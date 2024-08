Migliori VPN Gratis (Recensioni 2024)

In un mondo sempre più connesso, proteggere la propria privacy online è diventato fondamentale. Questa guida si propone di aiutare i lettori a scegliere le migliori VPN gratis del 2024, fornendo un’analisi dettagliata delle opzioni più affidabili e sicure disponibili.

Il nostro obiettivo è offrire una panoramica chiara delle VPN gratuite che non solo proteggono i dati personali, ma offrono anche un uso illimitato e una rete di server estesa.

Per selezionare le VPN incluse in questa guida abbiamo considerato vari criteri fondamentali: il livello di privacy e sicurezza, la disponibilità di una rete server, la presenza o meno di pubblicità, la compatibilità con diversi dispositivi e il numero di dispositivi supportati simultaneamente.

Grazie a questi parametri, i lettori potranno fare una scelta informata e trovare la VPN gratis che meglio risponde alle proprie esigenze di navigazione sicura.

VPN gratis: classifica 2024

Passiamo innanzitutto in rassegna i provider che meritano, alla ricerca della migliore VPN gratis più adatta alle proprie esigenze.

NordVPN (prova gratuita)

Surfshark (prova gratuita)

Privado

CyberGhost (prova gratuita)

Proton

Hotspot Shield

Hide.me

Speedify

Tunnelbear

Windscribe

NordVPN (prova gratuita)

NordVPN 4.7 Recensione 🌍 Server: 6400+ server in 111 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 📍 IP dedicato: ✔ 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: IKEv2/IPsec, OpenVPN, NordLynx 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Panama 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 63% PROVALA SUBITO

NordVPN è uno dei migliori servizi VPN disponibili per PC e dispositivi mobili. Con questo provider, avrai accesso immediato a oltre 6.300 server in 104 Paesi, una crittografia dei dati all’avanguardia, connessioni ultra veloci, larghezza di banda illimitata e una rigorosa politica no-log. Inoltre, è una delle migliori VPN per Smart TV sul mercato.

Come spiegato nella recensione dedicata a NordVPN, il servizio offre una politica di rimborso garantito entro 30 giorni, permettendoti di provare il servizio VPN premium pagando il primo mese. Se non sei soddisfatto, puoi richiedere il rimborso direttamente all’assistenza clienti e annullare l’abbonamento senza problemi.

Pro Vasta rete di server

Protezione ai massimi livelli

Larghezza di banda illimitata Contro Prova gratuita sostituita da un eventuale rimborso

Server potrebbero essere instabili nei momenti di maggior carico

Surfshark (prova gratuita)

Surfshark VPN 4.5 🌍 Server: 3200+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: illimitati 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, Shadowsocks, Wireguard e L2TP 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Isole Vergini britanniche 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’83% + 3 mesi gratis 🔥 PROVALA SUBITO

Proseguiamo la nostra classifica con le migliori VPN online free presentandoti Surfshark, ovvero uno dei migliori servizi VPN disponibili per PC e smartphone, con una prova gratuita che lo rende particolarmente interessante.

Grazie a una rete di oltre 3.200 server distribuiti in 100 paesi e all’uso esclusivo di server RAM per una gestione sicura dei dati in transito, Surfshark offre connessioni singole fino a 1 Gbps, garantendo velocità eccellenti anche con le connessioni FTTH più rapide. Queste caratteristiche la rendono una delle VPN migliori del 2024.

Surfshark offre una prova gratuita di 7 giorni, attivabile su dispositivi mobili. Al termine del periodo di prova, è possibile usufruire della politica di rimborso garantito entro 30 giorni, permettendo un test approfondito del servizio senza rischi.

Pro Più di 100 paesi a disposizione

Server per la maggior parte molto veloci

Interfaccia semplice e intuitiva Contro Non si può scegliere un server specifico di un Paese

Assistenza clienti non disponibile in italiano

Privado

Privado VPN 3.9 🌍 Server: 100+ in 66 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 📍 IP dedicato: ❌ 🆓 Versione Free: ✔ 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Fire TV, Android TV 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, WireGuard, SOCKS5 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Svizzera 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 73% su Piani Annuali PROVALA SUBITO

Privado è a tutti gli effetti una delle migliori VPN gratuite attualmente disponibili, sebbene presenti alcune limitazioni che potrebbero scoraggiare alcuni utenti. Un aspetto da considerare è che supporta solo una connessione alla volta. E la sua rete di server, pur essendo veloce, soprattutto per i primi 10 GB mensili, non è la più vasta.

