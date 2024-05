Cuffie wireless COMODISSIME con autonomia PAZZESCA da 65h (solo 19€)

Sei spesso sull’autobus per andare al lavoro o a scuola e vorresti delle cuffie senza fili per ascoltare la tua musica preferita o fare chiamate senza disturbi? Allora goditi questa promozione di Amazon. Metti subito nel tuo carrello le cuffie wireless Uliptz a soli 19,99 euro, invece che 39,99 euro.

Potresti non vederlo ma tieni presente che dal prezzo originale c’è uno sconto del 50% e quindi adesso risparmi veramente tantissimo. Oltre al costo molto basso avrai delle cuffie Bluetooth pazzesche con un’autonomia gigante e una comodità incredibile. Hanno un microfono interno che ti permette anche di fare chiamate perfette e potrai scegliere diverse colorazioni sempre a prezzi vantaggiosi.

Cuffie wireless economiche ma di qualità

Queste sono indubbiamente delle cuffie wireless pensate per chi non vuole spendere troppi soldi ma ti accorgerai subito che non sacrificano la qualità. Grazie a driver da 40 mm con 6 modalità di equalizzazione potrai ascoltare la tua musica preferita riuscendo a percepire ogni dettaglio. E il microfono integrato percepisce solo la tua voce restituendola al meglio.

Godono di comodi cuscinetti realizzati in Memory Foam e quindi le potrai tenere per tutto il giorno senza che ti diano fastidio. Inoltre le puoi chiudere su se stesse per occupare ancora meno spazio. La tecnologia Bluetooth 5.3 offre una connessione perfettamente stabile e senza latenza e la batteria offre ben 65 ore con una singola ricarica.

Che stai aspettando dunque? A un prezzo del genere le vorranno tutti e quindi il prezzo potrebbe tornare alla normalità da un momento all’altro. Prima che accada vai su Amazon e acquista le tue cuffie wireless Uliptz a soli 19,99 euro, invece che 39,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.