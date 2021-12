Il mercato degli smartphone Android (ma non solo) offre una miriade di soluzioni a meno di 500 euro. Questa rappresenta un po' la cifra simbolo, una sorta di soglia psicologica, che divide i prodotti di fascia media da quelli di fascia bassa. L'offerta importante, da un punto di vista numerico, dipende dalla presenza in questo segmento di tanti dispositivi appartenenti in realtà alla fascia alta. Questi ultimi spesso si deprezzano in maniera importante, diventando dei veri e propri best-buy. Ecco perché operare una scelta è tutt'altro che semplice.

Il primo passo è quello di comprendere i parametri chiave da tenere in considerazione in fase d'acquisto. Successivamente potrete consultare la nostra lista, che provvederemo ad aggiornare in maniera costante sulla base delle nuove uscite del mercato.

Come scegliere lo smartphone

Tenendo bene a mente la fascia di prezzo, è bene sapere come ci siano caratteristiche da prendere sempre in considerazione quando si deve scegliere quale smartphone comprare. Le abbiamo riassunte nello schema sottostante:

lo schermo , elemento centrale. Può essere realizzato con tecnologia LCD oppure OLED e, quando possibile, preferite sempre la seconda. Occorre però sottolineare come, considerando la fascia di prezzo, può capitare di doversi orientare su display LCD;

, elemento centrale. Può essere realizzato con tecnologia LCD oppure OLED e, quando possibile, preferite sempre la seconda. Occorre però sottolineare come, considerando la fascia di prezzo, può capitare di doversi orientare su display LCD; il comparto fotografico , caratteristica attorno alla quale ruota sempre più l’utilizzo degli smartphone. I produttori hanno scelto la strada dei tanti sensori, per cui oggi è molto semplice trovare dispositivi con tre, quattro, cinque o sei fotocamere. Al di là comunque delle specifiche configurazioni, riteniamo importante che accanto a quella principale ci sia una fotocamera grandangolare (utile per le foto ai monumenti senza doversi allontanare) e una con teleobiettivo (utile per avere lo zoom). Come vedremo, in questa fascia di prezzo, non è sempre possibile avere una configurazione di questo tipo;

, caratteristica attorno alla quale ruota sempre più l’utilizzo degli smartphone. I produttori hanno scelto la strada dei tanti sensori, per cui oggi è molto semplice trovare dispositivi con tre, quattro, cinque o sei fotocamere. Al di là comunque delle specifiche configurazioni, riteniamo importante che accanto a quella principale ci sia una fotocamera grandangolare (utile per le foto ai monumenti senza doversi allontanare) e una con teleobiettivo (utile per avere lo zoom). Come vedremo, in questa fascia di prezzo, non è sempre possibile avere una configurazione di questo tipo; il bluetooth 5 , elemento ormai imprescindibile. Permette infatti di collegare lo smartphone ai sistemi di infotainment delle automobili senza limitazioni, ma anche di utilizzare nel pieno delle loro funzionalità alcuni accessori. In tal senso, pensiamo agli auricolari true wireless come gli AirPods di Apple o i Galaxy Buds di Samsung;

, elemento ormai imprescindibile. Permette infatti di collegare lo smartphone ai sistemi di infotainment delle automobili senza limitazioni, ma anche di utilizzare nel pieno delle loro funzionalità alcuni accessori. In tal senso, pensiamo agli auricolari true wireless come gli AirPods di Apple o i Galaxy Buds di Samsung; la memoria interna , elemento che crea problemi quando si esaurisce. Il principio base è che più grande è, meglio è, per cui cercate sempre di scegliere modelli con tanta memoria. All'interno della nostra selezione inseriremo dispositivi con almeno 128 Gigabyte di storage;

, elemento che crea problemi quando si esaurisce. Il principio base è che più grande è, meglio è, per cui cercate sempre di scegliere modelli con tanta memoria. All'interno della nostra selezione inseriremo dispositivi con almeno 128 Gigabyte di storage; l’autonomia, spesso un punto debole. Si tratta di una caratteristica difficile da quantificare a prescindere, in quanto dipende da una miriade di variabili. Una prima indicazione arriva comunque dalla capacità della batteria, misurata in mAh (milliampereora), che nei moderni smartphone dovrebbe essere di almeno 4.000 mAh. Ci sono però tante eccezioni, come gli iPhone di Apple, che pur avendo batterie poco capienti, spesso riescono a garantire autonomie eccellenti.

I migliori smartphone sotto i 500 euro

Passiamo adesso alla nostra selezione che, come specificato in apertura, provvederemo ad aggiornare a seconda di quelle che saranno le uscite sul mercato.

