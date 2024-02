2 telecamere WiFi da esterno con visione notturna al 40% in MENO

Casa è casa, che sia piccola o grande, moderna o più antica, dove si vive è il posto in cui si sta bene. Per questo ho pensato di segnalarti questa promozione di Amazon che ti permette di avere 2 telecamere WiFi da esterno a soli 57,81 euro, invece che 97,99 euro. Per ottenerle a questa cifra applica il coupon che vedi in pagina.

Con questo sconto esagerato del 41% oggi puoi avere un risparmio notevole di ben 40 euro sul totale. Con queste due videocamere di sorveglianza la tua abitazione sarà super sicura e nessuno vorrà entrare senza il tuo permesso.

2 telecamere WiFi da esterno quasi al prezzo di una

Avendo la possibilità di installare due videocamere potrai mettere tutta la casa in sicurezza riuscendo a coprire ogni angolo. Hanno una visione 2K con risoluzione 2560 x 1440 p, un angolo di visione a 180°. I due potenti faretti incorporati ti permettono di avere una visione notturna perfetta. Le puoi mettere tranquillamente all’esterno perché sono resistenti all’acqua con certificazione IP65.

Hanno una funzione di rilevamento del movimento con tracciamento automatico. Questo significa che seguono la persona che hanno rilevato. E riceverai anche una notifica sul tuo dispositivo associato così potrai monitorare la situazione. Inoltre godono di un audio bidirezionale che ti permette di ascoltare e parlare con chi è nelle vicinanze.

Dunque cosa aspetti? Fai diventare la tua casa una fortezza impenetrabile con una piccola spesa. Vai subito su Amazon e acquista le tue 2 telecamere WiFi da esterno a soli 57,81 euro, invece che 97,99 euro. Per averle a questa cifra ricordati di applicare il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.