2 TB in cloud a poco più di 2€ al mese con QUEST'OFFERTA (-75%)

Internxt, vero e proprio punto di riferimento del settore dei servizi di cloud storage, ha lanciato una promozione lampo davvero da non perdere. Il piano da 2 TB, infatti, è ora scontato del 75%. Grazie all’offerta in corso, quindi, è possibile sottoscrivere l’abbonamento annuale al costo di 26,98 euro anziché 107,88 euro.

Bastano, quindi, poco più di 2 euro al mese per accedere a 2 TB in cloud. Lo sconto è valido per un anno e non comporta alcun vincolo di rinnovo. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere subito il sito ufficiale di Internxt da cui è possibile riscattare la promozione.

2 TB in cloud al prezzo più basso di sempre con Internxt

Lo sconto del 75% sul piano annuale rende l’abbonamento per avere 2 TB in cloud di Internxt davvero conveniente. Grazie a questa promozione, infatti, è possibile attivare il servizio con una spesa di 26,98 euro per un anno, pari a poco più di 2 euro al mese. Si tratta di un risparmio enorme rispetto ai principali servizi concorrenti che comportano una spesa compresa tra 100 e 120 euro all’anno.

Al termine del periodo promozionale, inoltre, non ci sono vincoli e sarà possibile:

rinnovare l ‘abbonamento annuale da 2 TB ( al costo di 107,88 euro)

al costo di 107,88 euro) passare al piano gratuito da 3 GB

scegliere un nuovo abbonamento annuale a partire da 10,68 euro

scegliere un nuovo abbonamento mensile (i 2 TB costano 9,99 euro al mese)

acquistare uno spazio cloud a vita (i 2 TB costano 299 euro)

Per accedere alla promozione di Internxt, valida solo per un breve periodo, è possibile seguire il link qui di sotto. L’attivazione dell’abbonamento è immediata e consente un accesso illimitato al proprio spazio cloud, beneficiando di tutti gli strumenti di sicurezza e condivisione forniti da Internxt, a partire dalla crittografia dei dati. La promozione sarà valida solo per un breve periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.