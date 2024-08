3 set LEGO a 13€: SCONTO FOLLE su Amazon!

La linea “LEGO Creator 3 in 1” è davvero perfetta per tutti i giovani costruttori in erba dato che possono dare vita a ben tre modelli diversi e, quindi, sperimentare in continuazione. È proprio il caso del set “Autocarro con elicottero“, grazie al quale si possono costruire un sacco di veicoli differenti al prezzo di appena 13,99€ grazie allo sconto Amazon!

Tutte le caratteristiche del set LEGO

Con i suoi 270 pezzi, i bambini hanno la possibilità di esplorare l’universo LEGO costruendo e ricostruendo tre modelli distinti, ognuno diverso dall’altro, partendo dall’imponente autocarro con elicottero, fino ad arrivare a un agile aereo e a un solido camion cisterna.

Il camion, con il suo rimorchio capace di trasportare l’elicottero, è dotato di ruote funzionanti che lo rendono pronto per affrontare ogni tipo di terreno, permettendo ai bambini di simulare trasporti complessi e missioni avventurose. L’aereo, con la sua elica girevole e il design sportivo, è perfetto per voli immaginari e missioni di salvataggio spettacolari. Il robusto camion cisterna, con le sue ruote mobili e il capiente serbatoio, è l’ideale per trasportare qualsiasi tipo di carico.

Adatto a bambini dai 7 anni in su, questo set è perfetto per coloro che amano i veicoli e le costruzioni, offrendo ore e ore di divertimento.

Il set LEGO che fa impazzire i bambini è tuo a soli 13,99€! Questa è davvero un’occasione unica per far felici i più piccoli appassionati di mezzi di trasporto.