2024, impennata del Bitcoin: Cardano e InQubeta puntano a crescita esplosiva

In passato, Bitcoin (BTC) ha subito un’impennata dei prezzi dopo gli eventi di halving. Questi eventi riducono automaticamente il numero di nuove criptovalute disponibili. Gli analisti prevedono un aumento significativo dei prezzi durante e dopo il prossimo halving nell’aprile del 2024. Cardano (ADA) e InQubeta (QUBE) si sono fatti notare per i loro ambiziosi piani di crescita esplosiva della criptovaluta. L’analista Tyler Strejilevich prevede un notevole aumento del 6000% del prezzo di ADA nel prossimo anno.

InQubeta, attualmente tra le migliori criptovalute da acquistare, offre investimenti frazionari e una vasta gamma di servizi. Il marketplace NFT sta rivoluzionando il settore dell’AI delle criptovalute e gli investitori e le startup stanno sfruttando le opportunità offerte da QUBE. Scopriamo come Cardano e InQubeta puntano a una crescita esplosiva in mezzo all’impennata del prezzo di Bitcoin nel 2024.

InQubeta (QUBE): le opportunità di investimento in NFT spingono la crescita del mercato.

InQubeta, una nuova criptovaluta DeFi, è la prima piattaforma di crowdfunding di criptovalute con investimenti frazionari in startup AI. Mentre Bitcoin anticipa un’impennata significativa del prezzo, il token deflazionistico ERC20 di InQubeta punta a una crescita esplosiva rivoluzionando il modo in cui le startup AI raccolgono fondi e interagiscono con la loro community. Una caratteristica straordinaria che favorisce questa crescita nel 2024 è il metodo di investimento unico che QUBE ha integrato nel suo ecosistema.

L’ingegnosa strategia consiste nel coniare ogni opportunità di investimento in una NFT e nel frazionarla. Grazie a questo approccio, InQubeta permette agli investitori di partecipare in base al loro budget e di approfittare di vantaggi per i primi finanziatori. Il marketplace di NFT di tendenza di InQubeta trasforma ulteriormente il panorama, consentendo alle startup AI di raccogliere fondi attraverso NFT basati su ricompense e azioni, creando un ecosistema reciprocamente vantaggioso per i titolari di token QUBE.

L’aspetto deflazionistico del token QUBE contribuisce alla sua potenziale crescita esponenziale nel 2024. In quanto token deflazionistico, QUBE eccelle per gli investitori in criptovalute alla ricerca delle migliori criptovalute da acquistare per diversificare i loro portafogli. Una tassa di acquisto e vendita del 2% contribuisce ad alimentare un wallet di burning, mentre una tassa del 5% alimenta una pool di ricompense dedicata. Questa impostazione permette ai possessori di QUBE di guadagnare ricompense attraverso lo staking dei token, attraendo coloro che puntano sul potenziale di crescita delle startup tecnologiche AI.

La prevendita di InQubeta ha registrato il successo di diversi traguardi. La prevendita in corso ha già garantito un finanziamento di oltre 7,6 milioni di dollari. Grazie alla sesta fase in corso e il prezzo di prevendita a 0,01925 $, sono stati venduti più di 678 milioni di token. Dato che ci sono solo 44 milioni di token rimanenti, questa nuova criptovaluta DeFi sta attirando l’attenzione delle criptovalute che stanno esplorando nuove ICO.

Bitcoin (BTC): la valutazione on-chain e le metriche della rete prevedono un picco di 160.000 $ sul mercato del 2024.

Una combinazione di catalizzatori e modelli storici ha il potenziale per spingere Bitcoin a circa 160.000 $ su un mercato rialzista previsto per il 2024. La prevista domanda di Bitcoin da parte di vari exchange-traded fund (ETF) negli Stati Uniti, insieme all’imminente halving e all’espansione generale del mercato azionario in seguito al taglio dei tassi, potrebbe far salire i prezzi di BTC fino ad almeno 50.000 $ nel breve termine, secondo le intuizioni di CryptoQuant, una società di analisi on-chain.

La valutazione on-chain e le metriche della rete indicano con forza che Bitcoin rimarrà saldamente ancorato a un mercato rialzista nel 2024. Di conseguenza, per BTC esiste un potenziale obiettivo a medio termine di 54.000 $ e un ambizioso picco di prezzo del ciclo di 160.000 $.

Cardano (ADA): Tyler Strejilevich prevede un’impennata dei prezzi del 6000% nel prossimo anno.

Cardano è emersa come un’opzione allettante per gli investitori alla ricerca di rendimenti sostanziali. Numerosi analisti affermano che si tratta di una criptovaluta degna di un investimento a lungo termine e Tyler Strejilevich ipotizza un’impennata del 6000% per ADA. Tyler prevede una crescita esplosiva fino a 33 $ nel prossimo anno.

Strejilevich fa un parallelo con l’attuale traiettoria e la prestazione storica di ADA, sottolineando che un incrocio rialzista delle medie mobili è foriero di significativi rialzi dei prezzi. Lo slancio positivo di Cardano è attribuito all’intensificazione dell’attività di rete, all’aumento del Total Value Locked (TVL) di DeFi e alla continua evoluzione della blockchain per migliorare le funzionalità degli smart contract.

Conclusione

Mentre Bitcoin prevede un’impennata nel 2024, InQubeta e Cardano sono pronti per una crescita significativa sul mercato. Il marketplace di NFT di tendenza, il modello deflazionistico e le opportunità di coniare NFT frazionari fanno di InQubeta la migliore piattaforma di criptovalute sul mercato. Considerato che la prevendita è ancora alla fase sei, puoi cogliere l’opportunità di un investimento rivoluzionario nell’AI con QUBE. Unisciti alla community, esplora il mondo rivoluzionario degli investimenti frazionari nell’AI e fai parte del futuro della tecnologia blockchain.

