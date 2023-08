Migliori Smartphone Compatti: Classifica agosto 2023

Spesso chi compra uno smartphone si trova davanti a un bivio: scegliere tra prestazioni e piccole dimensioni. Per chi, per una serie di motivi, ha bisogno di un telefonino di piccole dimensioni è di recente tornato in auge un segmento del mercato dei cellulari, quello degli smartphone compatti.

I migliori smartphone compatti

Apple, dopo aver puntato (dall’iPhone X in poi) sempre più spesso su telefoni di grandi dimensioni per aumentare la risoluzione dello schermo, ha lanciato sul mercato nel 2022 sia l’iPhone SE, sia l’iPhone 13. Sono due telefoni di piccole dimensioni che hanno l’obiettivo di non sacrificare troppo le performance a scapito di una grandezza ridotta, tale da poterli utilizzare con una sola mano.

La concorrenza (dispositivi compatti con Android) non è rimasta a guardare e ha prodotto delle alternative più che valide per chi è alla ricerca di smartphone di dimensioni piccole, ma di fascia media o alta. Ne sono un esempio lo Xiaomi 12X e il Samsung Galaxy S23.

Come scegliere uno smartphone di piccole dimensioni

Nel valutare tali dispositivi, i parametri principali sono dimensioni, peso e performance. Non saranno elementi chiave, per ovvie ragioni, grandezza dello schermo (chi cerca uno smartphone compatto non è necessariamente interessato a display grandi) e autonomia (a batteria più piccola corrisponde una minor durata della stessa). Vediamo ora quali sono i migliori dispositivi compatti, con relativi pregi e difetti.

Di seguito vediamo nel dettaglio le caratteristiche, i vantaggi e gli svantaggi di sei tipi di telefonini, stilando la nostra classifica dei migliori smartphone di dimensioni ridotte.

iPhone 13 mini

📐 Dimensioni e peso: 131,5 x 64,2 x 7,65 mm ; 141g 📱 Display: 5,4 pollici (OLED) 📷 Risoluzione: 2340 x 1080 pixel (476 ppi) 📸 Fotocamera posteriore: 12 MP con grandangolo + 12 MP con ultra-grandangolo 🤳 Fotocamera anteriore: 12MP con grandangolo 🔋 Batteria: 2406 mAh 📲 Sistema operativo: iOS ⚡ Processore: Apple A15 Bionic 💾 RAM e memoria interna: RAM 4 GB; memoria 128/256/512 GB 💽 Memoria espandibile: No 🛒 Prezzo: € 839,00

Il re dei telefoni piccoli. Nonostante la Apple abbia deciso di non aggiornare questo modello con le caratteristiche tecniche della serie 14 e questo smartphone compatto non sia il più recente (è uscito ben due anni fa, nel 2021), il fatto che abbia hardware e software sviluppati dalla stessa casa lo rende ancora il miglior telefono di piccole dimensioni sul mercato.

iOS garantisce performance ottime nonostante la grandezza ridotta e il comparto fotografico è di tutto rispetto. Ha inoltre alcune funzionalità analoghe agli iPhone più recenti, cioè lo schermo OLED, il MagSafe e un vetro che resiste molto bene agli urti. Unica pecca la durata della batteria, che non arriva a fine giornata se si impiega lo smartphone con app che consumano molta energia.

Pro Prestazioni top

Fotocamera eccezionale

Ha il 5G Contro Durata della batteria

Scarsa possibilità di personalizzazione rispetto ai concorrenti Android

Costoso

Samsung Galaxy S23

📐 Dimensioni e peso: 146,3 × 70,9 × 7,6 mm ; 168 g 📱 Display: 6,1″ OLED FHD+ 📷 Risoluzione: 1080 x 2400 PX 📸 Fotocamera posteriore: 50 MPX Ƒ/1.8 🤳 Fotocamera anteriore: 12 MP 🔋 Batteria: 3900 mAh 📲 Sistema operativo: Android ⚡ Processore: Octa-core 3,36 Ghz 💾 RAM e memoria interna: RAM 8 GB; memoria 128 o 256 GB 💽. Memoria espandibile: No 🛒 Prezzo: € 664,99

Arrivato sul mercato nel 2023, il Samsung Galaxy S23 è il miglior smartphone compatto per chi non vuole rinunciare al sistema operativo Android e vuole un telefono di piccole dimensioni ma dalle performance da top di gamma. A cambiare le carte in tavola, rispetto ai modelli precedenti, il chip Snapdragon (presente anche sul Google Pixel 4A), che aumenta sensibilmente la durata della batteria paragonata ai predecessori della stessa linea.

