10 regali di Natale perfetti e in sconto con il Cyber Monday: Amazon

Il Natale si avvicina e la preoccupazione di fare regali belli è alle porte. Se vuoi dedicare un po’ di tempo a una persona speciale e riuscire a mettere sotto l’albero un prodotto eccezionale e di utilizzo quotidiano, puoi farlo risparmiando alla grande. Tutto merito del Cyber Monday che offre, quest’ultimo giorno, sconti eccezionali su migliaia di prodotti. Non hai idee? Ecco 10 oggetti su cui mettere le mani al più presto. Se c’è qualcosa che ti piace, mi raccomando, aggiungila al carrello perché hai tempo soltanto fino a mezzanotte.

Regali di Natale al Cyber Monday: 10 idee carine

Quando si fa un regalo di Natale si può optare per un prodotto divertente o che sia di utilizzo comune. In fin dei conti non c’è niente di più bello di poter usare qualcosa tutti i giorni sapendo che ce l’ha regala una persona speciale, no? Per questo motivo ho racchiuso in questo articolo 10 prodotti utili e allo stesso tempo belli e che ti faranno fare un figurone!

Per gli amanti del vino c’è il cavatappi elettrico che in soli 10 secondi fa il suo lavoro. Con una sola carica riesce a stappare fino a 170 bottiglie in una volta sola. Puoi acquistarlo a soli 13,29€ su Amazon.

Echo POP è perfetto per chi ancora non ha Amazon Alexa in casa: musica e comandi vocali in dimensioni compatte e con audio potente. Puoi acquistarlo a soli 19,99€ su Amazon al Cyber Monday.

Un po’ più costoso ma che figurone fa fare è il Braun Silk Expert Pro 5, il sistema di epilazione con luce laser che ti fa tornare liscio come un bambino. Puoi acquistarlo a soli 229,99€ su Amazon.

Se invece hai qualcuno che ama leggere nella lista dei regali da fare, la scelta perfetta è Amazon Kindle Paperwhite con batteria che dura settimane, schermo a filo e da 7 pollici. Puoi acquistarlo a soli 139,99€ su Amazon.

Per profumare casa la scelta giusta è Yankee Candle in giara grande con durata fino a 150 ore. Puoi acquistarla a soli 19,99€ su Amazon.

Visto che anche gli amici a 4 zampe vanno pensati, un regalo che torna utile anche ai padroni. Questo è più un auto regalo che nel tempo di rivela vincente. Lettiera autopulente con capacità da 76L e controllo tramite app. Puoi acquistarlo a soli 479€ su Amazon al Cyber Monday.

Bialetti Milk Fother è un’ottima idea per regale colazioni come al bar direttamente a casa. Con capacità di 300ml massima, fa il suo lavoro in secondi. Puoi acquistarlo a soli 35,99€ su Amazon.

Se conosci qualcuno che odia stirare, fagli il regalo più grande con Rowenta Pure POP: il sistema che sfrutta il vapore e in pochi secondi elimina le pieghe. Puoi acquistarlo a soli 35,99€ su Amazon.

In cucina un tostapane non può mancare mai. Il modello Vintage di Ariete è di design e bello a vedersi realizzato in acciaio inox. Puoi acquistarlo a soli 29,99€ su Amazon.

E visto che l’inverno sta arrivando, tieni al caldo qualcuno di speciale con questo termoventilatore a basso consumo da mettere anche sulla scrivania. Puoi acquistarlo a soli 14,90€ su Amazon.