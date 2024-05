Migliori telecamere WiFi con pannello solare (da esterno)

Al giorno d’oggi non si è mai troppo prudenti, e ci sono tantissime precauzioni che si possono prendere per aumentare la sicurezza dei propri spazi. Alle volte, però, accortezze come una porta blindata oppure le inferriate alle finestre potrebbero comunque non farci sentire abbastanza tranquilli. Un’idea per aumentare il proprio senso di sicurezza è l’installazione di una telecamera da esterno con pannello solare, di modo tale da poter tenere d’occhio i propri dintorni in qualsiasi momento.

Una telecamera con pannello solare può risultare molto più efficiente di una telecamera standard, perché non ha bisogno di essere collegata alla corrente, visto che può accumulare energia tramite il sole. Oltre a ciò, fornisce lo stesso livello di sicurezza, che varia in base al modello che si sceglie.

Con tutte le proposte disponibili sul mercato, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. È proprio per questo che nei prossimi paragrafi andremo a capire bene come funziona una telecamera WiFi con pannello solare, e faremo una lista dei prodotti sui quali consigliamo di investire, affinché la propria casa o il proprio posto di lavoro possa diventare ancora più sicuro.

Le migliori telecamere con pannello solare da esterno

Come già anticipato in apertura, abbiamo preparato una lista delle migliori telecamere WiFi con pannello solare. Per ognuna abbiamo messo in evidenza le caratteristiche tecniche più importanti, il prezzo, e i principali vantaggi e svantaggi di ciascun modello.

ieGeek ZS-GX1S

🧑‍💻 Risoluzione: 3 MP 🛜 Wi-Fi Dual Band: ❌ ☀️ Pannello solare: 3W 🎡 Rilevazione del movimento: ✔️ 🔉 Avviso in tempo reale: ✔️ 🏠 Integrazione smart home: ✔️ ☂️ Impermeabile: ✔️ 🎨 Visione notturna a colori: ✔️ ⭕ Rotazione: 355° in orizzontale, 120° in verticale 🎙️ Microfono bidirezionale: ✔️ 📱 Compatibilità: Android e iOS 🛒 Prezzo: € 89,99

Apriamo questa lista con la telecamera ieGeek ZS-GX1S, un dispositivo più che adatto per migliorare la sicurezza del propri dintorni. È dotata di una risoluzione di 3 MP, con tanto di visione notturna a colori che può arrivare fino a 15 metri di distanza. Può essere collegata ad Alexa per controllarla a voce.

Inoltre, si può selezionare l’area precisa per cui il dispositivo dovrà notificare eventuali pericoli, che verranno subito mostrati nell’app per telefono apposita tramite la funzionalità di avviso in tempo reale. Infine, è implementato un sistema IA, che riconosce gli oggetti nell’area in modo da evitare falsi allarmi.

Pro Alta distanza della visione notturna

Rotazione controllabile dall'app

IA integrata Contro Registrazione non continua

Sensibilità della rilevazione del movimento da migliorare

BS IP67 pir 202 AHD

🧑‍💻 Risoluzione: 3 MP 🛜 Wi-Fi Dual Band: ❌ ☀️ Pannello solare: 3W 🎡 Rilevazione del movimento: ✔️ 🔉 Avviso in tempo reale: ✔️ 🏠 Integrazione smart home: ❌ ☂️ Impermeabile: ✔️ 🎨 Visione notturna a colori: ❌ ⭕ Rotazione: ❌ 🎙️ Microfono bidirezionale: ✔️ 📱 Compatibilità: Android e iOS 🛒 Prezzo: € 76,99

Anche la telecamera BS IP67 pir 202 AHD si rivela una buona opzione per la videosorveglianza. È molto consigliata in particolare per la visione notturna, grazie alle sue luci infrarosse e ai LED che permettono di avere un’immagine più chiara anche al buio.

Il dispositivo ha un raggio di rilevamento di 10 metri; mentre la batteria ha un’ottima durata in autonomia, soprattutto grazie alla modalità stand-by che permette di risparmiare parecchia energia.