Sul fronte della sicurezza, Privado eccelle grazie alla sua sede in Svizzera, rinomata per le sue leggi sulla privacy, e offre una forte crittografia oltre a funzionalità come il kill switch. Include anche un ad blocker integrato. Le app di Privado sono intuitive e facili da usare, anche se non offrono molte funzioni avanzate.

Un ulteriore vantaggio è la capacità di bypassare il geoblocking di numerosi servizi di streaming.

Pro Sede in Svizzera

Crittografia forte

Uso del kill switch Contro Rete di server piccola

CyberGhost (prova gratuita)

CyberGhost 4.1 🌍 Server: 10.000+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: 7 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 45 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, WireGuard® 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Romania 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 82% + 2 mesi gratis PROVALA SUBITO

CyberGhost è un pilastro nel settore delle VPN premium, noto per offrire una prova gratuita completa delle sue funzionalità senza alcuna limitazione. Con CyberGhost, si ha accesso a più di 7.700 server ultra veloci, una politica no-log rigorosa e server ottimizzati sia per lo streaming che per il torrenting.

Tra le funzionalità avanzate, spiccano il kill switch e lo split tunneling, che garantiscono un’esperienza di navigazione sicura e personalizzata.

CyberGhost è particolarmente apprezzato per lo streaming di Netflix, posizionandosi tra le migliori VPN sul mercato per questo utilizzo. La prova gratuita di CyberGhost dura 24 ore su PC e 48 ore su dispositivi mobili, senza richiedere la carta di credito. Inoltre, al termine della prova, è disponibile una politica di rimborso garantito entro 30 giorni: pagando il primo mese, si può decidere se proseguire con l’abbonamento o richiedere il rimborso totale.

Pro Rete di server tra le più grandi del mercato

Strumenti di sicurezza avanzata

Ottima per lo streaming Netflix Contro La prova gratuita dura solo 24h su PC e 48h su mobile

Sblocco dalla Cina difficile

Proton

ProtonVPN 3.9 ⚙️ Numero di server: 1.600 🌍 Aree geografiche: 85 🗺️ Paesi: 65 💻 Indirizzi IP: N/D 📱 Device massimi supportati: fino a 10 dispositivi 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, WireGuard 👨‍💻 Assistenza 24/7: ❌ 🏢 Sede legale: Svizzera 🔥Offerte attive: SCONTO fino al 50% Prova l'offerta

Tra le free VPN più apprezzate c’è sicuramente ProtonVPN, dal momento che offre accesso a oltre 140 server situati in tre diversi paesi, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento: basta registrarsi.

Con ProtonVPN, si ottiene una connessione cifrata e sicura, supportata da una rigorosa politica no-log basata sulle leggi svizzere. Le app sono semplici da configurare, sia su smartphone che su tablet.

L’uso di ProtonVPN è illimitato, senza restrizioni di tempo o dati scambiati. Tuttavia, con l’account gratuito, l’accesso è limitato a una parte della rete complessiva di oltre 1.700 server distribuiti in 63 paesi, e non è possibile utilizzare i server per lo streaming o il torrenting.

Pro Versione gratuita senza limiti di tempo o traffico dati

Kill switch integrato

Severa politica no-log Contro I server gratuiti hanno una velocità non elevata

Ping alto per il gioco online

Hotspot Shield

Hotspot Shield 3.8 🌍 Server: 5000+ in 45 paesi 📱 Massimo dispositivi: illimitati 📍 IP dedicato: ❌ 🆓 Versione Free: ✔ 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: WireGuard, OpenVPN, IKEv2 👨‍💻 Assistenza 24/7: ❌ 🏢 Sede legale: Stati Uniti PROVALA SUBITO

Un’altra eccellente opzione di VPN gratuita è Hotspot Shield. Questo servizio consente di accedere ai server senza limiti di tempo o di dati, garantendo la protezione della connessione attraverso un protocollo di sicurezza avanzato che maschera efficacemente l’indirizzo IP.

L’account gratuito di Hotspot Shield offre accesso ai server a una velocità ridotta. Tuttavia, è disponibile anche una prova gratuita di 7 giorni delle funzionalità premium, permettendo agli utenti di valutare il servizio completo prima di decidere se sottoscrivere un abbonamento.

