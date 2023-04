2 TB in cloud a 9,99 euro per 3 mesi: ecco l'offerta flash di pCloud

pCloud si conferma un punto di riferimento per il settore di cloud storage: con la nuova promozione, infatti, tutti i nuovi clienti che scelgono il servizio hanno la possibilità di attivare il piano Premium Plus 2 TB al prezzo scontato di 9,99 euro per 3 mesi. Si tratta di uno sconto netto (pari al -67%) rispetto al costo standard di 29,97 euro. Di fatto, su tre mesi di abbonamento si paga un solo mese.

L’offerta proposta è a tempo limitato. Per accedere ai 2 TB di cloud storage a prezzo scontato su pCloud è possibile accedere al sito ufficiale tramite il link qui di sotto.

Offerta flash di pCloud: 2 TB costano 9,99 euro per 3 mesi

La promozione appena lanciata da pCloud mette a disposizione ben 2 TB di spazio cloud al costo di 9,99 euro per 3 mesi, con uno sconto del 67% rispetto al prezzo standard. Al termine della promozione (completamente senza vincoli) sarà possibile scegliere di:

attivare il piano annuale a 99,99 euro (pari a circa 8,3 euro al mese)

(pari a circa 8,3 euro al mese) puntare sull’offerta di “cloud a vita” acquistando lo spazio da 2 TB al costo di 399 euro (con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal) e senza ulteriori costi ricorrenti successivi

L’offerta in corso è l’occasione giusta per “testare” pCloud, verificando le funzionalità del servizi di cloud storage prima di attivare un abbonamento annuale o acquistare uno dei pacchetti per il cloud a vita. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Con pCloud è possibile accedere a varie funzionalità avanzate come la possibilità di creare link per la condivisione veloce dei file salvati sul cloud, attivare una funzionalità di backup da altri servizi (Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Foto), accedere da qualsiasi dispositivo, sfruttare il player audio e video integrato per riprodurre i file archiviati in cloud e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.