Pro Luci infrarosse e LED per una migliore visione notturna

Batteria durevole Contro Bassa rotazione

Non è dotata di microfono

Non integrabile in una casa smart

TMEZON

🧑‍💻 Risoluzione: 3 MP 🛜 Wi-Fi Dual Band: ✔️ ☀️ Pannello solare: 5W 🎡 Rilevazione del movimento: ✔️ 🔉 Avviso in tempo reale: ✔️ 🏠 Integrazione smart home: ✔️ ☂️ Impermeabile: ✔️ 🎨 Visione notturna a colori: ✔️ ⭕ Rotazione: 355° in orizzontale, 90° in verticale 🎙️ Microfono bidirezionale: ✔️ 📱 Compatibilità: Android e iOS 🛒 Prezzo: 55,99 euro

La prossima opzione di questa lista è la telecamera TMEZON, un dispositivo più economico della media, ma che riesce comunque a offrire un’ottima gamma di funzionalità. In primis è dotata di un sistema di allarme che si attiva nel caso in cui vengano rilevati intrusi, riproducendo un suono ad alto volume ed emettendo una luce flash. Tramite l’app, poi, si può persino parlare con eventuali visitatori in tempo reale, ad esempio per dare indicazioni a un postino o a un corriere. Se lo si desidera, si possono persino condividere i filmati della telecamera con altre persone.

Questo dispositivo funziona anche come telecamera 4G con SIM da esterno con pannello solare, oltre che con il WiFi. Con l’acquisto viene anche fornita una SIM da 100 MB dalla durata di 30 giorni, così da poter testare subito il prodotto con tutte le sue funzionalità senza costi aggiuntivi.

Pro Ottimo prezzo Sirena di allarme in caso di intrusi

Funziona sia con Wi-Fi che con SIM

SIM da 100MB inclusa Contro Abbonamento necessario per archiviazione oltre i 128 GB

Applicazione migliorabile

Non c'è un vero e proprio zoom

UNIVERSAL SmartCam

🧑‍💻 Risoluzione: 2 MP 🛜 Wi-Fi Dual Band: ❌ ☀️ Pannello solare: 5W 🎡 Rilevazione del movimento: ✔️ 🔉 Avviso in tempo reale: ✔️ 🏠 Integrazione smart home: ❌ ☂️ Impermeabile: ✔️ 🎨 Visione notturna a colori: ❌ ⭕ Rotazione: ❌ 🎙️ Microfono bidirezionale: ❌ 📱 Compatibilità: Android e iOS 🛒 Prezzo: € 52,79

La telecamera UNIVERSAL SmartCam si rivela una buona alleata per la sicurezza di chi vuole qualcosa per una maggiore tranquillità domestica ma senza spendere troppo. Il dispositivo può essere collegato alla sua app per telefono, che si può utilizzare per vedere in tempo reale i filmati di ogni eventuale attività sospetta che viene rilevata dai sensori di movimento.

Questi sensori hanno un raggio di circa 9 metri, e grazie alla tecnologia PIR riesce a distinguere bene le persone da altri elementi che si parano davanti alla telecamera, così da poter inviare avvisi più accurati ed evitare falsi allarmi.

Pro Tecnologia di impermeabilità IP66 all'avanguardia

App con molte funzionalità Contro La telecamera non può essere ruotata

Risoluzione più bassa della media

Poche funzionalità in generale

ieGeek ZS-GX2S

🧑‍💻 Risoluzione: 3 MP 🛜 Wi-Fi Dual Band: ❌ ☀️ Pannello solare: 3W 🎡 Rilevazione del movimento: ✔️ 🔉 Avviso in tempo reale: ✔️ 🏠 Integrazione smart home: ✔️ ☂️ Impermeabile: ✔️ 🎨 Visione notturna a colori: ✔️ ⭕ Rotazione: 130° in orizzontale 🎙️ Microfono bidirezionale: ❌ 📱 Compatibilità: Android e iOS 🛒 Prezzo: 22,99 euro

Un altro ottimo prodotto di ieGeek è la telecamera ZS-GX2S, che offre parecchie funzionalità utili. È equipaggiata con 4 luci a infrarossi, e garantisce una visuale nitida fino a 20 metri di distanza.

