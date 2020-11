Il Cyber Monday sta per terminare! A mezzanotte in punto terminerà la lunga parentesi della “settimana del Black Friday“, vivendo il proprio tramonto in quest’ultima giornata teoricamente dedicata agli sconti in ambito tecnologico (ma in realtà estesi pressoché ad ogni categoria). Le offerte non termineranno qui: fino a dicembre inoltrato su Amazon sarà possibile trovare ulteriori sconti e offerte lampo, ma nessuna giornata avrà l’incredibile densità di quest’ultimo weekend di offerte.

Prima che il Cyber Monday termini, quindi, ecco le 10 offerte davvero imperdibili, di cui approfittare prima che la mezzanotte si porti via molte delle opportunità disponibili. Ecco le ultime occasioni, non necessariamente in ordine di appetibilità, ma ordinate in un rapido elenco di consigli a portata di click. Un occhio all’elenco e uno all’orologio: a mezzanotte, come per Cenerentola, tutto tornerà come prima!

Cyber Monday, gli ultimi 10 sconti imperdibili

Attenzione, potrebbe non arrivare in tempo per il 25 dicembre, ma resta comunque un’ottima opportunità. Se serve un Echo da portare sotto l’albero, si può optare per l’opzione Show 5 (44,99 euro) e si va comunque a colpo low-cost sicuro;

Quando il prezzo sale, sale anche il risparmio: ben 121 euro in meno per una mirrorless di qualità, per immortalare i momenti migliori con qualcosa che vada ben oltre quel che può fare uno smartphone: con questo sconto, è un sincero invito ad alzare il livello;

Al momento la spedizione è ancora garantita in tempi compatibili con il Natale, per un dispositivo low cost che può cambiare radicalmente il modo di guardare la tv: ogni televisione diventa una smart tv, con accesso ai contenuti di molte app e con la possibilità di controllare l’interfaccia con la voce;

Una smart tv di ultima generazione, un pannello che dominerà il salotto, un profilo sottile per scomparire vicino alla parete e tutto ciò con uno sconto che porta questo modello a prezzi mai raggiunti prima. Se volete cambiare marcia al vostro intrattenimento domestico, se volete vivere la Champions League all’ultimo respiro, se volete immergervi appieno nelle vostre serie tv preferite. Se volete, potete. Con uno sconto che fa la differenza;

Se si possono trovare probabilmente robot con una percentuale di sconto maggiore, è pur vero che questo Xiaomi partiva già da un prezzo decisamente basso. Ci basta un -7%, insomma, per poter dire che questo è l’affare giusto per regalare un pavimento pulito, molte ore di tempo libero in più ed una gestione intelligente della spazzatura su superfici fino a 90 metri quadri;

Questa è una delle offerte più apprezzate di queste ore, con il Redmi Note 9 Pro da 64GB che scende ulteriormente di prezzo esaltando una volta di più l’ottimo rapporto qualità/prezzo con cui si sta facendo notare in questo fine annata. Non lo diciamo solo noi: lo state dicendo anche voi con le innumerevoli richieste registrate in questi giorni di Black Friday;

Bastano pochi euro per avere un occhio sempre vigile sulla propria casa, monitorando gli ingressi principali e potendo godere di una connessione da remoto con notifiche in tempo reale. Pochi euro davvero, aprendo alla propria casa un’opportunità di sicurezza per quando ci si deve allontanare per lavoro, per una vacanza o semplicemente per il tempo libero. Pochi, pochi euro. E tutta la garanzia TP-Link;

Questa sì che è un’occasione niente male: chi sta cercando un laptop per studio o lavoro ha la possibilità di saltare a bordo della famiglia Surface con un Core i5, 8GB di RAM e 128 GB di spazio potendo godere di uno sconto del 25% (ossia ben 270 euro);

Mettilo al polso e parti. Corri, nuota, pedala: vai e ci penserà lo sportwatch a monitorare tempi, distanze, posizione, battito cardiaco e quant’altro. A questo prezzo si tratta di una grande occasione per mettersi al polso uno sportwatch che nasce dichiaratamente per accompagnare le tue ore di sport e tempo libero. Non bisogna pensare ad altro se non correre, nuotare, pedalare;

Ultime ore per portarsi a casa uno degli strumenti più cercati del momento, utile a tenere sotto osservazione il tasso di ossigenazione del sangue: l’offerta termina con il Cyber Monday e (a differenza di altri modelli con pari sconto) la consegna è immediata. Un ultimo click utile per chiudere la giornata con un piccolo investimento che ognuno di noi spera di poter avere nel cassetto senza mai doverlo utilizzare per vera necessità, ma che in caso di allarme torna immediatamente utile e non sempre è immediatamente reperibile.

Se tra questi 10 consigli non ce n’è alcuno che possa tornare utile, non preoccuparti: significa che sarà comunque un buon Natale, perché lo passerai senza aver bisogno di nulla per cui nemmeno uno sconto maxi possa farti cadere in tentazione.

Significa che hai tutto, tranne questo. Questo non ce l’hai. Questo ti serve a prescindere.

