Con l’avvicinarsi dell’autunno, e quindi della pioggia, si ripropone come ogni anno il problema di dove e come asciugare rapidamente i propri capi senza doverli appendere in balcone. La soluzione a questo problema ce la dà lo stendino elettrico disponibile su Amazon a prezzi davvero molto vantaggiosi: prodotti facili da montare e da utilizzare per asciugare tutti i tuoi capi in tempi rapidi, soprattutto durante le giornate di pioggia e di umido.

Come avrai modo di vedere all’interno dell’articolo sono presenti 5 modelli di stendino elettrico: per alcuni si tratta di semplici stendini orizzontali da posizionare dove più ti aggrada purché vicino a una presa di corrente; per altri, invece, sono presenti soluzioni verticali e anche a più piani per darti la possibilità di appendere diverse tipologie di capi.

Per comodità abbiamo suddiviso i vari modelli di stendino elettrico in ordine di prezzo crescente, ovvero dal più economico al più costoso. Indipendentemente dal modello scelto, però, avrai la possibilità di asciugare rapidamente tutti i tuoi capi anche durante le più intense giornate di pioggia.

Sirge STENDOTTO

Partiamo prendendo in considerazione il modello STENDOTTO di Sirge, uno dei più apprezzati e utilizzati dagli italiani nella fascia di prezzo inferiore ai 50 euro. Con l’aspetto di un classico stendibiancheria, questo modello riscaldato è costituito da 8 elementi riscaldanti con una potenza di 120W. Realizzato in alluminio per assicurarti così anni e anni di utilizzo senza problemi (non si arrugginisce), il modello raggiunge e mantiene una temperatura massima pari a 50/60 °C. Inoltre, per assicurare la maggiore sicurezza durante l’utilizzo, il modello dispone di un interruttore isolato di sicurezza antigoccia.

Puoi acquistare il modello a questo link di Amazon a 49 euro.

HOMCOM

Salendo leggermente di prezzo ti consigliamo di prendere in sicurezza lo stendino a torre realizzato da HOMCOM, anche in questo caso realizzato con diversi elementi in alluminio che non si arrugginiscono con il passare del tempo. Dotato di una struttura piuttosto robusta e con una pedana munita di 6 rotelle per facilitarne lo spostamento, lo stendino può supportare un peso massimo di 15 kg. I tre piani sono completamente regolabili per quanto riguarda l’altezza, e quando non è più in uso può essere facilmente piegato e riposto in un armadio per occupare meno spazio possibile.

Puoi acquistare il modello a questo link di Amazon a 67 euro.

Sirge ASCIUGOTTOL

Lo stendino elettrico ASCIUGOTTOL realizzato da Sirge, invece, riprende un po’ lo stile classico che abbiamo già visto con il primo modello. Il grande vantaggio dello stendino realizzato da Sirge sono la presenza di due ali pieghevoli che ti offrono la possibilità di stendere molti più panni. Questo modello è costituito da ben 20 elementi riscaldati da 230W che raggiungono una temperatura stabilizzata pari a 50/60 °C. Anche in questo caso è presente un interruttore di sicurezza antigoccia con una guaina di sicurezza di protezione. Quando non è necessario utilizzarlo può essere richiuso e posto in un armadio.

Puoi acquistare il modello a questo link di Amazon a 74 euro.

BAKAJI Stendibiancheria elettrico

Avvicinandoci verso la soglia dei 100 euro ti consigliamo di prendere in considerazione lo stendibiancheria elettrico realizzato da BAKAJI, molto apprezzato da numerosi utenti per stendere la biancheria intima e non solo. La struttura a torre è costituita da ben 30 barre da 300W distribuite su tre livelli per asciugare il tuo bucato in maniera pratica e veloce. Una volta stesi i tuoi capi e collegata la spina alla presa di corrente, le barre in alluminio raggiungeranno rapidamente una temperatura costante per asciugarli rapidamente. È dotato di 4 ruote per spostarlo in ogni punto della casa e una volta richiuso può essere conservato in un armadio oppure anche sotto il letto.

Puoi acquistare il modello a questo link di Amazon a 89 euro.

InnovaGoods Stendibiancheria elettrico

Chiudiamo la nostra personale selezione sullo stendino elettrico con il modello realizzato da InnovaGoods, l’unico tra quelli visti finora ad essere dotato anche di alcuni pratici elementi per asciugare rapidamente anche ciabatte, scarpe e scarponcini. Realizzato in alluminio e ABS, lo stendino è costituito da ben 30 barre da circa 50 centimetri l’una con una potenza massima di 300W: a pieno regime raggiunge una temperatura massima pari a 50-55 °C.

Puoi acquistare il modello a questo link di Amazon a 200 euro.

