-30% in MENO per le CUFFIE wireless di Marshall!

Marshall è uno dei marchi più iconici quando parliamo di musica. E le sue fantastiche Major IV sono cuffie wireless che incarnano tutta l’estetica tipica del brand, nonché la qualità audio. Queste cuffie sono ora protagoniste di uno sconto del -30%. grazie al quale le riuscirai a pagare 79,99€ rispetto al prezzo di partenza di 149,00€!

Tutte le caratteristiche delle cuffie Marshall

Iniziamo dal design iconico delle cuffie Marshall Major IV che, con il suo mix di vintage e moderno, non passa di certo inosservato. Realizzate con materiali di alta qualità come pelle, queste cuffie non solo sono esteticamente bellissime, ma anche incredibilmente durevoli nel tempo.

L’autonomia è una delle caratteristiche principali di queste cuffie. Con una batteria ricaricabile che offre oltre 80 ore di riproduzione continua, puoi goderti la tua musica per giorni senza dover preoccuparti di doverle ricaricare. E quando è il momento di ricaricare, potrai sfruttare la ricarica wireless che rende il processo immediato: basta posizionare le cuffie su un tappetino di ricarica compatibile e sei pronto a continuare l’ascolto.

Parlando di migliorie rispetto ai precedenti modelli, abbiamo dei nuovi cuscinetti auricolari in morbida pelle e l’archetto rivestito in vinile che assicurano che le cuffie si adattino perfettamente alla tua testa, garantendo un fit confortevole.

Dal punto di vista dell’audio, le Major IV offrono un suono potente e bilanciato grazie ai driver da 40 mm. Indipendentemente dal genere musicale che preferisci, potrai apprezzare ogni nota con chiarezza e profondità. E grazie alla manopola di controllo multidirezionale, gestire la tua musica, le chiamate e le funzioni del telefono diventa un gioco da ragazzi.

Non prendere i soliti auricolari! Concediti un regalo a suon di musica e fai tue le bellissime cuffie Marshall Major IV a soli 79,99€ grazie allo sconto del 30%!