Pro Server senza limiti di tempo o dati

Maschera l’identità in maniera efficace

Prova gratuita di 7 giorni delle funzionalità premium Contro I server hanno una velocità ridotta

Hide.me

Hide.me VPN 4.0 ⚙️ Numero di server: 2.000+ 🌍 Aree geografiche: 85 🗺️ Paesi: 48 💻 Indirizzi IP: N/D 📱 Device massimi supportati: fino a 10 dispositivi 🔐 Sicurezza: IKEv2, WireGuard, OpenVPN, SSTP, SoftEther 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔️ 🏢 Sede legale: Malesia 🔥Offerte attive: SCONTO fino al 74% Prova l'offerta

Per chi cerca un’app VPN gratis adatta allo streaming video e al torrenting, Hide.me è un’ottima scelta. Questo servizio mette a disposizione 5 server gratuiti, garantendo supporto per il torrenting e offrendo la massima velocità di connessione possibile sul server selezionato.

Hide.me applica un limite di traffico dati di 10 GB al mese. Una volta raggiunto questo limite, sarà necessario attendere il mese successivo per ottenere nuovamente i 10 GB gratuiti, oppure sottoscrivere un abbonamento per accedere ai servizi premium.

Pro Versione gratuita con tante funzionalità

Sblocca i principali siti di streaming

Supporta il torrenting Contro Limite di traffico dati di 10 GB al mese

Speedify

Speedify 3.7 🌍 Server: N/A in 35 paesi 📱 Massimo dispositivi: 5 📍 IP dedicato: ❌ 🆓 Versione Free: ✔ (2 GB / al mese) 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux 🔐 Sicurezza: protocollo Speedify 👨‍💻 Assistenza 24/7: ❌ 🏢 Sede legale: Stati Uniti PROVALA SUBITO

Speedify è una VPN particolare, progettata inizialmente per ottimizzare la connessione di rete combinando Wi-Fi e dati mobili. Il suo scopo principale è mantenere alta la velocità di connessione, ideale per chi fa live streaming dal telefono o dal PC gaming, o per chi partecipa a numerose videochiamate giornaliere.

Speedify utilizza una connessione cifrata con un livello di sicurezza elevato, motivo per cui rientra tra le opzioni di VPN gratuite.

La versione gratuita di Speedify offre 2 GB di dati mensili. Una volta esauriti, bisognerà attendere il mese successivo per ulteriori 2 GB gratuiti o sottoscrivere un abbonamento per continuare a utilizzare il servizio senza interruzioni.

Pro Connessione cifrata con sicurezza elevata

Buona velocità di connessione Contro Solo 2 GB di dati mensili

Tunnelbear

Tunnelbear 3.8 🌍 Server: 5000+ in 45 paesi 📱 Massimo dispositivi: illimitati 📍 IP dedicato: ❌ 🆓 Versione Free: ✔ 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: WireGuard, OpenVPN, IKEv2 👨‍💻 Assistenza 24/7: ❌ 🏢 Sede legale: Canada PROVALA SUBITO

Un’altra VPN gratuita molto apprezzata è Tunnelbear, che offre un traffico mensile gratuito e consente di connettersi a qualsiasi server della sua rete dedicata. Progettata per garantire una connessione sicura e veloce su tutti i dispositivi, Tunnelbear è facile da configurare anche su smartphone e tablet, senza compromettere l’esperienza d’uso.

Tunnelbear mette a disposizione 500 MB di traffico dati gratuito al mese, che viene rinnovato all’inizio di ogni mese. Questa VPN è una scelta ideale per chi desidera semplicemente nascondere la propria identità durante la navigazione quotidiana sul web.

Pro Connessione sicura e veloce

Facile da configurare Contro Solo 500 MB di traffico dati

Windscribe

Windscribe 3.7 🌍 Server: N/A in 69 paesi (10 per il piano free) 📱 Massimo dispositivi: illimitato 📍 IP dedicato: ❌ 🆓 Versione Free: ✔ 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Fire TV, Android TV 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, WireGuard 👨‍💻 Assistenza 24/7: ❌ 🏢 Sede legale: Canada PROVALA SUBITO

Windscribe è un’altra eccellente opzione VPN disponibile gratuitamente. Questo servizio offre accesso immediato ai migliori server senza limiti di banda, permettendo una navigazione sicura grazie al suo avanzato protocollo di cifratura e al mascheramento dinamico dell’indirizzo IP.

