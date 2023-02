Migliori TV Box

Sempre di più sono i contenuti in streaming a farla da padrona nei salotti delle nostre case, e gradualmente una bella serie o un film su Netflix o Prime Video sta sostituendo quella che una volta era la prima serata davanti alle TV nazionali. Ma non si tratta solo di film e di prima serata: dai video su YouTube durante la giornata, alle partite in streaming su DAZN, fino ad arrivare alla visione dei film che conserviamo sul nostro hard-disk grazie ad applicazioni come Plex, la TV è ormai connessa tutto il giorno. Chi non ha una smart TV di ultima generazione e non vuole (o non può) acquistarne una nuova può invece acquistare un TV Box, ovvero un dispositivo dal prezzo molto più contenuto e capace di rendere smart anche le TV più vecchie, aggiungendo la connessione ad internet e l’accesso alle applicazioni di cui non possiamo più fare a meno. Abbiamo esaminato le TV Box disponibili all’acquisto nel nostro paese, e abbiamo scelto le migliori in grado di darvi accesso alle app immancabili, escludendo quindi quei prodotti privi di certificazioni e non in grado di offrire una resa di buon livello.

Amazon Fire TV Cube

Il prodotto probabilmente più interessante è la nuova Fire TV Cube di Amazon, che con un design più raffinato combina uno smart speaker e un TV Box in un unico dispositivo. Dal punto di vista delle porte e delle connettività è senza dubbio il prodotto più completo, l’unico con supporto al WiFi 6E e fra i pochissimi ad avere anche una porta HDMI IN oltre a quella in uscita, così da poter collegare una console di gioco o un lettore DVD e non necessitare di una ulteriore porta sul TV. Il supporto ai video 4K UHD porta anche la compatibilità con il recente codec AV1, che si aggiunge all’H.265, e troviamo anche un pacchetto completo di tecnologie dinamiche che si spingono fino a Dolby Vision e Dolby Atmos. Il sistema operativo FireOS 7 porta una interfaccia gradevole e funzionale, per avere una visione d’insieme dei migliori contenuti da tutte le applicazioni installate, e possiamo accedere a tutte le app di streaming che desideriamo installare nei 16GB di memoria interna. A TV spento, poi, la Fire TV Cube diventa uno smart speaker Alexa, comprensivo di altoparlante per ascoltare le risposte o una playlist musicale. Chi volesse spendere meno può scegliere una delle versioni di Fire TV Stick che, con un prezzo molto ridotto, permettono di ottenere praticamente la stessa soluzione rinunciando all’altoparlante e alle porte in ingresso. Potete acquistare Fire TV Cube a circa €150 su Amazon o su eBay.

Apple TV 4K

Il modello ideale per gli utenti della mela è la terza generazione di Apple TV 4K, il TV box ufficiale di Apple che si interfaccia al meglio a tutti i prodotti della casa di Cupertino e con l’inconfondibile design elegante ed essenziale. Il processore è il potente chip A15 Bionic sviluppato dalla stessa Apple, e all’interno troviamo ben 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, che si spingono fino a 128GB nella versione con porta LAN. Presente il supporto al WiFi 6, mentre per quanto riguarda i codec e le tecnologie dinamiche ci fermiamo ad H.264 e HDR10+, senza il supporto ai protocolli Dolby. Il telecomando Bluetooth integra Siri, per accogliere tutte le richieste vocali, mentre non mancano tutte le applicazioni del mondo Apple – a partire da Apple TV+, Apple Music e Apple Arcade – oltre alle applicazioni di terze parti più diffuse. La potete acquistare a circa €170 su Amazon o su eBay.

Nokia Streaming Box 8000

Streamview, azienda cinese con licenza del marchio Nokia per le TV e i TV Box, propone il modello 8000 del suo streaming box con un design piuttosto squadrato e sistema operativo Android TV 10. Le caratteristiche principali comprendono il supporto al video 4K UHD, alla tecnologia dinamica HDR10 e alla codifica ad alta efficienza HEVC H.265 oltre che alla standard H.264. Le porte sul retro comprendono, oltre all’alimentazione, alla porta LAN e alla HDMI per il collegamento alla TV, anche una uscita AV per TV di generazione non recentissima e una uscita ottica per il collegamento di una soundbar. Presenti anche una USB-C e una USB-A 3.0 per collegare un hard-disk esterno. Il processore è un AMLogic quad-core con 2GB di RAM e 8GB di memoria interna, e oltre a WiFi e Bluetooth abbiamo il Chromecast integrato, il supporto all’Assistente Google ed il Play Store ufficiale per installare le app preferite, compresa Netflix. Il telecomando si collega via Bluetooth ed ha i pulsanti retroilluminati. Lo potete acquistare a circa €70 su Amazon o su eBay.

Strong Leap-S1

Azienda rinomata nel settore dei decoder e TV Box è Strong, che fra i vari modelli di streaming box comprende questa Leap-S1. La dotazione tecnica è abbastanza standard, e comprende le classiche porte HDMI e LAN, ma anche una doppia porta USB, un’uscita ottica, un’uscita AV analogica per i TV più vecchi ed una porta per adattatore a infrarossi. Il processore è un quad-core AMLogic con 2GB di RAM e 8GB di memoria, ma quest’ultima può essere estesa grazie alla disponibilità di uno slot per microSD. Per quanto riguarda le caratteristiche video, oltre al supporto al 4H UHD con HDR10 e codifica H.265 abbiamo anche il Dolby Digital Plus per un audio superiore. Non mancano Chromecast integrato e Assistente Google dal momento che il sistema operativo è Android TV 10 certificato da Google, e quindi con Netflix ufficiale. Lo potete acquistare a circa €70 su Amazon o su eBay.

Chromecast con Google TV

Non è propriamente una TV Box, ma il risultato è lo stesso. Tecnicamente i prodotti come la Chromecast con Google TV si chiamano Dongle HDMI, dal momento che si collegano direttamente alla porta HDMI del televisore senza andare ad occupare spazio sul mobile TV. Le caratteristiche sono praticamente le stesse dei TV Box, ad un prezzo solitamente più contenuto. Abbiamo scelto la versione 4K (ne esiste anche una Full HD), che al suo interno ha un processore quad-core AMLogic con 2GB di RAM e 8GB di memoria, e la più recente versione di Android TV essendo distribuita direttamente da Google. Rispetto ai TV Box che abbiamo già visto non abbiamo porte di espansione, ma troviamo invece un supporto più ampio alle tecnologie dinamiche, sia per il video che per laì’audio: è infatti presente il supporto al Dolby Vision oltre che all’HDR10+, e al Dolby Atmos oltre che al Dolby Digital Plus. Il telecomando Bluetooth è dotato di microfono per parlare con l’Assistente Google, e trattandosi di un Chromecast non manca la possibilità di inviare contenuti multimediali dal proprio smartphone o PC. Lo potete acquistare a circa €70 su Amazon o su eBay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.