Il telefono fisso per anziani è dotato di prestazioni semplici capaci di rendere l'utilizzo di questo dispositivo più facile. Per la maggior parte degli anziani continuare ad usare questo prodotto è di vitale importanza, in quanto rende la vita di questi ultimi più sicura e tranquilla, per permettere ciò è necessario scegliere un modello che possa soddisfare le loro esigenze in maniera facile e veloce così da sopprimere velocemente i problemi tipici legati all'età come la vista e l'udito.

In questo articolo riuscirete ad avere tutte le informazioni dei migliori telefoni fissi per anziani, abbiamo selezionato 5 dispositivi presenti su Amazon che risultano tra i più richiesti e venduti per via delle loro prestazioni ottimizzate, tra gli strumenti più richiesti spiccano.

In linea generale i telefoni fissi per uso domestico sono ideati con determinate funzioni di semplice applicazione, la progettazione di tali prodotti consente ai nostri nonni o genitori di non trovare nessun tipo di difficoltà mentre usano il telefono per effettuare le chiamate in modo comodo e rapido.

Gli anziani non sono molto pratici ad usare i telefoni moderni o gli smartphone per chiamare, per questa ragione il telefono fisso rappresenta per loro una garanzia, dato che tende a rassicurarli e rendergli la vita più tranquilla sotto ogni punto di vista.

Per un anziano usare un dispositivo fisso risulta decisamente più pratico rispetto ai nuovi device presenti in commercio e utilizzati dalla nuova generazione, tra l'altro è bene considerare anche un altro aspetto, ovvero quello che una persona anziana potrebbe a volte non ricordare dove ha lasciato il cellulare, questa situazione susciterebbe in voi e in altre persone che tenterebbero di contattare il proprio caro uno stato di angoscia profondo e una preoccupazione immensa.

Per mettere in sicurezza non soltanto i vostri nonni o genitori ma anche voi stessi a livello di tranquillità è importante acquistare un telefono fisso per uso domestico di semplice utilizzo per i più anziani.

Questo prodotto è diventato un pezzo essenziale di ogni casa, che sia un modello da parete, fisso o da tavolo, è ormai indispensabile per molte persone, soprattutto per chi ha superato una certa età. Nello specifico è visto come un vero e proprio punto di riferimento che questi ultimi devono avere all'interno della propria abitazione, in modo tale da vivere senza problemi.

Per di più rappresenta una sicurezza anche per i figli e i nipoti che vogliono essere certi di avere il sistema giusto per contattare il proprio parente o amico in ogni momento o di ricevere delle chiamate dalla controparte in situazioni di emergenza e bisogno.

La soluzione migliore è quella di acquistare per i più anziani un ottimo telefono fisso dotato di prestazioni e funzionalità semplici capaci di soddisfare le loro esigenze in breve tempo, grazie alla vostra prudenza riusciranno a vivere sereni mettendo in tranquillità anche il vostro essere.

Ecco la nostra selezione.

Doro Phone Easy 331ph

Il primo modello che abbiamo scelto è il modello Doro Phone Easy 331ph. Si tratta di un dispositivo realizzato sia a livello funzionale sia estetico in maniera tale da permettere agli anziani di usarlo senza ostacoli e difficoltà, il suo design gli consentirà di ricevere le chiamate e effettuarle velocemente.

Doro Phone Easy 331ph – Caratteristiche tecniche

Il telefono fisso Doro Phone Easy 331ph presenta dei tasti ampi e separati, questa caratteristica offre la possibilità di digitare e comporre i numeri in maniera più pratica quasi ad occhi chiusi. Inoltre, questo dispositivo permette di inserire all'interno del display tre immagini delle persone che si chiamano più spesso, attraverso questa funzionalità risulterà più semplice contattare i numeri digitati più frequentemente senza dover digitare nuovamente il numero. Riassumendo questa prestazione, sarà possibile entrare in contatto con loro tramite un solo tocco sull'immagine desiderata.