Windscribe concede 10 GB di traffico dati gratuiti ogni mese, con un rinnovo automatico all’inizio di ogni nuovo mese.

Pro Server senza limiti di banda

Avanzato protocollo di cifratura Contro Solo 10 GB di traffico dati

Le VPN gratuite funzionano davvero?

Le VPN gratuite possono essere una soluzione allettante per chi desidera proteggere la propria privacy online senza sostenere costi. Tuttavia, è importante comprendere che ci sono differenze significative rispetto ai servizi VPN a pagamento.

In termini di prestazioni e velocità, le VPN gratuite spesso offrono un numero limitato di server che tendono a essere sovraccarichi, risultando in connessioni più lente e meno affidabili. Le VPN a pagamento, invece, dispongono di una rete di server molto più ampia e ottimizzata, garantendo connessioni rapide e stabili.

Un’altra differenza sostanziale riguarda i limiti di dati e banda. Le VPN gratuite solitamente impongono restrizioni sul traffico dati mensile, mentre i servizi a pagamento offrono larghezza di banda illimitata. Questo rende le VPN a pagamento più adatte per attività ad alto consumo di dati come lo streaming video o il download di file di grandi dimensioni.

La sicurezza è un altro aspetto decisivo da considerare. Le VPN a pagamento generalmente offrono una crittografia più robusta e aggiornamenti di sicurezza regolari, oltre a funzionalità avanzate come il kill switch e la protezione contro le fughe di DNS. Le VPN gratuite, pur offrendo una crittografia di base, potrebbero non essere altrettanto sicure e aggiornate.

Infine, c’è la questione della privacy. Le VPN a pagamento adottano rigorose politiche no-log, garantendo che le attività online degli utenti non vengano registrate. Alcuni servizi VPN gratuiti, al contrario, potrebbero raccogliere e vendere i dati degli utenti a terze parti per sostenere i costi operativi.

Pro Costo zero

Accessibilità

Utili per esigenze di base Contro Limiti di dati

Prestazioni ridotte

Sicurezza inferiore

Privacy compromessa

Fughe di dati

In conclusione, le VPN gratuite possono funzionare per esigenze di base, ma per una protezione completa e affidabile, i servizi a pagamento rappresentano un investimento più sicuro e vantaggioso.

Alternative alle VPN free

Per chi cerca opzioni oltre alle VPN gratuite, ci sono diverse alternative che offrono vantaggi significativi senza le limitazioni tipiche delle soluzioni completamente gratuite.

Prove gratuite e garanzia “soddisfatti e rimborsati” : molti servizi VPN a pagamento offrono periodi di prova gratuita o una garanzia di rimborso, solitamente entro 30 giorni. Queste opzioni permettono agli utenti di testare tutte le funzionalità premium senza impegno finanziario. Durante il periodo di prova o il periodo di garanzia, gli utenti possono valutare la velocità, la sicurezza, la facilità d’uso e il supporto clienti del servizio VPN.

: molti servizi VPN a pagamento offrono periodi di prova gratuita o una garanzia di rimborso, solitamente entro 30 giorni. Queste opzioni permettono agli utenti di testare tutte le funzionalità premium senza impegno finanziario. Durante il periodo di prova o il periodo di garanzia, gli utenti possono valutare la velocità, la sicurezza, la facilità d’uso e il supporto clienti del servizio VPN. Estensioni per browser : le estensioni VPN per browser come Chrome e Firefox offrono una soluzione rapida e leggera per chi desidera proteggere la propria attività online senza installare software completo sul dispositivo. Queste estensioni criptano solo il traffico del browser, non proteggono l’intero dispositivo come farebbe una VPN completa.

: le estensioni VPN per browser come Chrome e Firefox offrono una soluzione rapida e leggera per chi desidera proteggere la propria attività online senza installare software completo sul dispositivo. Queste estensioni criptano solo il traffico del browser, come farebbe una VPN completa. Browser con VPN integrata: alcuni browser, come Opera, offrono una VPN integrata gratuita. Questi browser con VPN incorporata forniscono un livello base di privacy senza dover installare ulteriori software. Tuttavia, simili alle estensioni per browser, proteggono solo il traffico del browser e non l’intera connessione internet del dispositivo.

