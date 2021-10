Noi di Telefonino abbiamo pensato di proporvi questa pratica guida all’acquisto che vi propone il migliore zaino da trekking dedicati alle escursioni in montagna e per i viaggi on the road, per consigliarvi quello che può essere il compagno ideale di viaggio da portare sulle spalle. Abbiamo scelto in base ad alcuni aspetti fondamentali come i materiali di fabbricazione, il peso da vuoto, la capacità totale in litri, il materiale e il prezzo più conveniente. Ecco la selezione.

The North Face Borealis Classic

Adatto per ogni avventura

Lo zaino da trekking di The North Face Borealis Classic è un modello dal peso di un chilo, e con la sua capienza di ben 29 litri. Il Borealis Classic è tessuto interamente in poliammide, risultando così non solo resistente agli strappi, ma anche all’acqua. Munito di spallacci FlexVent sagomati, risulta comodo sulle spalle anche a pieno carico, e grazie al pannello posteriore in imbottito e con tecnologia air-mesh, risulta leggero e ben posizionato anche sulla schiena.

Ampio e capiente nonostante le dimensioni contenutissime, offre un ampio scomparto principale con organizer, alloggiamento per sacca idrica e uno scomparto secondario. Il Borealis Classic è uno zaino che non nasconde il suo spirito da trekker, ma è adatto anche per altri usi, ottimo anche il prezzo, 83 euro su Amazon nella colorazione arancio.

Ferrino Chilkoot 75

Perfetto per i viaggi più lunghi

Ferrino Chilkoot 75 può contare sulle più recenti innovazioni tessili di Ferrino, ovvero i materiali Double Tech e Supertex, che compongono lo zaino quasi interamente, se si escludono lacci e fibbie. Il primo è un tessuto in fibra di poliestere ulteriormente irrobustito dalla sua trama in doppia fila rinforzata in materiale antistrappo. Mentre il secondo è un tessuto di produzione americana composto prevalentemente in fibra di poliestere e PVC, molto leggero ma altrettanto robusto. Il risultato è uno zaino dal peso di circa 2 kg, con corpo estensibile per 10 litri extra ed una moltitudine di comode tasche, di cui una sul cappuccio.

Il suo schienale ergonomico distribuisce il peso molto bene sulla schiena e la presenza di adeguate imbottiture negli spallacci lo rendono uno zaino comodo anche se l’eccessiva altezza potrebbe renderlo difficile da bilanciare per i meno esperti. E' una scelta ottima per chiunque cerchi uno zaino versatile, capiente e che non costi molto, al prezzo di 105,32 euro , da scegliere fra blu e verde.

Deuter Aircontact Pro

Consigliato per la sua capienza

Lo zaino da trekking Deuter Aircontact Pro è uno zaino perfetto per i viaggi che richiedono molto bagaglio e si caratterizza per una resistente ma flessibile cornice di alluminio che da allo zaino resistenza e stabilità. Dotato di stecche in alluminio semicurve e estraibili, punta a distribuire adeguatamente il peso sulla schiena anche in presenza di pesi sostanziosi.

Filato quasi totalmente in nylon, è resistente all’acqua ma dispone di una comoda cappotta antipioggia estraibile. Dispone di tanti piccoli tocchi di classe che gli amanti del campeggio ameranno quali due scomparti portavalori, scomparto separato sul fondo, come scomparto per una sacca d’idratazione, tasche esterne per paletti da tenda e persino uno scomparto per la biancheria bagnata.

Ottimo zaino da campeggio e trekking ed è anche unisex per adulto, anche i colori grigio o rosso sono molto belli e costano uguali, solo 189,95 euro

Salewa Alp Trainer 25

Il più ergonomico

Salewa Alp Trainer 25 è uno zaino progettato con uno schienale ergonomico con tecnologia AIR FIT 2.0, e ha una superficie di contatto minima con la schiena, pur mantenendo un buon bilanciamento sulle spalle. Ciò permette una sudorazione minima e l’azzeramento degli arrossamenti della pelle dati dallo sfregamento tra schiena e zaino. Il tessuto è studiato per mantenere alta la traspirazione, pur mantenendo una buona impermeabilità.

Dotato di copertura per la pioggia e di una serie di comodi scomparti separati, che aumentano la possibilità che tutto resti asciutto ed al sicuro il Salewa Alp Trainer 25 è uno zaino da 25 litri che è anche un concentrato di tecnologia e qualità. Uno zaino pensato per chi ama le escursioni a piedi di 2 o 3 giorni, proprio perché molto leggero, ottimo il prezzo,

AspenSport Cherokee 60

Il migliore per il trekking

AspenSport Cherokee 60 è uno zaino da 60 litri che rappresenta una scelta ideale per tutti gli escursionisti occasionali o per chi, magari non così avvezzo a trolley o simili, cerca uno zaino per girovagare il mondo. Tessuto in nylon e poliuretano, il Cherokee 60 è uno zaino comodo e funzionale, dotato della sola apertura superiore.

E' uno zaino dallo schienale adattabile (da M a XL) e munito di buone imbottiture dorsali e negli spallacci. Una delle scelte economiche attualmente disponibili sul mercato, per chi è alle sue prime escursioni e non vuole spendere troppo ma avere un buon prodotto, su Amazon infatti lo si può acquistare a 59,99 euro . Oltre che in nero, come in foto, anche in arancio.

Lowe Alpine Zaino Cholatse

Capienza di un massimo di 57 litri

Ultimo zaino da trekking proposto è quello della Lowe lo Alpine Zaino Cholatse: uno zaino resistente negli anni, perché quasi interamente realizzato in poliammide, un materiale non solo dal peso estremamente basso, ma anche dalla struttura molto solida. Resistente all’usura, ai graffi, agli urti ed agli strappi accidentali, il Lowe Alpine Cholatse è anche isolato dall’acqua e dalla corrente elettrica, è duro a macchiarsi, non teme l’umidità ed è anche molto elegante e sobrio nelle sue linee arrotondate e senza fronzoli.

Scelta decisamente consigliata per chiunque voglia fare un investimento a lungo termine, si trova a 157,44 euro su Amazon, sia nero che blu notte.