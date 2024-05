Ottimo mouse Corsair M75 AIR in sconto del 18% per poco!

Vuoi fare un buon upgrade del tuo stop da gaming? Il Corsair M75 AIR è ora disponibile con uno sconto del 18% su Amazon, riducendo il prezzo a 89,99€ dai precedenti 109,99€. Questa offerta è un’occasione imperdibile per chi cerca un mouse da gaming di alta qualità a un prezzo competitivo. Per approfittare subito dell’offerta, basta cliccare sul link qui sotto.

Corsair M75 AIR: la scelta ideale per i gamer

Il Corsair M75 AIR si distingue per il suo design leggero e l’elevata precisione, caratteristiche fondamentali per i giocatori più esigenti! Monta un sensore ottico PixArt PMW3391 con una risoluzione di 26.000 DPI, offrendo movimenti fluidi e precisi in ogni situazione di gioco. La velocità e la precisione sono ulteriormente migliorate grazie alla possibilità di regolare i DPI in tempo reale, permettendo ai gamer di adattarsi rapidamente a qualsiasi scenario di gioco.

Il mouse è dotato di un design ergonomico e leggero, con un peso di soli 60 grammi, che consente lunghe sessioni di gioco senza affaticamento. I pulsanti Omron garantiscono una durata di oltre 50 milioni di clic, assicurando che il Corsair M75 AIR sia un investimento a lungo termine per qualsiasi gamer. Inoltre, la connessione wireless a bassa latenza e la batteria ricaricabile con un’autonomia fino a 50 ore permettono di giocare senza interruzioni.

Il mouse non dispone di un’illuminazione RGB, il che è perfetto per i giocatori che cercando un’estetica più sobria perfetta per una Setup minimal ma efficiente. Grazie allo sconto del 18%, il Corsair M75 AIR è ora acquistabile a soli 89,99€ su Amazon, rispetto al prezzo di listino di 109,99€. Non perdere l’occasione di aggiungere un mouse da gaming di alta qualità al tuo setup. L’offerta è valida per un periodo limitato, quindi affrettati a cliccare sul link qui sotto per approfittarne.