Come usare una VPN gratuita

Le VPN gratuite possono essere utili per esigenze di base come la protezione su reti Wi-Fi pubbliche, il bypass delle restrizioni geografiche e la navigazione anonima. Tuttavia, per attività più intensive come lo streaming o il download di grandi quantità di dati, le limitazioni delle VPN gratuite potrebbero rappresentare un problema. Entriamo nel dettaglio.

Navigare in sicurezza su reti Wi-Fi pubbliche : le VPN gratuite possono proteggere i dati personali e le informazioni sensibili quando ci si connette a reti Wi-Fi pubbliche, come quelle disponibili in caffetterie, aeroporti e hotel. La crittografia offerta da una VPN aiuta a prevenire intercettazioni da parte di malintenzionati che potrebbero trovarsi sulla stessa rete.

: le VPN gratuite possono proteggere i dati personali e le informazioni sensibili quando ci si connette a reti Wi-Fi pubbliche, come quelle disponibili in caffetterie, aeroporti e hotel. La crittografia offerta da una VPN aiuta a prevenire intercettazioni da parte di malintenzionati che potrebbero trovarsi sulla stessa rete. Proteggere la privacy online : una VPN gratuita può nascondere l’indirizzo IP dell’utente, rendendo più difficile per i siti web e gli inserzionisti tracciare le attività online. Anche se le VPN gratuite offrono una protezione di base, potrebbero non essere affidabili come quelle a pagamento in termini di politica no-log e crittografia.

: una VPN gratuita può nascondere l’indirizzo IP dell’utente, rendendo più difficile per i siti web e gli inserzionisti tracciare le attività online. Anche se le VPN gratuite offrono una protezione di base, potrebbero non essere affidabili come quelle a pagamento in termini di politica no-log e crittografia. Accesso ai servizi di streaming : le VPN gratuite possono essere utilizzate per accedere a contenuti di streaming geobloccati. Tuttavia, ci sono alcune limitazioni. Molti servizi di streaming, come Netflix, Hulu e BBC iPlayer, bloccano attivamente gli IP associati alle VPN gratuite. Inoltre, le VPN gratuite possono avere una larghezza di banda limitata e server sovraccarichi, causando buffering e scarsa qualità video.

: le VPN gratuite possono essere utilizzate per accedere a contenuti di streaming geobloccati. Tuttavia, ci sono alcune limitazioni. Molti servizi di streaming, come Netflix, Hulu e BBC iPlayer, bloccano attivamente gli IP associati alle VPN gratuite. Inoltre, le VPN gratuite possono avere una larghezza di banda limitata e server sovraccarichi, causando buffering e scarsa qualità video. Navigare anonimamente: utilizzando una VPN gratuita, è possibile nascondere l’attività di navigazione dai fornitori di servizi Internet (ISP) e da altri enti che potrebbero monitorare il traffico Internet. Nonostante le VPN gratuite offrano un livello di anonimato, le opzioni a pagamento forniscono una protezione più completa e affidabile.

Cosa sapere prima di scegliere una VPN gratis

Quando scegli una VPN gratuita è fondamentale considerare alcuni aspetti fondamentali. Ad esempio come guadagna il servizio, quali dati raccoglie, e se offre tutte le funzioni di sicurezza necessarie. Ma non solo: ecco tutti i principali fattori da considerare.

Come guadagna la VPN? È importante capire come la VPN gratuita genera entrate. Alcuni servizi guadagnano attraverso pubblicità, mentre altri potrebbero vendere dati degli utenti a terze parti. Quali dati raccoglie? Controlla la politica di privacy della VPN per sapere se e quali dati vengono raccolti e come vengono utilizzati. Verifica inoltre se la VPN segue una rigorosa politica no-log, il che significa che non conserva registri delle tue attività online. Sono disponibili tutte le funzioni di sicurezza? Assicurati che la VPN utilizzi una crittografia forte e aggiornata per proteggere i tuoi dati. Le VPN gratuite potrebbero non offrire lo stesso livello di crittografia delle opzioni a pagamento. Controlla anche se la VPN include il kill switch, la protezione contro le fughe di DNS e lo split tunneling. Che reputazione ha? Leggi le recensioni e i feedback degli utenti per avere un’idea delle esperienze altrui con la VPN. La reputazione del servizio può essere un indicatore della sua affidabilità e sicurezza.

Il nostro approccio

Per stilare questa selezione abbiamo utilizzato una serie di criteri, che non possono mai mancare all’interno di una VPN. Ecco i punti cardine che abbiamo considerato e su cui abbiamo costruito la nostra lista.

