando e dove ne hai bisogno.

La funzionalità Live View ti permette di vedere, ascoltare e parlare con i visitatori in tempo reale attraverso l’app Blink Home Monitor, offrendo un controllo totale sulla sicurezza della tua casa. Queste videocamere sono progettate per essere installate autonomamente in pochi minuti, senza la necessità di cablaggi complicati o l’assistenza di professionisti.

Sfrutta la compatibilità con Alexa e controlla la sicurezza della tua casa con la tua voce attraverso i dispositivi Alexa compatibili. Puoi scegliere di salvare e condividere i video localmente con Sync Module 2 e una chiavetta USB o nel cloud con una prova gratuita di 30 giorni del piano d’abbonamento Blink.

Non perdere l’opportunità di garantire la sicurezza della tua casa con il set di 4 videocamere Blink Outdoor a un prezzo di soli 139,49€ su Amazon!