All'interno della confezione sono inclusi 1 cavo a spirale, il telefono fisso Doro Phone Easy 331ph e 1 cavo della linea telefonica.

Per utilizzarlo bisogna semplicemente collegare il cavo telefonico direttamente alla presa di rete a muro e alla presa che si trova sulla parte retro del prodotto. Dopodiché dovrete unire successivamente il cavo a spirale alla presa e alla cornetta sul lato del dispositivo fisso. Avvertirete di aver eseguito questi passaggi correttamente nel momento in cui sentirete un click quando la spina sarà stata collegata.

Il dispositivo presenta in particolar modo tre tasti di chiamata rapida larghi, questi ultimi sono stati progettati al fine da consentire agli anziani di impostare i tre numeri principali che tendono a chiamare più frequentemente, mediante essi si ha la possibilità di semplificare questo passaggio dando dei vantaggi e dei benefici in più all'utente. Una volta associate anche le immagini sarà più semplice per l'anziano capire chi sta per chiamare.

Analizzando ancora questo prodotto è bene sapere che è dotato di un indicatore LED, quest'ultimo lampeggerà nel momento in cui ci sarà una chiamata in entrata e non solo si azionerà anche quando risulterà una chiamata persa, che si salverà all'interno della memoria del telefono fisso dal momento in cui l'utente avrà monitorato l'ultima volta.

Per offrire il massimo della sicurezza all'anziano questo modello di telefono fisso è compatibile con gli apparecchi acustici, così da far percepire il suono più chiaro e forte a chi soffre di problemi di udito. Per usufruire di questa funzionalità sarà sufficiente impostare la modalità T sull'apparecchio presente sul device. Grazie alla rotellina invece vi è l'occasione di regolare a seconda delle proprie esigenze il volume che si trova sotto la cornetta.

Il prezzo di questo articolo è 37,3 euro , si posiziona sul mercato come uno dei prodotti più convenienti e funzionali in assoluto.

Gigaset DL 580

Le dimensioni di questo prodotto sono 20 x 19,5 x 7,8 cm, non occupa molto spazio e nello stesso tempo è costituito da un design leggero e raffinato.

Gigaset DL 580 – Caratteristiche tecniche

Grazie al telefono fisso Gigaset DL 580 tutti gli anziani hanno la possibilità di non entrare in confusione mentre si utilizza il dispositivo per effettuare le chiamate. Questo modello assicura sicurezza, comfort ed ergonomia, questo telefono a filo permette di utilizzarlo con estrema facilità e combina una qualità elevata con le sfide che si manifestano soprattutto in età avanzata.

I tasti di Gigaset DL 580 sono stati progettati di ampia dimensioni in maniera tale da offrire l'opportunità agli anziani di non confondersi tra un numero e l'altro essendo grandi. Il display illuminato inoltre, aiuterà questi ultimi a visualizzare per bene il nome di chi sta chiamando.

Tra le altre caratteristiche è bene evidenziare i 4 tasti di chiamata rapida presenti sul dispositivo, attraverso di essi non vi sarà più la preoccupazione di digitare continuamente i numeri di telefono che in generale si compongono.

Nella rubrica è possibile memorizzare un massimo di 99 voci e grazie alle funzionalità di questo articolo vi è la possibilità di collegare gli apparecchi acustici con assoluta facilità.

Gigaset DL 580 non è difficile da comprendere, ovvero è facile da capire per quanto riguarda il suo funzionamento. La qualità audio è ottimale, questa caratteristica include allo stesso tempo la possibilità di amplificare il suono rendendolo più forte. Infatti, ciò che distingue questo telefono fisso per anziani è proprio la qualità del suono, in quanto quest'ultimo è variabile e regolabile, tramite l'altoparlante vi è anche la possibilità di parlare comodamente senza dover stare attaccati alla cornetta del dispositivo.

Per consentire agli anziani di non perdere nemmeno una chiamata in entrata è stata progettata una suoneria più forte, in questo caso lampeggerà anche il LED presente sul dispositivo in modo tale da visualizzare la chiamata.