Livello di privacy e sicurezza : quando si valuta una VPN gratuita, il livello di privacy e sicurezza è un aspetto cruciale. È importante verificare la robustezza della crittografia utilizzata per proteggere i dati degli utenti, assicurandosi che sia sufficientemente avanzata per prevenire accessi non autorizzati. Un altro elemento fondamentale è la politica no-log.

: quando si valuta una VPN gratuita, il livello di privacy e sicurezza è un aspetto cruciale. È importante verificare la robustezza della crittografia utilizzata per proteggere i dati degli utenti, assicurandosi che sia sufficientemente avanzata per prevenire accessi non autorizzati. Un altro elemento fondamentale è la politica no-log. Uso illimitato : l’uso illimitato di una VPN è un altro parametro di grande importanza. Alcune VPN gratuite impongono limiti al traffico dati mensile, il che può essere restrittivo per gli utenti che necessitano di un uso prolungato o intensivo del servizio.

: l’uso illimitato di una VPN è un altro parametro di grande importanza. Alcune VPN gratuite impongono limiti al traffico dati mensile, il che può essere restrittivo per gli utenti che necessitano di un uso prolungato o intensivo del servizio. Rete server disponibile : la rete di server disponibile è un fattore determinante nella scelta di una VPN gratuita. Un buon servizio dovrebbe offrire un numero sufficiente di server distribuiti in diverse aree geografiche.

: la rete di server disponibile è un fattore determinante nella scelta di una VPN gratuita. Un buon servizio dovrebbe offrire un numero sufficiente di server distribuiti in diverse aree geografiche. Pubblicità : l’intrusività della pubblicità è un aspetto spesso sottovalutato ma importante nella valutazione delle VPN gratuite. Alcuni servizi gratuiti supportano il loro modello di business attraverso la visualizzazione di annunci pubblicitari, che possono essere più o meno invasivi.

: l’intrusività della pubblicità è un aspetto spesso sottovalutato ma importante nella valutazione delle VPN gratuite. Alcuni servizi gratuiti supportano il loro modello di business attraverso la visualizzazione di annunci pubblicitari, che possono essere più o meno invasivi. Compatibilità e numero di dispositivi: la compatibilità con vari dispositivi e sistemi operativi è un altro parametro chiave. Una buona VPN gratuita dovrebbe essere facilmente utilizzabile su diverse piattaforme. Esistono infatti VPN ottime per Android, iOS, macOS, Windows e Linux, per esempio. Non meno importante è il numero di dispositivi che possono essere collegati contemporaneamente con un singolo account gratuito.

Riepilogo

Siamo giunti alla conclusione della nostra guida sulle migliori VPN gratis presenti attualmente online. Come si è potuto constatare esistono tantissimi servizi, ciascuno con le proprie caratteristiche e funzionalità.

Abbiamo visto quali sono i provider più consigliati, con le loro specifiche, pro e contro. Ma ci siamo soffermati anche su ciò che non deve mai mancare, sugli aspetti essenziali di una rete virtuale privata.

Certo, le VPN gratuite arrivano fino a un certo punto: rispondono bene ad esigenze non troppo specifiche. Altrimenti, meglio optare per servizi premium a pagamento: tutto dipende da quali sono le aspettative e in generale dai motivi per cui si vuole utilizzare uno strumento di questo tipo. Dunque, è necessario fare in primis chiarezza sui propri bisogni, per poi scegliere il tool più indicato.

Domande frequenti sulle migliori VPN gratis Cosa sono le VPN gratuite? Le VPN gratuite sono servizi che offrono una connessione internet sicura e privata senza costi per l’utente. Utilizzano la crittografia per proteggere i dati e mascherare l’indirizzo IP, consentendo una navigazione anonima. Possono però avere limitazioni come restrizioni di dati, velocità ridotte e funzionalità di sicurezza meno avanzate rispetto ai servizi a pagamento. Quale browser ha la VPN gratis? Il browser Opera ha una VPN integrata gratuita, che offre una protezione di base per la navigazione senza necessità di installare software aggiuntivo. A cosa serve la VPN sul cellulare? La VPN sul cellulare serve a proteggere la privacy online, crittografando i dati e mascherando l’indirizzo IP. Questo è particolarmente utile su reti Wi-Fi pubbliche, per accedere a contenuti geobloccati e per evitare il tracciamento delle attività online.