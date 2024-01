200MP, display da 120Hz e 12GB di RAM: HONOR 90 5G giù del 31% su eBay

C’è un motivo per cui HONOR 90 5G continua ad essere indicato come uno tra i migliori smartphone Android di fascia medio-alta: il prezzo, talaltro quest’oggi in caduta libera su eBay grazie a uno sconto sbalorditivo.

Infatti, prendendo al volo l’offerta odierna che mostra un calo di prezzo del 31%, pari a ben 167€, il terminale Android del colosso cinese può essere tuo spendendo appena 382€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita.

HONOR 90 5G è ora in super offerta su eBay con uno sconto imperdibile: occasione shock

L’eccellente rapporto qualità/prezzo è solo una parte della storia che rende il device a marchio HONOR così conveniente; bisogna anche, e soprattutto, considerare la scheda tecnica che in alcuni casi addirittura pareggia le funzionalità offerte da device da 1000€ o più.

HONOR 90 5G, infatti, monta un eccellente pannello AMOLED da 6.7 pollici super smooth a 120Hz ideale per guardare tutti i contenuti video che vuoi, integra un potente processore octa core con ben 12GB di RAM e c’è anche posto per una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66W.

Se tutto ciò non bastasse completano il quadro Android 13, un velocissimo modem 5G, il supporto al dual SIM, l’NFC per i pagamenti contactless e un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da ben 200MP – sì, hai letto bene.

Con queste premesse sarebbe davvero un grande peccato lasciarsi scappare l’eccellente mediogamma Android di HONOR in offerta su eBay; fatti furbo e mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

