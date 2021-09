Xiaomi Mi 11X e POCO F3 stanno ricevendo in queste ore il nuovo aggiornamento di sistema alla MIUI 12.5 Enhanced Edition. Di fatto, questa skin è attualmente l'ultima iterazione del software dell'OEM cinese che si basa su Android.

Xiaomi Mi 11X e POCO F3: quando sarà disponibile?

La società ha presentato la MIUI 12.5 Enhanced Edition il mese scorso e ha persino iniziato a distribuirla al primo lotto di dispositivi. Ora, sta arrivando anche nei mercati internazionali. I primi telefoni ad ottenerla sono il Mi 11X e il POCO F3.

Il Redmi K40 è stato uno dei primi telefoni a ricevere l'update alla MIUI 12.5 Enhanced Edition in Cina. Quindi, non sorprende sapere che le varianti internazionali di questo smartphone chiamate Mi 11X e POCO F3 siano le prime a ricevere la variante del software in questione.

L'ultimo aggiornamento software per Mi 11X arriva con il numero di build V12.5.3.0.RKHINXM. Poiché questo terminale è un prodotto esclusivo per il mercato indiano, questa è l'unica build disponibile per questo telefono.

D'altra parte, il POCO F3 è venduto in più Paesi. Quindi, dispone di moltissime build MIUI regionali. Al momento, la nuova versione MIUI è attiva solo per la variante “Global” del prodotto con numero di build V12.5.3.0.RKHMIXM. Dovrebbe essere disponibile per altre varianti regionali nei prossimi giorni.

Detto questo, come qualsiasi altro aggiornamento di sistema OTA, anche la MIUI 12.5 Enhanced Edition per Mi 11X e POCO F3 viene lanciata in batch. Pertanto, l'implementazione completa potrebbe richiedere del tempo. Restate connessi con noi per saperne di più nelle settimane a venire.

