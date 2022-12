360° di visione con questa Telecamera WIFI 4 in 1(17€)

Se vuoi mettere casa al sicuro non devi spendere tanti soldi né riempire l’intero appartamento di piccoli occhi. No no, non ne hai bisogno quando hai a portata di mano una telecamera WiFi come questa.

Conta che ruota di 360° circa quindi se la metti in un posto strategico, fa il lavoro di altre cento videocamere. Con il coupon che spunti su Amazon, la porti a casa con soli 17€. Il 40% di sconto non è poco, approfittane subito.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Telecamera WiFi 4 in 1: tutto al posto giusto con lei in casa

Una telecamera speciale sotto tutti i punti di vista. Con i suoi sensori non ti fa perdere un movimento in casa e finalmente tieni tutto sotto controllo senza dover spendere soldi e rendere casa il Grande Fratello.

Semplicissima da montare, la gestisci comodamente dal tuo smartphone grazie all’applicazione che scarichi sia su Android che iOS.

La lente da 1080 FULL HD riprende tutto in risoluzione massima per non farti perdere neanche un dettaglio. Pensa che neanche nelle ore più buie hai problemi grazie alla visione notturna.

Cos’altro non manca?

l’ audio bidirezionale con cui interagisci a distanza:

con cui interagisci a distanza: il rilevatore di movimento ;

; l’alloggiamento per la scheda SD

la rotazione a 360° orizzontale e di 155° verticalmente.

Non perdere un secondo in più e porta a casa la tua telecamera WiFi con il 40% di sconto, in fin dei conti l’hai sempre voluta e ora può essere tua a piccolo prezzo. Spunta il coupon con un solo click.

