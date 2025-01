18€ per rendere casa sicura: videocamera 2K con 6 funzioni (-37%)

La sicurezza della propria abitazione non ha costi ma quando si può spendere così poco è solo un vantaggio. La videocamera 2K di Blurams è economica ma ha tutte le funzioni più moderne al suo interno. La monti all’interno del tuo appartamento e sfrutti 4 impostazioni che rendono lo spazio sicuro e sempre sorvegliato. Inoltre la puoi gestire direttamente dal tuo smartphone e abbinare con assistenti vocali come Amazon Alexa. La acquisti su Amazon a soli 18,86€ con uno sconto del 37% sul prezzo di listino che rende la spesa innocua.

Videocamera 2K con funzioni avanzate per casa sempre sicura

Una videocamera 2K che è semplice da montare e ideale per tenere tutto sotto controllo. Lo splendido modello di Blurams ha quello che stavi cercando e può essere posizionata in qualsiasi ambiente della tua casa. Non devi far altro che scegliere una posizione e collegarla alla presa di corrente. Scegli bene, però: con la sua rotazione a 360° integrata può controllare anche più ambienti in una volta sola.

L’obiettivo integrato è di qualità elevata e pari al 2K per poter riprendere alche la più piccola minuzia senza problemi. Quando cala la notte o chiudi le serrande, invece, entra in gioco la visione notturna che ti tutela sempre e comunque. Come ti ho anticipato, gestisci le varie funzioni direttamente dallo smartphone e proprio con l’app ufficiale puoi attivare il rilevatore di movimento e suoni. Cosa accade? Se mentre non sei in casa viene rilevato qualcosa di anomalo, una notifica push ti avvisa e puoi controllare in tempo reale. La persona viene tracciata e segui ogni sua mossa. Inoltre è presente l’audio bidirezionale con cui comunicare a distanza e un allarme per spaventare eventuali intrusi.

Con slot per microSD integrato, tieni traccia di ogni avvenimento.

Ad appena 18,56€ su Amazon, la videocamera 2K di Blurams è da acquistare con un solo click. Collegati e approfitta dello sconto del 37% con un click.

Spedizioni sempre gratuite e rapide con Amazon Prime.