Rispetto all’iPhone 13 mini ha anche la fotocamera con zoom e, come il concorrente, scatta delle foto di livello molto elevato. Le dimensioni sono ridotte, ma non ridottissime (14,6 cm per 0,76 di spessore), il costo è paragonabile a quello dell’iPhone 13 mini (dai 700 ai 1000€), il display è un AMOLED FHD+ da 120 Hz e per prestazioni è l’avversario numero uno del top di gamma Apple dello stesso segmento. Un Samsung piccolo, ma potente.

Pro Display e risoluzione top

Fotocamera completa

Solido e resistente Contro Non piccolissimo

Costoso

Xiaomi 12X

📐 Dimensioni e peso: 152,7 × 69,9 × 8,2 mm ; 176 g 📱 Display: 6,28″ OLED FHD+ 📷 Risoluzione: 1080 x 2400 PX 📸 Fotocamera posteriore: 50 MPX Ƒ/1.9 🤳 Fotocamera anteriore: 32 MP 🔋 Batteria: 4500 mAh 📲 Sistema operativo: Android ⚡ Processore: Octa-core 3,2 Ghz 💾 RAM e memoria interna: 8 GB ; memoria 256 GB 💽. Memoria espandibile: No 🛒 Prezzo: € 544,07

Tra i pochi telefonini compatti a poter ospitare due sim (nanosim, per l’esattezza) c’è lo Xiaomi 12X, uno smartphone leggero e resistente. Uscito nel mercato lo scorso anno, lo Xiaomi 12X non è piccolo quanto un iPhone 13 mini, ma ha delle ottime performance e un prezzo non altissimo (6-700€). Monta anche lui un chip Snapdragon octa-core, ha 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, oltre alla connettività 5G e il Bluetooth 5.2. La fotocamera, come per tutta la linea Xiaomi, è un altro dei punti di forza, così come il display AMOLED con protezione antiurto Gorilla Glass Victus. Unica pecca è che il display non è piatto, ma curvo ai lati.

Pro Prezzo contenuto per le prestazioni elevate

Fotocamera top

Dual sim Contro Non impermeabile

Non ha ricarica wireless

Display curvo

Google Pixel 6A

📐 Dimensioni e peso: 152 x 72,9 x 9 mm ; 193,5 g 📱 Display: 6,1 pollici OLED FHD+ 📷 Risoluzione: 1080 x 2400 (429 PPI) 📸 Fotocamera posteriore: grandangolare Quad PD Quad Bayer da 64 MP 🤳 Fotocamera anteriore: 13 MP grandangolare 🔋 Batteria: 4385 mAh 📲 Sistema operativo: Android ⚡ Processore: Google Tensor G2 💾 RAM e memoria interna: 8 GB ; memoria 128 GB 💽. Memoria espandibile: No 🛒 Prezzo: € 359,00

Sul fronte Android, tra i telefoni piccoli e potenti da tenere d’occhio è il Pixel 6A di Google. Essendo costruito da Alphabet, monta una versione di Android “pulita”, senza adattamenti e migliorie custom di terze parti, il che porta con sé pregi e difetti ma lascia inalterata la possibilità di mettere mano al dispositivo, per chi ha dimestichezza, ed effettuare eventuali personalizzazioni.

È più grande dell’iPhone 13, la fotocamera è comunque di tutto rispetto (grandangolare Quad PD Quad Bayer da 64 MP) ha una buona RAM (8 GB) e ha un costo contenuto (circa 3-400 euro, a seconda del rivenditore). Ha anche un display OLED, il che garantisce una ottima risoluzione alle immagini nonostante le piccole dimensioni dello smartphone.

