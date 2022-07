Se hai necessità di stampare grandi formati con una qualità di un certo livello, in questo articolo ti offriamo la possibilità di scoprire la stampante A3 più adatta alle tue personali esigenze. Di gran lunga più costose delle classiche e comuni stampanti A4 disponibili anche a partire da 30 euro, i modelli in questione vengono proposti in ordine di prezzo crescente, dal più economico al più costoso, con tutte le caratteristiche ideali per soddisfare le esigenze di un appartamento o di un ufficio.

Spesso munite di funzionalità aggiuntive come la doppia connettività Ethernet + Wi-Fi, in questo articolo avrai la possibilità di scoprire il modello di stampante A3 tra i 5 più popolari e apprezzati su Amazon.

HP OfficeJet Pro 7720

Il modello OfficeJet Pro 7720 di HP è senza ombra di dubbio il più economico attualmente disponibile sul web e ugualmente in grado di soddisfare le tue esigenze con stampe A3 di qualità, a colori oppure in bianco e nero. Dotato di pieno supporto alla connettività Wi-Fi, Ethernet e anche USB, la stampante supporta le scansioni, stampe fronte/retro e anche della modalità fax. Inoltre, nonostante il prezzo economico, è anche possibile utilizzare il servizio JetAdvantage Private Print per stampare documenti dal cloud tutelando la privacy dei documenti.

Puoi acquistare la stampante A3 su Amazon a 207 euro.

HP OfficeJet Pro 7740

Partendo dal modello di stampante A3 più versatile, questa realizzata da HP è spesso indicata come il miglior punto di partenza per gli utenti che necessitano di stampe per grandi formati senza necessariamente investire una somma di un certo livello. Dotata di connettività USB, Ethernet e Wi-Fi per rispondere alle esigenze di una casa oppure di un piccolo ufficio, la stampante effettua anche scansioni e fotocopie a colori grazie al comodo e pratico display touchscreen da 6.75 pollici.

Puoi acquistare la stampante A3 su Amazon a 272 euro.

Epson WorkForce

Salendo leggermente di prezzo ti consigliamo questo modello realizzato da Epson, una tra le marche più popolari e apprezzati nel settore delle stampanti. Ovviamente compatibile con tutte le tipologie di stampa di fogli A3, la stampante dispone di un ampio display touch screen per gestire rapidamente ogni tipologia di stampa. È in grado di gestire senza alcun problema 50 pagine A3 fronte/retro e raggiunge una velocità di stampa pari a 23 ppm in nero e 12 ppm a colori.

Puoi acquistare la stampante A3 su Amazon a 319 euro.

Brother

Superando la soglia dei 500 euro il modello realizzato da Brother inizia a rispondere alle esigenze tipiche di chi effettua molte stampe A3 come ad esempio all’interno di un ufficio. Ovviamente compatibile con le ultime generazioni di connettività tramite cavo (Ethernet) e in wireless (Wi-Fi), la stampante ti garantisce una velocità di stampa fino a 30 ppm con funzione stampa, scansione, copia e fax A3 fronte/retro. Inoltre, sono sempre a tua disposizione due vassoi carta da 250 fogli per stampa in serie in modalità automatica.

Puoi acquistare la stampante A3 su Amazon a 559 euro.

OKI

Chiudiamo la personale selezione delle stampanti A3 con un ottimo modello realizzato da OKI, uno tra i brand più acclamati in questa categoria di prezzo. Si tratta dell’unica stampante all’interno dell’articolo con tecnologia LED per risultati eccellenti sotto tutti i punti di vista, a maggior ragione per le stampe a colori ad altissima risoluzione. Ultra compatta e facile da utilizzare, la stampante è anche molto veloce con 23 ppm e dispone anche della funzione Sleep a basso consumo. Il cassetto contiene fino 300 fogli con grammatura della carta fino a 220 gr/mq.

Puoi acquistare la stampante A3 su Amazon a 1072 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.