In caso di rilevamento di movimento può emettere un suono d’allarme, che può essere configurato a piacimento tramite l’app. Sempre dall’app è possibile accedere anche a moltissimi altri strumenti, ad esempio la possibilità di condividere la visuale della telecamera con altre persone della famiglia, così che tutti possano tener d’occhio la situazione in caso di emergenze.

Pro Uso dell'IA per il riconoscimento degli elementi a schermo

Sirena di allarme

Funziona con Alexa Contro Registrazione non continua

Batteria non molto durevole rispetto alla media

ieGeek DQ201

🧑‍💻 Risoluzione: 3 MP 🛜 Wi-Fi Dual Band: ❌ ☀️ Pannello solare: 3W 🎡 Rilevazione del movimento: ✔️ 🔉 Avviso in tempo reale: ✔️ 🏠 Integrazione smart home: ✔️ ☂️ Impermeabile: ✔️ 🎨 Visione notturna a colori: ✔️ ⭕ Rotazione: 355° in orizzontale, 120° in verticale 🎙️ Microfono bidirezionale: ❌ 📱 Compatibilità: Android e iOS 🛒 Prezzo: € 69,99

Chiudiamo questa lista con un’altra opzione di ieGeek, ossia la telecamera DQ201. È perfettamente integrabile sia con Alexa che con il proprio smartwatch, e tramite l’altoparlante è possibile parlare con le persone che si trovano dall’altra parte del dispositivo. È poi dotato di un sistema di allarme in caso di intrusi, ben regolato con l’IA e la tecnologia PIR per ridurre al massimo le possibilità di falsi allarmi.

Tramite l’applicazione per telefono, che si può collegare alla telecamera, si ha accesso a ulteriori funzionalità, come la possibilità di regolare a mano la sensibilità dei rilevatori di movimento, oppure selezionare l’area per cui si vuole che il dispositivo rilevi le attività.

Pro Sirena di allarme

Funziona con smartwatch Contro Registrazione non continua

Batteria poco durevole rispetto alla media

Come funzionano le telecamere WiFi con pannello solare

Il modo in cui funziona una telecamera WiFi con pannello solare è piuttosto semplice. Si tratta di un dispositivo che, una volta installato, non avrà bisogno di essere collegato a un cavo di alimentazione, poiché ci penserà il pannello solare a ricaricarla. Richiederà soltanto una ricarica saltuaria che, a seconda del modello, può essere necessaria una volta ogni tre settimane, oppure una volta ogni paio di mesi. Tutte le immagini che verranno catturate dalla telecamera, poi, potranno essere trasmesse al proprio telefono o computer tramite una connessione a internet WiFi, di solito utilizzando l’applicazione associata all’apparecchio di registrazione.

Per connettere una telecamera di questo genere a internet, quindi, è necessario un modem router al quale il dispositivo possa collegarsi tramite WiFi. La qualità delle immagini che verranno trasmesse dipende dalla copertura del segnale e dalla larghezza di banda ricevute dalla telecamera, per cui è consigliato affidarsi a un buon gestore e non piazzare il dispositivo troppo lontano dal modem.

Tipologie di telecamere con pannello solare

Esistono molte tipologie di telecamere con pannello solare, ciascuna con un funzionamento leggermente diversi, ma sempre con lo stesso scopo finale, ossia aumentare la sicurezza della propria abitazione. Di seguito tutti i tipi più gettonati di questo dispositivo:

con WiFi : hanno bisogno di essere collegate a un modem router per trasmettere le immagini che stanno registrando in tempo reale;

: hanno bisogno di essere collegate a un modem router per trasmettere le immagini che stanno registrando in tempo reale; SIM : una telecamera con pannello solare e scheda SIM funziona in modo molto simile a quella precedente, ma non ha bisogno di essere connessa a un modem router, perché è dotata di una normale scheda SIM con il proprio traffico;

: una funziona in modo molto simile a quella precedente, ma non ha bisogno di essere connessa a un modem router, perché è dotata di una normale scheda SIM con il proprio traffico; Bullet : questo termine si riferisce alla forma a proiettile della telecamera, ed è la tipologia più diffusa. Di norma sono note per la loro elevata resistenza alle condizioni atmosferiche, ma per via del loro aspetto sono più visibili;

