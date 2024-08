14€ per dire addio ai dolori alla mano grazie a questo MOUSE WIRELESS!

Se soffri di dolore al polso o alla mano quando sei al PC, una delle motivazioni è sicuramente la postura sbagliata. Per risolvere tutto questo in modo semplice, non ti basterà far altro che dotarti di un cosiddetto “mouse verticale“. Ed è il tuo giorno fortunato dato che, grazie al ribasso Amazon, potrai avere il modello wireless di Mars Gaming per soli 14,90€!

Tutte le caratteristiche del mouse verticale

Il suo design particolare, definito Pro-Grip, garantisce un supporto ottimale e una presa sicura e confortevole, permettendo di evitare l’affaticamento anche durante le sessioni di utilizzo prolungato. In questo modo, il mouse si adatta perfettamente alla mano, offrendo un’esperienza di utilizzo più naturale rispetto ai mouse tradizionali che spesso costringono la mano in posizioni innaturali.

Sotto al mouse troviamo un sensore ottico da 3200 DPI, il quale lo rende ideale sia per il gaming competitivo che per le attività quotidiane. E gli switch Huano integrati sotto i tasti garantiscono una durata e un’affidabilità eccezionali.

E grazie alla connettività wireless a 2,4 GHz, il mouse offre una connessione stabile e affidabile al tuo PC, minimizzando il rischio di interferenze e disconnessioni. Se hai paura che l’autonomia non sia sufficiente, la funzione di standby automatico consente di risparmiare energia, prolungando la durata delle batterie e riducendo la necessità di sostituirle frequentemente.

Se sei un gamer, ti farà piacere sapere che questo mouse è compatibile con una vasta gamma di piattaforme, tra cui PC, Mac, PlayStation e Xbox.

Rendi le tue sessioni al PC molto più confortevoli col mouse verticale e wireless, pagandolo solamente 14,90€!