Il primo esempio lampante di uno smartphone commercializzato a un prezzo più elevato e, successivamente, deprezzatosi. Motorola G100 ha due punti di forza, su tutti: la batteria da 5.000 mAh, che gli consente di mettere a disposizione un'eccellente autonomia; la modalità desktop, che lo trasforma in un piccolo computer portatile semplicemente collegandolo a un monitor esterno (sfruttando l'apposito adattatore incluso in confezione). Occhio al display grande da ben 6,7 pollici, croce e delizia di questo dispositivo, in quanto lo rende abbastanza ingombrante.

Perfetto per tutti coloro che durante la giornata non hanno a disposizione una presa elettrica e necessitano di un telefono che possa garantirgli anche una certa produttività. È stato già aggiornato ad Android 11 e riceverà Android 12, il che gli consentirà di mantenere una certa longevità. Prezzo di listino di 599,99 euro, oggi lo acquistate a poco più di 400 euro.

Acquista Motorola G100 su Amazon a 470,89 euro

Top di gamma dell'azienda cinese per la seconda parte del 2020, è arrivato sul mercato a 599,99 euro. Smartphone dunque equipaggiato con un hardware di fascia alta, che ha nelle prestazioni il suo vero punto di forza. Sempre veloce e fluido in qualsiasi circostanza, vanta anche uno schermo AMOLED con frequenza d'aggiornamento a 120 Hertz. Quest'ultimo parametro significa che il display è adatto per riprodurre videogiochi e contenuti multimediali, in quanto i fotogrammi si muovono più velocemente della media.

Ideale per tutti coloro che vogliono uno smartphone scattante, magari per videogiocare in mobilità. Verrà aggiornato ad Android 12 e include in confezione un caricabatterie con cui può essere ricaricato da 0% a 100% in appena 40 minuti. Ottimo dunque anche per chi non vuole portarsi dietro un powerbank e ha magari a disposizione una presa elettrica in ufficio per una ricarica al volo prima di affrontare il “viaggio” di ritorno verso casa o viceversa.

Acquista OnePlus 8T su Amazon a 699,00 euro

Non poteva mancare Xiaomi in questa particolare classifica. Poco F3 è uno smartphone caratterizzato da un eccellente rapporto qualità/prezzo. Vanta il supporto Dual SIM e, soprattutto, 256 Gigabyte di memoria interna. Importante sottolineare la presenza dello schermo AMOLED, non così scontato in questa fascia di prezzo. Anche perché, a differenza dei primi due modelli, lui è arrivato sul mercato già al di sotto dei 500 euro. Ennesima dimostrazione della capacità dell'azienda cinese di contenere i costi, senza rinunciare a caratteristiche tecniche di livello.

Poco F3 è lo smartphone a cui guardare per chi ha bisogno di tanta memoria, magari per immagazzinare tante fotografie e tanti video. Ottimo anche per tutti coloro che hanno necessità della doppia SIM, ad esempio per mantenere separati il numero personale e quello di lavoro.

Acquista Poco F3 su Amazon a 379,99 euro

Il suo punto di forza è il comparto fotografico. Il Galaxy S20 FE eredita infatti buona parte delle caratteristiche fotografiche dei Galaxy S20, ovvero dei top di gamma Samsung dello scorso anno. Vanta tre sensori posteriori (principale, grandangolo e teleobiettivo per lo zoom) e garantisce delle immagini di primissimo livello. Discorso analogo per i video, che possono essere registrati fino alla risoluzione 4K a 60 fps (frame-per-secondo, esattamente come gli iPhone 13). Anche in questo caso, presente uno schermo AMOLED.

Scelta obbligata per chi è alla ricerca di uno smartphone in grado di scattare ottime fotografie e/o di registrare video di alto livello, senza però voler spendere cifre da capogiro. Verrà aggiornato anche lui ad Android 12.

Acquista Galaxy S20 FE su Amazon a 511,84 euro

Smartphone caratterizzato da un eccellente rapporto qualità/prezzo. Colpisce soprattutto per la leggerezza (pesa appena 172 grammi), nonostante l'ampio schermo da 6,43 pollici (pannello AMOLED) e la batteria da 4.440 mAh (in grado di offrire anche una buona autonomia). Verrà aggiornato ad Android 12 e offre un'esperienza utente complessiva di ottimo livello. In tal senso, l'azienda cinese Oppo ha dimostrato di poter dire la sua in maniera importante anche nel mercato europeo, dopo aver conquistato quello asiatico.

Da acquistare a occhi chiusi da parte di coloro che non amano gli smartphone ingombranti e sono alla ricerca di un dispositivo da poter inserire comodamente in tasca, dimenticandosi di averlo con sé. Find X3 Lite non li deluderà.