199€ per questo PC Portatile HP?! È la nuova FOLLIA AMAZON

Hai letto benissimo! Grazie a questo folle sconto potrai avere il laptop HP Chromebook a un prezzo di appena 199,99€. Il motivo risiede nello sconto totale del 43% che permette al suo costo originale di 349,99€ di crollare a picco. Scopriamo tutte le sue specifiche e caratteristiche speciali!

Tutte le caratteristiche del laptop HP Chromebook

Grazie a ChromeOS, il sistema operativo sviluppato da Google, il tuo Chromebook ti garantisce sempre le ultime ottimizzazioni software e funzionalità di sicurezza grazie agli aggiornamenti frequenti. Dimentica i virus e le minacce informatiche: ChromeOS è progettato per essere sicuro fin dalla sua base, proteggendoti da malware e hacker.

Dotato del processore Intel Celeron N4120, con frequenza fino a 2,6 GHz, e di 4 GB di RAM, questo Chromebook offre prestazioni fluide e reattive per tutte le tue attività quotidiane. Inoltre, l’unità SSD da 64 GB eMMC garantisce un avvio rapido e un’archiviazione veloce.

Questo modello in particolare è dotato di uno schermo da 14″ con risoluzione Full HD 1920 x 1080p, perfetto per guardare film o lavorare. La tecnologia IPS assicura ampi angoli di visuale, mentre il trattamento antiriflesso riduce l’affaticamento degli occhi.

La sua tastiera full-size con corsa dei tasti da 1,5 mm offre, poi, una digitazione confortevole e precisa, mentre la batteria garantisce un’autonomia fino a 12 ore e 30 minuti. Non manca neanche la ricarica rapida HP Fast Charge, grazie alla quale potrai lavorare o divertirti in mobilità senza preoccupazioni. E con la connettività completa, composta da 2 porte USB Type-C, 1 porta USB 3.0 e un jack audio per cuffie/microfono, potrai connettere tutti i tuoi dispositivi preferiti.

Scopri la velocità di Chromebook grazie a questo modello di HP a un prezzo bassissimo: solo 199,99€!