4 Prese Smart TP-Link a soli 39€? OFFERTONA di Amazon!

Siete interessati ad avere una casa intelligente, ma avete paura di spendere troppo? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi e che vi permette di portarvi a casa 4 Prese Intelligenti Smart TP-Link Tapo P110 a soli 39,99 euro invece di 54,99 euro. In questo modo il costo di una singola presa è di appena 9,99 euro, un prezzo veramente pazzesco vista l’alta qualità.

Prese Smart TP-Link: caratteristiche principali

L’offerta in questione è molto interessante perché vi consente di trasformare i vostri dispositivi elettronici non Smart dentro casa o in ufficio in dispositivi intelligenti in poche semplicissime mosse e a un costo irrisorio. Queste speciali prese sono compatibili con Alexa e Google Home, ma possono essere controllate anche da remoto tramite la loro App Tapo, comoda, intuitiva e con tantissime funzionalità assolutamente gratuite.

Non avrete più bisogno di controllare costantemente il vostro forno, alzarvi per accendere le luci o, per esempio, lo scaldabagno. Vi basterà collegare la vostra lampada o i vostri elettrodomestici a una delle 4 Prese Intelligenti Smart TP-Link Tapo P110 e potrete fare tutto solo utilizzando anche semplicemente la vostra voce. Impostate, quindi, i comandi vocali con Alexa o Google Home e farete tutto comodamente seduti sul vostro divano o sulla vostra sedia da ufficio o addirittura a distanza per trovare tutto ciò che vi serve già acceso e funzionante. Inoltre potrete sempre verificare in tempo reale i consumi elettrici e monitorarli per una migliore gestione dei vostri elettrodomestici

Migliorate la qualità della vostra vita con soli 39,99 euro. Acquistate 4 Prese Intelligenti Smart TP-Link e iniziate fin da subito a vivere un’altra vita. Le consegne sono rapide e dirette in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.