Il display di grandi dimensioni rappresenta un altro punto forza di questo articolo, ovvero tutto è sempre in vista, attraverso di esso sia i numeri di telefono che i nomi sono facili da leggere anche per chi soffre di gravi problemi ottici.

Infine, memorizzare i contatti preferiti è facile, soprattutto impostare i 4 numeri a scelta rapida. Per trovare i numeri telefonici con maggiore facilità è possibile usare l'alfabeto così da raggiungere la persona che si desidera chiamare con un solo tocco.

Questo telefono fisso è disponibile su Amazon ha un costo di 43,58 euro

Alcatel Max 10

Alcatel Max 10 è un telefono fisso adatto per gli anziani, il suo design è apprezzato dagli utenti dato che rende l'utilizzo del dispositivo decisamente semplice e veloce. Su Amazon si afferma come uno dei modelli più venduti, validi e funzionali, le recensioni che girano attorno ad esso sono decisamente positive.

Alcatel Max 10 – Caratteristiche tecniche

Tra i telefoni fissi migliori presenti in commercio, in particolar modo disponibile sullo shop di Amazon vi è Alcatel Max 10, attraverso le funzionalità e le prestazioni di questo device dal design impeccabile e moderno gli anziani possono chiamare i propri contatti con estrema facilità e rapidità.

Attraverso i 6 numeri a scelta rapida impostati nella memoria del telefono fisso Alcatel Max 10 è possibile associare ai contatti desiderati l'immagine per velocizzare e facilitare il procedimento di chiamata.

Per semplificare ulteriormente la digitazione dei numeri è stata progettata una tastiera di grandi dimensioni che presenta tasti ampi. Inoltre, l'indicatore a LED consente di rendere la visualizzazione delle chiamate in entrata ancora migliore dato che tende a illuminarsi durante la ricezione delle telefonate.

L'audio è uno dei punti di forza di questo modello, in quanto è dotato di prestazioni di comfort audio rafforzate, ovvero le chiamate si sentiranno forti e chiare anche a distanza grazie alla modalità dell'altoparlante.

In base alle esigenze dell'utente vi è l'opportunità di impostare il livello della suoneria, avendo l'occasione di essere soddisfatti del prodotto sotto tutti i punti di vista anche per quanto riguarda i dettagli. Nello specifico possono essere impostati fino a 4 livelli di regolazione del volume della suoneria, del ricevitore, delle chiamate e del viva-voce. Grazie a questa caratteristica non si avvertirà il problema di non sentire i propri interlocutori nella giusta maniera.

Il viva-voce permetterà agli anziani di comunicare liberamente con chi è dall'altra parte della cornetta senza dover stare per forza incollati al telefono.

Il costo di questo dispositivo è di 21,65 euro , un prezzo che risulta positivo e conveniente per chi è alla ricerca di una soluzione come questa per permettere ai nonni e ai genitori più anziani una sicurezza assoluta sotto tutti i punti di vista.

Panasonic KX-TGE110JTB

Il telefono cordless Panasonic KX-TGE110JTB è un dispositivo di alta qualità, funzionale e conveniente presente su Amazon. Questo mezzo facilita al 100% la comunicazione e non è difficile da utilizzare dato che presenta una struttura elementare.

Panasonic KX-TGE110JTB – Caratteristiche tecniche

In linea generale il marchio Panasonic rappresenta una garanzia per tutti i suoi dispositivi, per quanto riguarda questo modello di telefono fisso non è differente, ovvero presenta un design leggero e di facile comprensione già dal primo utilizzo.

Entrando nei dettagli di questo dispositivo è possibile notare i tasti di grandi dimensioni che includono caratteri più evidenti e ben chiari. Per offrire il massimo dei comfort il telefono è sostenuto da un supporto HAC (Hearing Aid Compatibility).