: questo termine si riferisce alla forma a proiettile della telecamera, ed è la tipologia più diffusa. Di norma sono note per la loro elevata resistenza alle condizioni atmosferiche, ma per via del loro aspetto sono più visibili; Dome : anche in questo caso il termine si riferisce all’aspetto della telecamera, che stavolta assume una forma a cupola. È più indicata per l’uso domestico, e si tratta di un dispositivo di alto livello che di solito è munito di potenti strumenti per effettuare zoom e auto focus;

: anche in questo caso il termine si riferisce all’aspetto della telecamera, che stavolta assume una forma a cupola. È più indicata per l’uso domestico, e si tratta di un dispositivo di alto livello che di solito è munito di potenti strumenti per effettuare zoom e auto focus; PTZ: questa sigla sta per “pan, tilt, zoom”, ossia movimento in orizzontale, movimento in verticale, e zoom. Si tratta di un tipo di telecamera che può ruotare sui propri assi e che può essere controllata a distanza in tutta comodità.

Pro e Contro delle telecamere con pannello solare

Prima di procedere all’acquisto di una telecamera di sicurezza, è bene capire se, per le nostre esigenze, vale davvero la pena optare per una con pannello solare, oppure se scegliere la classica da collegare alla presa al muro. Di seguito quindi abbiamo fatto una lista di pro e contro delle telecamera alimentate con pannello solare. I vantaggi sono:

risparmio a livello energetico e rispetto per l’ambiente : le telecamere con pannello solare utilizzano l’energia solare per ricaricare le batterie, riducendo la dipendenza da fonti di alimentazione esterne e riducendo i costi operativi a lungo termine;

: le telecamere con pannello solare utilizzano l’energia solare per ricaricare le batterie, riducendo la dipendenza da fonti di alimentazione esterne e riducendo i costi operativi a lungo termine; sostenibilità : l’utilizzo dell’energia solare riduce l’impatto ambientale delle telecamere di sorveglianza, contribuendo alla sostenibilità e alla riduzione delle emissioni di gas serra;

: l’utilizzo dell’energia solare riduce l’impatto ambientale delle telecamere di sorveglianza, contribuendo alla sostenibilità e alla riduzione delle emissioni di gas serra; maggiore autonomia : le telecamere con pannello solare possono funzionare in modo autonomo in caso di blackout, anche in aree remote o prive di alimentazione elettrica;

: le telecamere con pannello solare possono funzionare in modo autonomo in caso di blackout, anche in aree remote o prive di alimentazione elettrica; risparmio sui costi a lungo termine: poiché non richiedono alimentazione elettrica costante, le telecamere con pannello solare possono ridurre i costi di manutenzione e gestione rispetto alle telecamere tradizionali, che richiedono alimentazione da rete o batterie sostituibili di frequente.

Tuttavia ci sono anche dei contro da considerare:

dopo qualche mese la batteria va ricaricata col cavo: anche se richiedono meno manutenzione rispetto alle telecamere tradizionali, i pannelli solari devono essere puliti con regolarità per garantire un’efficienza ottimale, soprattutto in aree soggette a accumulo di polvere o sporco;

per garantire un’efficienza ottimale, soprattutto in aree soggette a accumulo di polvere o sporco; posizionamento limitato: le telecamere con pannello solare richiedono un posizionamento strategico per massimizzare l’esposizione alla luce solare, il che potrebbe limitare le opzioni di installazione in determinati ambienti o luoghi ombreggiati;

le telecamere con pannello solare richiedono un posizionamento strategico per massimizzare l’esposizione alla luce solare, il che potrebbe limitare le opzioni di installazione in determinati ambienti o luoghi ombreggiati; costo iniziale più alto: le telecamere con pannello solare tendono ad avere un costo iniziale più elevato rispetto a quelle tradizionali, a causa della tecnologia associata.

Come scegliere la migliore telecamera WiFi con pannello solare

Alla luce di ciò di cui abbiamo parlato fino a ora, per scegliere la migliore telecamera WiFi con pannello solare è bene capire quali sono le nostre esigenze. Innanzitutto c’è da tenere a mente l’effettiva facilità di installazione di questi dispositivi, e nella maggior parte dei casi non c’è bisogno di particolari accorgimenti. Le telecamere, infatti, vanno affisse su una parete assieme al loro pannello solare (che spesso è installato direttamente sul dispositivo), e non bisogna collegare alcun cavo.

