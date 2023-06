256GB in più su iPhone con questo gadget: 5 motivi per prenderlo ORA (28€)

Sei alla ricerca di un dispositivo che possa espandere la memoria del tuo iPhone e facilitare il trasferimento dei file? Non cercare oltre! La chiavetta USB ZARMST da 256 GB è qui per cambiare il tuo modo di gestire i dati, e adesso è disponibile su Amazon a un prezzo che non ti aspetti. Infatti, spuntando il coupon in pagina – e completando subito l’ordine – potrai averla a 28€ circa appena. Le spedizioni sono veloci e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime. Disponibilità limitata.

Curioso di sapere perché dovresti prenderla ora? Ecco 5 ottimi motivi:

è un prodotto 4 in 1: un dispositivo 4 in 1 che offre una porta iOS, una porta Android, un adattatore di tipo C/USB C e una porta USB 3.0. Questo la rende incredibilmente versatile, in grado di essere utilizzata con una vasta gamma di dispositivi, dai telefoni agli PC. protezione con password: offre una protezione con password e touch ID, permettendoti di crittografare le informazioni sui file per proteggere i tuoi dati privati. Puoi scegliere di crittografare l’intera unità flash USB o solo file specifici. Backup ad alta velocità e con un clic: con velocità di lettura fino a 80 MB/s e velocità di scrittura fino a 40 MB/s, la chiavetta USB ZARMST offre un backup ad alta velocità. Puoi salvare foto, video e documenti con un solo clic, liberando rapidamente lo spazio di archiviazione sul tuo dispositivo. Guarda i video direttamente e condividi sui social network: con la chiavetta USB ZARMST, puoi guardare film direttamente dal dispositivo. Puoi anche condividere le tue foto sui social media direttamente dalla chiavetta USB quando scatti belle foto durante il viaggio. Compatta nelle dimensioni: nonostante il tantissimo spazio di archiviazione a disposizione, questo ottimo prodotto ti permette un facile trasporto, grazie alle dimensioni contenute.

Non perdere questa incredibile occasione: la chiavetta USB ZARMST da 256 GB per iPhone è disponibile su Amazon a un prezzo super conveniente. Spunta il coupon in pagina e portala a casa a 27€ circa appena con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta però, la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.