Comporre i numeri desiderati non è mai stato così semplice, Panasonic KX-TGE110JTB risulta facile da utilizzare per merito del tastierino di cui è dotato, tramite la sua dimensione elevata consente agli anziani di non sbagliare durante la digitazione. Il tastierino si illumina durante l'uso del dispositivo, aspetto che permette di avere soltanto dei vantaggi mentre si premono i pulsanti desiderati. Il layout dei tasti è di facile intuizione, per questa ragione è un ottimo strumento da far usare alle persone di età avanzata.

Inoltre, questo modello di telefono fisso comprende tre tasti di composizione da inserire nella memoria, ovvero mediante questa funzionalità vi è la possibilità di memorizzare i tre numeri che si chiamano spesso a differenza degli altri così da facilitare ancora di più questa operazione. Attraverso tale modalità gli anziani hanno l'opportunità di memorizzare con assoluta semplicità i contatti dei propri figli e famigliari, per mezzo di questa prestazione potranno chiamare questi ultimi in casi di bisogno e di emergenza.

Infine, grazie all'impostazione della regolazione del volume vi è la possibilità di scegliere velocemente il livello di chiamata. Per azionare questa modalità basterà premere il tasto amplificatore presente sul lato del ricevitore per monitorare rapidamente e con semplicità il grado del volume senza chiudere o mettere in pausa la chiamata. Per raddoppiare il volume è sufficiente premere il tasto dell'amplificatore, ovviamente questa modalità non può essere applicata nel momento in cui è attivato il vivavoce.

Panasonic KX-TGE110JTB è dotato anche della modalità Stand-by, ovvero mediante questa caratteristica il dispositivo non trasmetterà onde radio e offre di conseguenza una sicurezza ulteriore non soltanto a livello funzionale ma soprattutto salutare.

Questo prodotto permette anche di bloccare le chiamate indesiderate legate alle promozioni commerciali o altri contatti sconosciuti, ecco perché Panasonic KX-TGE110JTB rappresenta in commercio uno dei prodotti migliori in assoluto per la comunicazione.

Il prezzo di questo articolo è di 31,99 euro , attraverso le sue funzionalità potrete garantire maggiore sicurezza ai vostri genitori e nonni.

Brondi Super Bravo Plus

Infine, abbiamo selezionato tra i migliori telefoni fissi per anziani per uso domestico il modello Brondi Super Bravo Plus. Il prodotto ha un design leggero e semplice, il colore è argento e i tasti sono decisamente ampi.

Brondi Super Bravo Plus – Caratteristiche tecniche

Il telefono fisso Brondi Super Bravo Plus si collega tramite un filo ed è dotato di un telecomando che consente soprattutto agli anziani di effettuare velocemente le chiamate di soccorso.

Questo dispositivo permette di inserire due immagini ai tasti di chiamata rapida, così da contattare i numeri che si digitano più frequentemente.

Per agevolare i nonni e i genitori è stato progettato il tasto vivavoce per permettere agli anziani di comunicare con gli interlocutori anche a distanza.

La prestazione del viva-voce rappresenta una garanzia per tutti coloro che sono impossibilitati a tenere in mano per tanto tempo la cornetta del telefono. Inoltre, grazie all'indicatore luminoso hanno la possibilità di visualizzare senza ostacoli i numeri e i caratteri presenti sul tastierino.

Una delle funzionalità più apprezzate dagli utenti riguarda in particolar modo l'occasione di regolare con facilità il volume, anche il suono e il volume delle chiamate risulta decisamente forte, aspetto che offre un'ottima esperienza all'utente durante la comunicazione.

Grazie a questo dispositivo riuscirete a soddisfare le esigenze dei vostri cari mettendoli al sicuro da ogni evento e situazione spiacevole, in caso di emergenza avranno la possibilità di chiamare velocemente i propri famigliari e ricevere di conseguenza le chiamate in entrata con una suoneria più alta. Installarlo è semplice, basterà collegarlo alla presa elettrica e iniziare a usarlo.

Il costo di questo articolo è di 43,34 euro , per garantire maggiore sicurezza agli anziani il telefono fisso è lo strumento migliore per comunicare con chiunque in qualsiasi momento della giornata con assoluta semplicità e con tutti i comfort migliori.