La maggior parte dei prodotti di cui abbiamo parlato è dotata delle stesse funzioni, come il rilevamento acustico o del movimento, o ancora gli avvisi in tempo reale. È poi necessario che siano impermeabili, soprattutto se piazzate in luoghi non coperti, per evitare malfunzionamenti.

È poi necessario che la batteria duri abbastanza in autonomia. Essendo alimentata dal pannello solare, questa non si ricaricherà durante la notte o quando c’è maltempo durante il giorno, per cui è preferibile scegliere un dispositivo con una batteria che riesca a durare più giorni anche senza una ricarica.

Altre funzioni che potrebbero essere più o meno necessarie, a seconda delle proprie esigenze, sono ad esempio l’integrazione con Alexa, grazie alla quale si può comandare la telecamera a voce, anche a distanza. Alcune di queste telecamere, inoltre, sono anche dotate di un altoparlante, che a seconda del dispositivo può essere utilizzato per emettere allarmi sonori oppure per comunicare con le persone che si trovano di fronte alla nostra abitazione.

La maggior parte di questo tipo di telecamere, poi, è anche dotata di un’applicazione per cellulare, che può essere utilizzata per visionare il materiale video catturato dal dispositivo in tempo reale, o anche per ruotarlo e avere una visuale più completa dei dintorni. Se si è interessato a questo tipo di strumento, allora è necessario che l’app sia ben funzionante e intuitiva, e che sia abbastanza veloce in caso di emergenze.

L’ultimo fattore di cui tener conto, ma non per importanza, è il rapporto qualità-prezzo. Prima di giudicare il costo di una telecamera come eccessivamente alto o troppo basso, è meglio controllare tutte le funzionalità che il dispositivo ha da offrire, e poi fare le proprie valutazioni sul prezzo. Alcune funzioni, infatti, possono risultare inutili per determinate situazioni abitative, e ritenute indispensabili invece per chi magari vive circondato da un grande giardino.

Conclusioni

Ci sono davvero tantissime opzioni che chi è alla ricerca di una telecamera WiFi da esterno può valutare. I prodotti di cui abbiamo parlato in questa guida offrono tutte le funzioni necessarie per portare la sicurezza della propria casa a un livello superiore, e sono installabili con facilità grazie alla presenza del pannello solare, che non richiede un cavo di alimentazione.

Oltre all’installazione veloce e semplice, questi dispositivi offrono una serie di vantaggi, tra cui la flessibilità di posizionamento e l’accesso remoto alle immagini tramite connessione Internet. I pannelli solari integrati consentono alle telecamere di operare in modo autonomo, riducendo la necessità di manutenzione e garantendo un funzionamento continuo anche in assenza di alimentazione elettrica tradizionale. Questo non solo contribuisce a ridurre i costi operativi a lungo termine, ma anche a preservare l’ambiente utilizzando energia rinnovabile.

Inoltre, è importante considerare fattori come la qualità dell’immagine, la durata della batteria, la resistenza alle intemperie e le funzionalità di sicurezza aggiuntive come rilevamento del movimento e notifiche in tempo reale.

Infine, è meglio assicurarsi di selezionare un produttore affidabile e rinomato che offra un buon servizio clienti e garanzie adeguate. Con una corretta ricerca e valutazione, è possibile trovare la telecamera perfetta che soddisfi le proprie esigenze di sicurezza e offra tranquillità sia di giorno che di notte, in ogni condizione meteorologica.

Domande frequenti sulle telecamere con pannello solare Le telecamere con pannello solare funzionano anche di notte? Sì, poiché sono fornite di una batteria che, a seconda del modello, è designata per durare per qualche giorno anche in assenza dell’alimentazione del pannello solare. Grazie a tecnologie come i raggi infrarossi e i LED, poi, è possibile vedere i filmati in tutta chiarezza, spesso anche a colori. Quanta autonomia ha una telecamera con pannello solare? L’autonomia varia da modello a modello, ma in media una telecamera, senza l’alimentazione del pannello solare, dovrebbe durare dai 3 ai 7 giorni.