Pro Android non custom

Display OLED

Buona fotocamera Contro Poco spazio di archiviazione

Piccolo, ma non piccolissimo

ASUS Zenfone 9

📐 Dimensioni e peso: 146.5 x 68.1 x 9.1 mm ; 169 g 📱 Display: 5,9 pollici (AMOLED) 📷 Risoluzione: 2400 x 1080 pixel (446 ppi) 📸 Fotocamera posteriore: 50 MP + 12 MP con grandangolo 🤳 Fotocamera anteriore: 12MP 🔋 Batteria: 4300 mAh 📲 Sistema operativo: Android ⚡ Processore: Snapdragon 8 Plus Gen 1 Qualcomm 💾 RAM e memoria interna: 8 GB ; memoria 128/256 GB 💽. Memoria espandibile: No 🛒 Prezzo: € 649,00

Prima dell’arrivo dell’S23, la palma di miglior telefonino compatto con sopra Android era dello Zenfone 9, tra i migliori smartphone di piccole dimensioni ancora oggi per prestazioni, usabilità e durevolezza. Ha un software, come tutti gli ASUS, pulito e performante, ha il 5G, ha il chip Snapdragon 8 plus e delle fotocamere di altissimo livello. Gli altoparlanti sono di qualità elevata e lo schermo (un AMOLED) è un Gorilla Glass Victus, molto resistente agli urti. Rispetto ai concorrenti presenta ancora il jack da 3,5mm per utilizzare le cuffie via cavo senza adattatori ingombranti ma, così come lo Xiaomi 12X, non dispone di ricarica wireless.

Pro Schermo di alto livello

Fotocamere top

Connettività Contro Non ha la ricarica wireless

Non è il migliore sul mercato, e costa molto

Motorola Edge 30

📐 Dimensioni e peso: 152,9 x 71,2 x 7,8 mm ; 155 g 📱 Display: 6,28 pollici P-OLED (FHD+) 📷 Risoluzione: 1080 x 2400 pixel (418 ppi) 📸 Fotocamera posteriore: 64 MP Ƒ/1.8 🤳 Fotocamera anteriore: 32 MP 🔋 Batteria: 4025 mAh 📲. Sistema operativo: Android ⚡ Processore: Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G 💾 RAM e memoria interna: 8 GB ; memoria 128/256 GB 💽 Memoria espandibile: No 🛒 Prezzo: € 289,00

Un altro telefono compatto dual sim è l’Edge 30 proposto da Motorola, con un design che richiama i telefoni di qualche anno fa e un prezzo contenuto (si aggira intorno ai 320 euro). Lo schermo è grande e luminoso, un 6,28″ OLED FHD+ con 1080 X 2400 PX di risoluzione, la scocca in plastica da un lato è un punto in meno per la durevolezza, dall’altro ne favorisce leggerezza e praticità. Ha molte funzionalità gradite, come la ricarica rapida e quella wireless, ma la fotocamera lascia a desiderare. Nonostante la risoluzione di 64 megapixel, le foto risultano sfocate in alcune zone e la resa di colore non sempre è fedele all’originale. Inoltre, la risoluzione massima dei video è Full HD, in un segmento dove la maggior parte dei rivali arrivano a 4k, se non a 8k.

Pro Costo contenuto

Molto leggero

Completo e affidabile Contro Fotocamera non all’altezza

Scocca di plastica

I migliori smartphone con schermo piccolo economici

Nokia C02

📐 Dimensioni e peso: 148,7 x 71,2 x 10 mm ; 191 g 📱 Display: 5,45 pollici (HD 720+) 📷 Risoluzione: 1044 x 700 pixel (295 ppi) 📸 Fotocamera posteriore: 5 MP 🤳 Fotocamera anteriore: 2 MP 🔋 Batteria: 3000 mAh 📲 Sistema operativo: Android ⚡ Processore: 1044ghz quad core 💾 RAM e memoria interna: 8 GB ; memoria 32 GB 💽 Memoria espandibile: sì, MicroSDXC fino a 256 GB 🛒 Prezzo: € 109,99

Per gli amanti del design ‘vecchie maniere’ e per chi vuole a tutti i costi contenere i costi e avere uno smartphone piccolo e compatto, anche a scapito dell’efficienza, il Nokia C02 è il prodotto giusto. Lo smartphone più piccolo con Android lato software monta un Android 12 (Go Edition), adatto per telefonini con hardware poco performanti e in generale molto lontano dai top di gamma.

Ha una caratteristica ormai molto rara sugli smartphone, e cioè la batteria rimovibile e sostituibile con facilità dall’utente, oltre alla memoria espandibile. I tasti dolenti sono molti: dal cavo di ricarica (Micro USB, il che penalizza la velocità di ricarica) allo schermo di dimensioni molto ridotte, con cornice ampia a “sprecare” spazio, fotocamera di soli 5 megapixel posteriori e 2 frontali e schermo LCD e non OLED.

