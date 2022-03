Riprendere video durante le vacanze o gli eventi della nostra vita è ormai alla portata di tutti, grazie alle buone capacità di registrazione che hanno la maggior parte degli smartphone, ma per chi invece vuole qualcosa in più ci sono modelli di videocamere digitali che permettono di raggiungere un livello quasi professionale senza bisogno di particolari competenze né di spendere una fortuna. Abbiamo provato molti modelli di videocamere digitali, tutte impermeabili e ricche di accessori, e queste sono secondo noi le migliori.

GoPro Hero10 Black

Non ci sono dubbi che GoPro sia ormai sinonimo di action cam e videocamera digitale, grazie all’ottima qualità raggiunta dai prodotti dell’azienda e alla versatilità nel montarla praticamente ovunque, che stiate pedalando, guidando, sciando o saltando da un ponte per bunjee jumping. Il modello più recente, la Hero10 Black, porta ulteriori miglioramenti ai precedenti fra cui un nuovo sensore fotografico, maggior risoluzione delle immagini e una stabilizzazione ancora più precisa. Buona anche la resa in condizioni di bassa luminosità, come la grande disponibilità di accessori originali e di terze parti.

Insta360 One R

Negli ultimi anni c’è un altro contendente per il titolo di miglior produttore di action cam, si tratta di Insta360 che propone una gamma completa di videocamere – sia professionali che consumer – in grado di registrare immagini di ottima qualità. Il modello One R ha la peculiarità di essere una videocamera componibile, con un modulo principale, una batteria e una lente che vanno a formare il prodotto finale; la modularità ci permette di scegliere quale lente preferiamo usare in base alla situazione, fra una standard 4K, una doppia per riprese a 360° ed una con sensore da ben 1” e lenti firmate Leica: quest’ultima insuperabile per le riprese notturne.

Insta360 One X2

Sempre da Insta360 arriva la One X2, una videocamera digitale per registrazione a 360° veramente compatta e leggera, oltre che facile da usare. Possiamo usarla in modalità 4K standard per registrare solo da un sensore oppure in modalità 360, non dovendoci preoccupare dell’inquadratura dato che poi sarà il software a mantenere fermo l’orizzonte e il soggetto al centro. I vari accessori permettono di fare riprese divertenti come il bullet time, mentre con il selfie stick invisibile sembrerà di aver usato un drone.

DJI Action 2

Anche DJI, azienda famosa per droni e stabilizzatori, negli ultimi anni ha lanciato con successo alcuni modelli di videocamera, e con la sua Action 2 ha proposto una sua visione di cam componibile. Al modulo primario, con lente 4K e display, si aggancia infatti un secondo modulo, che contiene una batteria aggiuntiva o un secondo display utile soprattutto per il vlogging; inoltre, grazie al cordino e alla placchetta metallica, possiamo anche indossare la videocamera per riprese POV durante le nostre giornate all’aria aperta.

Nilox Evo 360+

Anche l’italianissima Nilox propone una gamma completa di videocamere digitali, fra cui abbiamo scelto la Evo 360+ in grado di riprendere immagini a 360° usando i due obiettivi posti ai lati opposti della cam, oppure di riprendere video ultra-grandangolari di ben 220° da un singolo sensore. La cam ha una menoria interna di 32GB per memorizzare foto e video, e una batteria capiente per un’autonomia superiore alle tre ore di riprese continue

