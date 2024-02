2 prese Smart TP-Link a soli 19€? Su Amazon fate l'affarone del giorno!

State cercando un modo semplice ed economico per rendere la vostra casa intelligente? Amazon ha confeziona l’offerta ideale che vi consente di portarvi a casa due Prese Smart TP-Link Tapo P105 a soli 19,99 euro. Il prezzo finale è uno dei più bassi di sempre e frutto di uno sconto del 20% sul prezzo consigliato, nonché anche il prezzo più basso recente.

Prese Smart TP-Link: 2 a prezzo incredibile

La TP-Link Tapo P105 è la mini presa smart dotata di supporto Wi-Fi 2.4GHz che permette di gestire accensione e spegnimento degli elettrodomestici in qualsiasi momento. La comoda App Tapo per dispositivi Android e iOS permette di gestire la presa da remoto ovunque vi troviate, non serve nessun hub aggiuntivo.

Vi basterà collegare la vostra lampada o il vostro fornetto a una delle 2 Prese Smart TP-Link Tapo P105 e potrete fare tutto solo utilizzando la voce. Impostate, quindi, i comandi vocali con Amazon Alexa e Google Assistant per un’esperienza d’uso ancora più rapida e intuitiva. Inoltre potrete sempre verificare in tempo reale i consumi elettrici e monitorarli per una migliore gestione dei vostri elettrodomestici. Infine potrete anche simulare la vostra presenza in casa accendendo e spegnendo apparecchi come TV radio e lampade a orari casuali.

Fate presto perché solo adesso avrete la possibilità di migliorare la qualità della vostra vita domestica o in ufficio con soli 19,99 euro. Acquistate 2 Prese Smart TP-Link con lo sconto del 20% di Amazon e approfittate anche di consegne rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.