Pro Dimensioni

Prezzo

Essenziale Contro Display piccolissimo

Risoluzione bassa

Hardware poco performante

iPhone SE (Terza generazione)

📐 Dimensioni e peso: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm ; 148 g 📱 Display: 4,7 pollici (IPS LCD) 📷 Risoluzione: 1334×750 pixel 📸 Fotocamera posteriore: 12MP 🤳 Fotocamera anteriore: 7MP 🔋 Batteria: 1821 mAh 📲 Sistema operativo: iOS ⚡ Processore: Apple A13 Bionic 💾 RAM e memoria interna: 3 GB ; memoria 64/128/256 GB 💽 Memoria espandibile: no 🛒 Prezzo: € 458,07

Per chi proprio non vuole rinunciare al tasto home, la Apple continua a proporre un iPhone di piccole dimensioni che mantiene il suo tasto frontale e annesso TouchID: l’iPhone SE. Giunto alla sua terza generazione, è il secondo smartphone di dimensioni ridotte di Cupertino (iPhone 13 mini è più piccolo) e ha uno schermo molto piccolo, di appena 4 pollici. Questo perché la scocca è la stessa dell’iPhone 8, poi rimpiazzato dai modelli più grandi dall’X in poi. Nonostante ciò, la durata della batteria è decente e le prestazioni non sono da meno, considerando che l’hardware è stato aggiornato (monta un chip A13 Bionic e la fotocamera posteriore ha 12 megapixel).

Pro Prezzo molto contenuto

Prestazioni ottime

Software performante Contro Schermo molto piccolo

Batteria poco performante

Scarsa possibilità di personalizzazione rispetto ai concorrenti Android

Samsung Galaxy S10E

📐 Dimensioni e peso: 142.2 x 69.9 x 7.9 mm ; 150 g 📱 Display: 5.8 pollici 📷. Risoluzione: 2280 x 1080 pixel 📸Fotocamera posteriore: 12MP con grandangolo + 16MP con teleobiettivo (zoom ottico 2x) 🤳. Fotocamera anteriore: 10MP 🔋 Batteria: 3100 mAh 📲 Sistema operativo: Android ⚡ Processore: Snapdragon 855 o Exynos 9820 💾 RAM e memoria interna: 6 GB ; memoria 128/256 GB 💽 Memoria espandibile: Sì, con microSD 🛒 Prezzo: € 399,99

Sebbene non sia piccolissimo, il Samsung Galaxy S10E è un ottimo telefono sia per compattezza e peso, sia per schermo. È infatti un telefono di piccole dimensioni borderless con display da 5,8 pollici e risoluzione 2280×1018 pixel, il che lo rende tra i migliori in termini di resa dell’immagine. Ha inoltre un processore Snapdragon 855 e 8GB di ram, oltre a 256 GB espandibili (dettaglio non da poco) di memoria interna. La pecca principale di questo smartphone di piccole dimensioni è l’età: risale infatti al 2019. Un dettaglio che lo colloca tra i modelli economici, con un prezzo che oscilla tra i 180 e i 400 euro.

Pro Prestazioni ottime

Schermo grande

Memoria espandibile Contro Uscito nel 2019

Poco aggiornato

Conclusioni

Gli smartphone di dimensioni ridotte, dopo un periodo di appannamento, si stanno riconquistando una nicchia di mercato sempre più ampia. Sia Apple, sia Samsung, sia altre case produttrici si stanno attrezzando sempre più per diversificare la propria offerta di telefoni piccoli ma potenti, non limitandosi a un solo modello di questo segmento. Oltre ai dispositivi citati, anche altri meritano una menzione, come il Google Pixel 4A e il Samsung Galaxy A40 (tra quelli di fascia media, il migliore dei Samsung piccoli e compatti), ma anche la linea dei telefonini pieghevoli, il cui sviluppo è in rapida ascesa. Oggi, a piccoli smartphone non corrispondono più piccole prestazioni: esistono numerose alternative di dimensioni ridotte ai top di gamma, e ce ne sono per tutti i gusti e tutte le tasche.

Domande frequenti sugli smartphone compatti Qual è il migliore smartphone compatto? L’iPhone 13 mini (Apple, iOS) e il Samsung Galaxy S23 (Android). Qual è il cellulare più piccolo in assoluto (tra quelli proposti)? L’iPhone 13 mini (Apple, iOS) e il Samsung Galaxy S10E (Android). Cosa si intende per "smartphone compatto"? Un telefonino di piccole dimensioni (meno di 15 cm) che abbia prestazioni al passo con i tempi. Deve potersi utilizzare con una mano e poter stare comodamente in tasca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.